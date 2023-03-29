每4位機場旅客僅1位入境 我國觀光逆差逾44萬人次

疫後觀光復甦，立法院交通委員會今召開「為後疫情時代觀光、旅遊、住宿、餐飲、運輸等行業發展；開放時程推估及官方超前部署作為」公聽會，邀集專家學者及業者代表交換意見，靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰表示，目前我國機場恢復率約40至50%仍低於歐美、紐澳等國，其中機場每4位旅客僅1位為入境，觀光逆差高達44萬人次。

黃正聰指出，我國機場目前出入境恢復率約為40至50%，但今年以來，僅春節及228連假是高峰，這2個月就開始停滯沒有突破，其他各國機場如歐美已恢復80、90%、紐澳也有8成以上，台灣的5成相對較晚，且入境僅有3成多，出境則有5、6成，產生較大觀光逆差。

黃正聰也說，日本客過去占台灣入境觀光很大一部分，分析日本市場現出境至各國人次，台灣僅恢復15%，泰國、越南都有30、40%，菲律賓更高達67%，建議觀光發展盡快恢復跨部會協調機制。

交通部長王國材表示，我國3月25日已達國際觀光客入境100萬人次，較原先第1季82萬人次目標超前。近期在特別預算也有加速擴大吸引國際觀光客方案，補貼自由行、團客，預計4月上路；台灣觀光協會會長葉菊蘭4月中也將到日本推廣台灣觀光。至於陸客開放部分就由陸委會及大陸決定，開放後就會一併納入這些促銷方案。

另外，中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱會中指出，國際郵輪3月起陸續靠泊台灣港口，但相關硬體設備還不完備，3月1日在基隆港被告知匯兌機故障，4月1日一艘遊輪將停泊花蓮港，客人也被告知因為連假將無法匯兌，對國際觀光客來說不便。王國材則說，會責成中華郵政公司協助。

台灣觀光協會董事暨日本市場召集人張雅琇也說，故宮博物院因應郵輪旅客調整周一開放營業，日本旅客也多於周五、六、日、一來台，希望故宮全面恢復疫情前2019年開放時間，非選擇性開放，以迎接更多國外旅客。