2023 WW表展／隨機、喧鬧而歡快 Hermès擁抱無限可能

重新歸零、再出發的2023人們應該抱持何等心緒？日內瓦鐘表與奇蹟表展中，愛馬仕（Hermès）以多款高彩、工藝表款，提出了以時間之名的內斂詩意主張。

混合礦物質地、深色調、細緻且明暗交錯的打磨修飾，最後以品牌經典橘色神來一筆點綴的H08計時碼表，運用了石墨烯包覆碳纖維複合材質表緞面放射紋打磨的鈦金屬表圈， 並以愛馬仕自製的H1837自動上鍊機芯帶來單按鈕計時碼表功能，直觀、輕快、明亮。同系列的另一款H08腕表則從色彩中大方提取能量：黃、綠、藍或橘色的四種顏色，將同時運用在大秒針、時標與橡膠表帶中，更將與39毫米的混凝土色面盤，衝撞出粗獷但又精緻的動感活力。

愛馬仕最令人著迷的詩意則透過一只Arceau Petite Lune小月相珠寶表巧妙呈現：珍珠母貝、霰石和 蛋白石構成一幅錯落有致的星際瞭望視角，並由藍色的砂金石賦予了深邃壯闊，甫以五顆隨機排列的鑽石與月相顯示，將天文景致巧納腕間。