快訊

沿海浮屍增至16具！多數在中南部 2人身上有越南證件

南亞ROTC效法美軍校 靠軍事課程博「南陸官、北南亞」美名

他和竊賊鬥智2天…「iPhone的奇幻旅程」靠定位和這1招取回手機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每4位機場旅客僅1位入境 我國觀光逆差逾44萬人次

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
立法院交通委員會今召開「為後疫情時代觀光、旅遊、住宿、餐飲、運輸等行業發展；開放時程推估及官方超前部署作為」公聽會，邀集專家學者及業者代表交換意見。記者周湘芸／攝影
立法院交通委員會今召開「為後疫情時代觀光、旅遊、住宿、餐飲、運輸等行業發展；開放時程推估及官方超前部署作為」公聽會，邀集專家學者及業者代表交換意見。記者周湘芸／攝影

疫後觀光復甦，立法院交通委員會今召開「為後疫情時代觀光、旅遊、住宿、餐飲、運輸等行業發展；開放時程推估及官方超前部署作為」公聽會，邀集專家學者及業者代表交換意見，靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰表示，目前我國機場恢復率約40至50%仍低於歐美、紐澳等國，其中機場每4位旅客僅1位為入境，觀光逆差高達44萬人次。

黃正聰指出，我國機場目前出入境恢復率約為40至50%，但今年以來，僅春節及228連假是高峰，這2個月就開始停滯沒有突破，其他各國機場如歐美已恢復80、90%、紐澳也有8成以上，台灣的5成相對較晚，且入境僅有3成多，出境則有5、6成，產生較大觀光逆差。

黃正聰也說，日本客過去占台灣入境觀光很大一部分，分析日本市場現出境至各國人次，台灣僅恢復15%，泰國、越南都有30、40%，菲律賓更高達67%，建議觀光發展盡快恢復跨部會協調機制。

交通部長王國材表示，我國3月25日已達國際觀光客入境100萬人次，較原先第1季82萬人次目標超前。近期在特別預算也有加速擴大吸引國際觀光客方案，補貼自由行、團客，預計4月上路；台灣觀光協會會長葉菊蘭4月中也將到日本推廣台灣觀光。至於陸客開放部分就由陸委會及大陸決定，開放後就會一併納入這些促銷方案。

另外，中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱會中指出，國際郵輪3月起陸續靠泊台灣港口，但相關硬體設備還不完備，3月1日在基隆港被告知匯兌機故障，4月1日一艘遊輪將停泊花蓮港，客人也被告知因為連假將無法匯兌，對國際觀光客來說不便。王國材則說，會責成中華郵政公司協助。

台灣觀光協會董事暨日本市場召集人張雅琇也說，故宮博物院因應郵輪旅客調整周一開放營業，日本旅客也多於周五、六、日、一來台，希望故宮全面恢復疫情前2019年開放時間，非選擇性開放，以迎接更多國外旅客。

日本 機場

延伸閱讀

台鐵工會擬重演停駛陳抗 王國材：解爭議迎台鐵公司化

台鐵債務負擔勞資無共識 王國材：解決後公司化沒問題

汽車隔熱紙透光度納管 王國材：3個月內提法規修正

看好吸引國際觀光 王國材：推動馬祖大橋、北竿機場擴建

相關新聞

「亞洲50」台灣僅MUME上榜！美食家Liz這樣看

2023年「亞洲50最佳餐廳」（Asia's 50 Best Restaurants）公布，今年台灣僅有MUME一家餐廳...

從「素食」到「蔬食」！素得夠味 歡迎蒞臨素食大國

「呷飽未？」台灣坊間一聲尋常的問候，就已傳神地表達出台灣人以食為天的精神。

庶民的頂級盛宴！來去迺夜市 濃情台灣流動的饗宴

台灣這座島嶼擁有超過300座夜市，攤開台灣地圖，三分之二以上的鄉鎮，起碼都有一座夜市，夜市的密度之高，反映出台灣人對美食文化的熱忱。

還沒開幕就結束！「東京醬油拉麵蘭丸林森店」頂讓

拉麵迷們恐怕要失望了！已經裝潢完成的「鷹流東京醬油拉麵 蘭丸 林森南路店」，原被拉麵迷們充滿期待等候，但是近日店家於租屋...

一杯飲品的講究 台灣手搖飲風靡世界

日前Google在首頁推出一款製作珍珠奶茶的互動遊戲，讓這杯來自台灣的飲品，受到國際注目，珍珠奶茶儼然成為世界共通語言。

獨／中山商圈人氣餐廳「赤鐵廣島燒」熄燈！開幕才2年

位於台北中山商圈巷弄內的「赤鐵廣島燒 赤峰店」，主打日式廣島燒料理，一直是商圈內的人氣選擇，常可見到排隊人潮。但是官方近...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦