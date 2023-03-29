比買包划算！喬治傑生、TASAKI時髦混搭輕珠寶當道

將珠寶融入生活日常是近年來透過穿搭表達自我個性的一大趨勢。看好混搭度高的輕珠寶，丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）推出全新SIGNATURE DIAMONDS系列珠寶，延續北歐極簡設計美學，以有機波浪線條所構成之三爪鑲座工藝結合圓形明亮式切割鑽石，採用18K再生金製作，全系列項鍊、耳環、手鍊及戒指於2023年3月全球同步上市。而以摩登幾何設計結合珍珠鑽石的TASAKI，本季運用不同金質，為balance step、comet plus、abstract star增添迷人的春季新作。

喬治傑生全新原創的SIGNATURE DIAMONDS系列，以品牌核心的自然簡約有機線條，打造出讓鑽石三個刻面都可完美受光的波浪形金屬座台，以聳起的三個波峰爪鑲牢固地鑲托鑽腰處，折射出鑽石的耀眼光芒。而在保有原生黃金的質量、價值、外觀及純淨度下採用的18K再生金，還可減少採礦所產生的碳排放量，配戴起來格外安心。針式耳環及項鍊提供0.20克拉、0.10克拉、以及0.05克拉的單鑽款，手鍊則是鑲嵌單鑽0.05克拉；排鑽的耳環、項鍊、手鍊則以大小不同的鑽石錯落組成。另有鑲嵌整排鑽石的圈式耳環和線戒，為個性混搭提供豐富選擇。