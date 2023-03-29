Y2K包這樣背最時髦！Prada Moon曾之喬、孫芸芸搶上身
曾經風靡全球的經典包回來了！Prada以現代、概念性的方式推出全新的Prada Moon包款，再現2000年代極具代表性商品，如今包括孫芸芸、曾之喬、邵雨薇等時尚女星名媛都已經搶先上手並在社群分享穿搭，宣告這個Y2K的經典重返時尚鎂光燈下。
全新登場的Prada Moon包款，保留了自2002年春夏系列中首次亮相以來就是該產品的一大特色的中央大金屬扣，以及搪瓷金屬三角標誌，而Prada從航海領域借鑒而來的銀色金屬索環，具有結構性的作用之外，也為整體視覺增添奢華質感。新包款以單色的柔軟納帕皮革製作，經過特殊處理、顯得蓬鬆輕盈。共提供亮藍色、雪松色、粉紅色與亮黃色四種版本，搭配同色系的手把、背帶與可拆卸鑰匙扣。
凡賽斯（Versace）於去年舉行的男女裝春夏系列時裝展上首度亮相的Repeat半月包，也是重新演繹了品牌於2000年代初打造的經典肩背包，採用精緻的拉鍊和美杜莎造型拉鍊扣、能夠調整長度的可拆卸肩帶和半月形輪廓，Repeat半月包提供小包以至大尺寸包款，除了經典的黑色、白色、還有本季主打的鮮豔紫色選擇，有的包款在皮革肩帶上裝飾鉚釘，有的則在包身上妝點搖曳生姿的流蘇，走動起來格外搶眼迷人。
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