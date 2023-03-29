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比買包划算！喬治傑生、TASAKI時髦混搭輕珠寶當道

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TASAKI balance step系列推出春季新品。圖／TASAKI提供
TASAKI balance step系列推出春季新品。圖／TASAKI提供

將珠寶融入生活日常是近年來透過穿搭表達自我個性的一大趨勢。看好混搭度高的輕珠寶，丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）推出全新SIGNATURE DIAMONDS系列珠寶，延續北歐極簡設計美學，以有機波浪線條所構成之三爪鑲座工藝結合圓形明亮式切割鑽石，採用18K再生金製作，全系列項鍊、耳環、手鍊及戒指於2023年3月全球同步上市。而以摩登幾何設計結合珍珠鑽石的TASAKI，本季運用不同金質，為balance step、comet plus、abstract star增添迷人的春季新作。

喬治傑生全新原創的SIGNATURE DIAMONDS系列，以品牌核心的自然簡約有機線條，打造出讓鑽石三個刻面都可完美受光的波浪形金屬座台，以聳起的三個波峰爪鑲牢固地鑲托鑽腰處，折射出鑽石的耀眼光芒。而在保有原生黃金的質量、價值、外觀及純淨度下採用的18K再生金，還可減少採礦所產生的碳排放量，配戴起來格外安心。針式耳環及項鍊提供0.20克拉、0.10克拉、以及0.05克拉的單鑽款，手鍊則是鑲嵌單鑽0.05克拉；排鑽的耳環、項鍊、手鍊則以大小不同的鑽石錯落組成。另有鑲嵌整排鑽石的圈式耳環和線戒，為個性混搭提供豐富選擇。

TASAKI從經典升級的balance step系列，承襲簡約的設計風格延伸平衡木的設計，將18K黃金線條和豐盈珍珠驚喜排列成如階梯般的協調層次，亦提供18K白金鑲鑽配珍珠的華麗款式。刻畫彗星綻放光芒的comet plus系列，運用K金線條勾勒出簡潔俐落的星形輪廓，襯托中央的單顆美鑽或珍珠，備有黃K金、白K金、以及溫潤櫻花金（SAKURAGOLD）的款式。abstract star系列以更為華麗大膽的星星為主視覺，樱花金款圍繞多顆盈潤的珍珠，白K金款則鑲嵌閃耀純淨光芒的鑽石，捕捉春天星空的浪漫。

GEORG JENSEN SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金單只鑽石耳環，20,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金單只鑽石耳環，20,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金鑽石項鍊，51,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金鑽石項鍊，51,000元。圖／喬治傑生提供
TASAKI comet plus diamonds solo白K金鑲鑽耳環，10萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI comet plus diamonds solo白K金鑲鑽耳環，10萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI comet plus系列包括以品牌獨家櫻花金製作的珠寶。圖／TASAKI提供
TASAKI comet plus系列包括以品牌獨家櫻花金製作的珠寶。圖／TASAKI提供
GEORG JENSEN SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金鑽石網球手鍊，39萬元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金鑽石網球手鍊，39萬元。圖／喬治傑生提供
TASAKI comet plus珍珠黃K金手環，72,300元。圖／TASAKI提供
TASAKI comet plus珍珠黃K金手環，72,300元。圖／TASAKI提供
TASAKI abstract star白K金鑲鑽耳環，20萬6,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI abstract star白K金鑲鑽耳環，20萬6,000元。圖／TASAKI提供
GEORG JENSEN SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金5分單鑽耳環，13,300元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金5分單鑽耳環，13,300元。圖／喬治傑生提供
TASAKI abstract star櫻花金珍珠戒指，80,900元。圖／TASAKI提供
TASAKI abstract star櫻花金珍珠戒指，80,900元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance step diamonds pave項鍊，白K金鑲嵌阿古屋珍珠與鑽石，23萬8,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance step diamonds pave項鍊，白K金鑲嵌阿古屋珍珠與鑽石，23萬8,000元。圖／TASAKI提供
GEORG JENSEN SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金鑽石線戒，41,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金鑽石線戒，41,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金單鑽項鍊，31,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金單鑽項鍊，31,000元。圖／喬治傑生提供

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