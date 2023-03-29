美食家許心怡：在「亞洲50」 看跟吃同等重要

2023年「亞洲50最佳餐廳」（Asia's 50 Best Restaurants）公布，知名美食家、同時也是「愛飯團」會員制美食平台創辦人許心怡指出，「亞洲50」的名單，多年來一直是一份「能見度（Visible）榜單」，「哪一些主廚在亞洲的餐飲市場上能見度高，他的餐廳的入榜名次就會很明顯地往上。」

「你去觀察這次排名前10名的餐廳，不管是其主廚個人或餐廳的IG等社群媒體，都擁有數量相當龐大的一群粉絲。」許心怡觀察：「在這樣情況下，不管是foodies或是一般民眾，都會覺得這些餐廳是值得去、或應該去拍照跟打卡的地方。」

「所以在『亞洲50』，『看』跟『吃』成為同等重要的事情。」最直接的影響，「就是在今年的『亞洲50』裡面，除了排名第4、供應創意懷石料理的『Den』，還介於創意料理跟傳統日料之間以外，榜單上已經沒有任何一家日料餐廳了。」

「可能因為會席、割烹料理的日料餐廳，在社群媒體相對比較沒有辦法有這麼高的能見度，或者主廚可以跟其他餐廳主廚們或粉絲，做這麼多的交流，所以比較沒有辦法取得入榜名次。」許心怡認為：「但你說亞洲飲食當中，能夠少得了日料嗎？答案當然是不可能。所以今年沒有日料餐廳進榜，是一件很可惜的事。」

許心怡分享，在過去《米其林指南》一家獨大的時代，「我們會覺得『亞洲50』是一股清流。它可以讓裝潢不是很好、服務沒有那麼到位，但是菜很好吃、很有創意的餐廳進入榜單，讓我們非常開心，因為它帶來了另一個不同的標準。」