2023 WW表展／以前衛時裝為靈感 伯爵精湛金工重返1970
高級鐘表珠寶品牌伯爵（PIAGET）在2023年「鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）」表展期間發表多款新品，嘗試帶人重返品牌上世紀創作高峰的1960、1970年代，並透過雞尾酒戒、垂墜式長項鍊、精湛的宮廷雕刻工藝，為即將邁向150周年的明年悄悄暖身。
搭配黑曜石面盤的Polo系列藍寶石超薄萬年曆腕表，同時展現伯爵在超薄機芯和高級製表的兩大強項，表款並罕見地運用神秘質感的黑曜石，加上Polo圓中帶枕型的輪廓也讓人聯想到伯爵常見的形中形（shape in shape）設計手法。表款機芯使用伯爵自製1255P超薄萬年曆自動上鍊機芯，將可顯示日期、月份、星期，每四年一次的閏月也可自動切換、無須手動調整，全球限量18只，售價未定。
伯爵擅長的「宮廷式雕刻」（Palace Deco）不僅創造出獨特的視覺質地，更是品牌對金質工藝的古典演繹。一只18K玫瑰金土耳其石面盤藍寶石手鐲上，半圓形、宛如破格而出的面盤側邊再鑲嵌8顆總重約0.68克拉的藍寶石，也似從瀑布邊緣俯瞰而下的視野，讓宮廷式雕刻的細緻紋理勾兌上土耳其石的色澤，大膽狂野。而1960、1970年代也是派對文化盛行的年代，一款垂墜的Swinging Sautoir 18K玫瑰金孔雀石面盤祖母綠項鍊表，主石鑲嵌了一顆贊比亞產、重約25.38克拉祖母綠，搭配上孔雀石面盤與祖母綠、祖母綠串珠、玫瑰金與伯爵自製36P石英機芯，是珠寶、更能顯示時間，即便配戴時未能置於視覺軸線中心，更能體現伯爵強調的自由律動與浮貼於身形的婀娜有致。
不容錯過的更有一款Limelight Aura頂級珠寶表，18K白金表款共鑲嵌80顆長型切割藍寶石總重約14.67克拉，以及213顆鑽石總重約21.23克拉，因而形塑出一「條」手腕上明媚動容的「寶石」小河，藍寶石的鋪排營造出色彩漸變，再度揭示伯爵在高級珠寶上、寶石鑲嵌的精湛金工，更有1960、1970年代的華麗、愛與和平。
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