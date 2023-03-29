比買包划算！喬治傑生、TASAKI時髦混搭輕珠寶當道
將珠寶融入生活日常是近年來透過穿搭表達自我個性的一大趨勢。看好混搭度高的輕珠寶，丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）推出全新SIGNATURE DIAMONDS系列珠寶，延續北歐極簡設計美學，以有機波浪線條所構成之三爪鑲座工藝結合圓形明亮式切割鑽石，採用18K再生金製作，全系列項鍊、耳環、手鍊及戒指於2023年3月全球同步上市。而以摩登幾何設計結合珍珠鑽石的TASAKI，本季運用不同金質，為balance step、comet plus、abstract star增添迷人的春季新作。
喬治傑生全新原創的SIGNATURE DIAMONDS系列，以品牌核心的自然簡約有機線條，打造出讓鑽石三個刻面都可完美受光的波浪形金屬座台，以聳起的三個波峰爪鑲牢固地鑲托鑽腰處，折射出鑽石的耀眼光芒。而在保有原生黃金的質量、價值、外觀及純淨度下採用的18K再生金，還可減少採礦所產生的碳排放量，配戴起來格外安心。針式耳環及項鍊提供0.20克拉、0.10克拉、以及0.05克拉的單鑽款，手鍊則是鑲嵌單鑽0.05克拉；排鑽的耳環、項鍊、手鍊則以大小不同的鑽石錯落組成。另有鑲嵌整排鑽石的圈式耳環和線戒，為個性混搭提供豐富選擇。
TASAKI從經典升級的balance step系列，承襲簡約的設計風格延伸平衡木的設計，將18K黃金線條和豐盈珍珠驚喜排列成如階梯般的協調層次，亦提供18K白金鑲鑽配珍珠的華麗款式。刻畫彗星綻放光芒的comet plus系列，運用K金線條勾勒出簡潔俐落的星形輪廓，襯托中央的單顆美鑽或珍珠，備有黃K金、白K金、以及溫潤櫻花金（SAKURAGOLD）的款式。abstract star系列以更為華麗大膽的星星為主視覺，樱花金款圍繞多顆盈潤的珍珠，白K金款則鑲嵌閃耀純淨光芒的鑽石，捕捉春天星空的浪漫。
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