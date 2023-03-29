「亞洲50」台灣僅MUME上榜！美食家Liz這樣看

2023年「亞洲50最佳餐廳」（Asia's 50 Best Restaurants）公布，今年台灣僅有MUME一家餐廳進入前50名榜單，名列第45，可以說是近10年來，表現最為黯淡的一年。美食家高琹雯（Liz）指出，2021年台灣有5家餐廳名列前50名榜單，去年減少為兩家、今年僅有一家，「幾乎是將疫情前所累積的努力，在疫情3年之後，就打回原形。」

表現黯淡的原因，高琹雯分析首先與台灣較晚開放國境有關；在鄰近國家當中，泰國的國境開放便遠早於日本與台灣。「今年泰國的表現非常突出，第一名跟第三名餐廳，都由同一位新銳主廚Thitid Tassanakajohn包辦，這應該是史無前例的情況，令人驚奇、也挺耐人尋味。」

「日本這次有10家餐廳進榜，雖是進榜餐廳數量最多的單一國家，但是跟去年相較，進榜總數也自去年的11家減少了。」高琹雯表示：「日本餐飲業者也意識到，因為邊境封閉太久，今年對他們來說是辛苦的一年。」

「表現不佳的另一個因素，是因為台灣在本地評審的數量上，是有劣勢的。」高琹雯表示：「如果我們的本地評審數量不夠多，國際評審又因為邊境封閉而進不來，餐廳要上榜的機會，自然就降低了。」

展望未來，要提升台灣餐廳在國際舞台上的能見度，除了民間餐廳的努力之外，高琹雯認為更需要政府在美食觀光行銷上的政策規劃。「我們要思考的是，政府的美食觀光策略是什麼？」她指出：「如果還是一直在主打小吃、人情味，對於台灣Fine Dining的國際能見度，其實沒有什麼幫助。」

高琹雯表示，疫情後各國觀光局與國際公關組織已經展開「搶人大戰」，開始邀請各國的美食KOL飛出去到他們的餐廳吃飯、在當地玩，「到目前為止，我還沒有看到台灣有類似的大動作。」

「台灣是一個很有質感的地方，我們有Fine Dining、有小吃，有產地、有職人，也有豐富的歷史文化。」高琹雯認為：「這些事情應該要透過政府的美食觀光行銷，吸引更多的國際遊客跟foodies，願意將台灣列為旅遊目的地。」