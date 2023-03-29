全家便利商店推「普發6000元」優惠！7大攻略一次看

響應政府全民普發6,000元政策，全家便利商店加碼推出6,000元普發優惠7大攻略，囊括Let’s Café、Fami!ce全家霜淇淋、私品茶、酷繽沙等超人氣明星商品，從ATM提領、現金儲值、消費支付通通都享好康回饋，包含「台新銀行ATM提領享5大飲品買1送1」、「全家普發卡最高加碼6,000元紅利金」、「隨買跨店取限時熱門夯品千元優惠組」、「Fami錢包儲值消費最高回饋200元」、「全盈+PAY消費滿6,000元最高回饋750元購物金」、「全家行動購滿6,000元送6,000元購物金」、「全+1商城消費滿額回饋230元」等，替消費者精打細算、放大6,000元。

●攻略1：ATM現金提領不必等！Let’s Café單品咖啡、私品茶等同品項買1送1

全民普發6,000元，全家便利商店好康加碼，選擇「ATM領現」的消費者不需預約登記，可就近到全家便利商店店舖ATM提款機，依循政府公告步驟領現6,000元。全家便利商店更攜手台新銀行推出專屬優惠好康，4月10日至4月30日期間至設有台新銀行ATM的全家便利商店店舖進行「ATM領現」，即可獲得Let’s Café大杯單品美式咖啡、大杯單品拿鐵、醇黑厚可可飲、私品茶仙女醇奶茶或厚濃靜岡抹茶拿鐵等5大夯品同品項買1送1優惠券（兌換期限至5月9日）。

●攻略2：限量「全家普發卡」4月6日開賣！最高再加碼6,000元紅利金

4月6日至5月2日全家便利商店推出限量10,000張的「全家普發卡」，於實體店舖限定販售，每張售價6,000元，內含2張3,000元全家便利商店禮物卡，不僅沒有使用期限，還可轉儲值到Fami錢包中，，同時更有加碼紅利金BONUS卡片一張，每張紅利金BONUS卡片將可隨機獲得600元或6,000元紅利金加碼。

●攻略3：限時5天！「隨買跨店取」推Let’s Café、Fami!ce霜淇淋等4大夯品千元超殺組合

全家便利商店App「隨買跨店取」自4月5日至4月9日限時5天推出4大夯品1,000元超殺閃購組合，包括Let’s Café特大杯經典拿鐵22杯、Let’s Café特大杯經典美式咖啡26杯、Fami!ce全家霜淇淋30支（不限口味）、酷繽沙20杯（口味不限）、私品茶40元飲品35杯，每項商品組合都只要1,000元，不僅兌換期限長達7個月，更可於全台4,100家全家便利商店店舖兌換，也能夠與親友相互轉贈分享（每會員限購2組，兌換期限至10月31日）。

此外，活動期間於全家便利商店App「隨買跨店取」單筆消費滿500元，即可獲得一張抽獎券，有機會抽中價值18,600元的日月潭涵碧樓酒店住宿。

●攻略4：Fami錢包現金儲值消費200元再回饋20元 最高享200元紅利金回饋

4月5日至5月2日期間，於全家便利商店店舖內先以「現金」在Fami錢包儲值2,000元以上，於活動期間單筆消費滿200元，全家便利商店筆筆再回饋20元紅利金（每會員限10組，活動總限量10萬組）。

●攻略5：全盈+PAY消費累積滿6,000元最高回饋750元紅利金

全盈+PAY再加碼，自4月5日至5月2日連續4周，於全家便利商店實體店舖消費並使用全盈+PAY支付，每消費1元即可累計1積分，消費滿1,000元、3,000元與6,000元便可獲得分別100元、250元、400元紅利金，相當於最高可領到750元紅利金回饋（每會員限兌換一次）。

●攻略6：「全+1商城」消費滿2,000元最高回饋230元購物金

全家便利商店App「全+1商城」推出限時滿額回饋，4月5日至4月25日期間「全+1商城」全站下殺3折起，更推出好康雙重送活動：累積消費滿1,000元可獲得80元全家便利商店購物金，累積消費滿2,000元再回饋150元全家便利商店購物金，相當於每位會員最高可獲得最高回饋230元全家便利商店購物金。

●攻略7：「全家行動購」消費滿6,000元再送6,000元