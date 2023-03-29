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Y2K包這樣背最時髦！Prada Moon曾之喬、孫芸芸搶上身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
曾之喬演繹Prada Moon Nappa軟皮革手提肩背包綠色款。圖／摘自藝人IG
曾之喬演繹Prada Moon Nappa軟皮革手提肩背包綠色款。圖／摘自藝人IG

曾經風靡全球的經典包回來了！Prada以現代、概念性的方式推出全新的Prada Moon包款，再現2000年代極具代表性商品，如今包括孫芸芸、曾之喬、邵雨薇等時尚女星名媛都已經搶先上手並在社群分享穿搭，宣告這個Y2K的經典重返時尚鎂光燈下。

全新登場的Prada Moon包款，保留了自2002年春夏系列中首次亮相以來就是該產品的一大特色的中央大金屬扣，以及搪瓷金屬三角標誌，而Prada從航海領域借鑒而來的銀色金屬索環，具有結構性的作用之外，也為整體視覺增添奢華質感。新包款以單色的柔軟納帕皮革製作，經過特殊處理、顯得蓬鬆輕盈。共提供亮藍色、雪松色、粉紅色與亮黃色四種版本，搭配同色系的手把、背帶與可拆卸鑰匙扣。

凡賽斯（Versace）於去年舉行的男女裝春夏系列時裝展上首度亮相的Repeat半月包，也是重新演繹了品牌於2000年代初打造的經典肩背包，採用精緻的拉鍊和美杜莎造型拉鍊扣、能夠調整長度的可拆卸肩帶和半月形輪廓，Repeat半月包提供小包以至大尺寸包款，除了經典的黑色、白色、還有本季主打的鮮豔紫色選擇，有的包款在皮革肩帶上裝飾鉚釘，有的則在包身上妝點搖曳生姿的流蘇，走動起來格外搶眼迷人。

Versace Repeat黑色流蘇小半月包，92,000元。圖／凡賽斯提供
Versace Repeat黑色流蘇小半月包，92,000元。圖／凡賽斯提供
模特兒演繹Versace Repeat亮白色小半月包，53,500元。圖／凡賽斯提供
模特兒演繹Versace Repeat亮白色小半月包，53,500元。圖／凡賽斯提供
Versace Repeat堇紫色小半月包，53,500元。圖／凡賽斯提供
Versace Repeat堇紫色小半月包，53,500元。圖／凡賽斯提供
柯佳嬿演繹Prada Moon Nappa軟皮革手提肩背包焦糖色款。圖／摘自藝人IG
柯佳嬿演繹Prada Moon Nappa軟皮革手提肩背包焦糖色款。圖／摘自藝人IG
孫芸芸演繹Prada Moon Nappa軟皮革手提肩背包黑色款。圖／摘自藝人IG
孫芸芸演繹Prada Moon Nappa軟皮革手提肩背包黑色款。圖／摘自藝人IG
Prada Moon Nappa軟皮革手提肩背包藍色款，78,000元。圖／Prada提供
Prada Moon Nappa軟皮革手提肩背包藍色款，78,000元。圖／Prada提供
Prada Moon Nappa軟皮革手提肩背包黃色款，78,000元。圖／Prada提供
Prada Moon Nappa軟皮革手提肩背包黃色款，78,000元。圖／Prada提供
Prada Moon Nappa軟皮革手提肩背包綠色款，78,000元。圖／Prada提供
Prada Moon Nappa軟皮革手提肩背包綠色款，78,000元。圖／Prada提供
邵雨薇演繹Prada Moon Nappa軟皮革手提肩背包藍色款。圖／摘自藝人IG
邵雨薇演繹Prada Moon Nappa軟皮革手提肩背包藍色款。圖／摘自藝人IG

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