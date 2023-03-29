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2023 WW表展／以前衛時裝為靈感 伯爵精湛金工重返1970

聯合報／ 記者釋俊哲／日內瓦即時報導
伯爵今年重新揭露了品牌自1970年代以降的精湛金工工藝，也為明年品牌的150周年悄悄暖身。記者釋俊哲／攝影
伯爵今年重新揭露了品牌自1970年代以降的精湛金工工藝，也為明年品牌的150周年悄悄暖身。記者釋俊哲／攝影

高級鐘表珠寶品牌伯爵（PIAGET）在2023年「鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）」表展期間發表多款新品，嘗試帶人重返品牌上世紀創作高峰的1960、1970年代，並透過雞尾酒戒、垂墜式長項鍊、精湛的宮廷雕刻工藝，為即將邁向150周年的明年悄悄暖身。

搭配黑曜石面盤的Polo系列藍寶石超薄萬年曆腕表，同時展現伯爵在超薄機芯和高級製表的兩大強項，表款並罕見地運用神秘質感的黑曜石，加上Polo圓中帶枕型的輪廓也讓人聯想到伯爵常見的形中形（shape in shape）設計手法。表款機芯使用伯爵自製1255P超薄萬年曆自動上鍊機芯，將可顯示日期、月份、星期，每四年一次的閏月也可自動切換、無須手動調整，全球限量18只，售價未定。

伯爵擅長的「宮廷式雕刻」（Palace Deco）不僅創造出獨特的視覺質地，更是品牌對金質工藝的古典演繹。一只18K玫瑰金土耳其石面盤藍寶石手鐲上，半圓形、宛如破格而出的面盤側邊再鑲嵌8顆總重約0.68克拉的藍寶石，也似從瀑布邊緣俯瞰而下的視野，讓宮廷式雕刻的細緻紋理勾兌上土耳其石的色澤，大膽狂野。而1960、1970年代也是派對文化盛行的年代，一款垂墜的Swinging Sautoir 18K玫瑰金孔雀石面盤祖母綠項鍊表，主石鑲嵌了一顆贊比亞產、重約25.38克拉祖母綠，搭配上孔雀石面盤與祖母綠、祖母綠串珠、玫瑰金與伯爵自製36P石英機芯，是珠寶、更能顯示時間，即便配戴時未能置於視覺軸線中心，更能體現伯爵強調的自由律動與浮貼於身形的婀娜有致。

不容錯過的更有一款Limelight Aura頂級珠寶表，18K白金表款共鑲嵌80顆長型切割藍寶石總重約14.67克拉，以及213顆鑽石總重約21.23克拉，因而形塑出一「條」手腕上明媚動容的「寶石」小河，藍寶石的鋪排營造出色彩漸變，再度揭示伯爵在高級珠寶上、寶石鑲嵌的精湛金工，更有1960、1970年代的華麗、愛與和平。

「鐘表與奇蹟」表展日內瓦現場的Piaget Society Bar展區中，再呈現了Vintage Inspiration腕表展區，向1970年代的藝術家、伯爵品牌好友Andy Warhol致意。記者釋俊哲／攝影
「鐘表與奇蹟」表展日內瓦現場的Piaget Society Bar展區中，再呈現了Vintage Inspiration腕表展區，向1970年代的藝術家、伯爵品牌好友Andy Warhol致意。記者釋俊哲／攝影
透過宮廷式雕刻的紋理搭配上黃金、藍寶石與土耳其石，從側邊欣賞更猶如在清澈湖畔旁的奇幻視覺與巧奪天工。圖／PIAGET提供
透過宮廷式雕刻的紋理搭配上黃金、藍寶石與土耳其石，從側邊欣賞更猶如在清澈湖畔旁的奇幻視覺與巧奪天工。圖／PIAGET提供
Limelight Aura系列18K白金藍寶石鑽石頂級珠寶腕表，使用伯爵自製430P手動上鍊機芯，價格店洽。圖／PIAGET提供
Limelight Aura系列18K白金藍寶石鑽石頂級珠寶腕表，使用伯爵自製430P手動上鍊機芯，價格店洽。圖／PIAGET提供
各式手鐲式金工腕表搭配上各色半寶石面盤，宛如重返1970年代的社交派對文化氛圍。記者釋俊哲／攝影
各式手鐲式金工腕表搭配上各色半寶石面盤，宛如重返1970年代的社交派對文化氛圍。記者釋俊哲／攝影
Limelight白金鑲鑽高級珠寶表，使用上藍腹佛法僧、冠藍鴉、翠鳥等三種鳥類羽毛裝飾，以展現羽毛與色彩的蓬鬆層次；拆卸後更可變成另一對珠寶耳環，展現1960年代的派對與社交華麗，價格店洽。記者釋俊哲／攝影
Limelight白金鑲鑽高級珠寶表，使用上藍腹佛法僧、冠藍鴉、翠鳥等三種鳥類羽毛裝飾，以展現羽毛與色彩的蓬鬆層次；拆卸後更可變成另一對珠寶耳環，展現1960年代的派對與社交華麗，價格店洽。記者釋俊哲／攝影
PPolo系列黑曜石面盤藍寶石超薄萬年曆自動腕表，搭載伯爵自製1255P超薄萬年曆自動上鍊機芯，價格店洽。圖／PIAGET提供
PPolo系列黑曜石面盤藍寶石超薄萬年曆自動腕表，搭載伯爵自製1255P超薄萬年曆自動上鍊機芯，價格店洽。圖／PIAGET提供
18K玫瑰金土耳其石面盤藍寶石手鐲表（G0A48255），展出寶石面盤、宮廷式雕刻、寶石鑲嵌的多重工藝共演。價格店洽。圖／PIAGET提供
18K玫瑰金土耳其石面盤藍寶石手鐲表（G0A48255），展出寶石面盤、宮廷式雕刻、寶石鑲嵌的多重工藝共演。價格店洽。圖／PIAGET提供
Swinging Sautoir 18K玫瑰金孔雀石面盤祖母綠項鍊表（G0A48060），主石為贊比亞產重約25.38克拉之祖母綠，伯爵自製36P石英機芯，價格店洽。圖／PIAGET提供
Swinging Sautoir 18K玫瑰金孔雀石面盤祖母綠項鍊表（G0A48060），主石為贊比亞產重約25.38克拉之祖母綠，伯爵自製36P石英機芯，價格店洽。圖／PIAGET提供
即便是不對稱、非視覺中線的配戴，更是伯爵想透過Swinging Sautoir 18K玫瑰金孔雀石面盤祖母綠項鍊表強調的自主與自由。圖／PIAGET提供
即便是不對稱、非視覺中線的配戴，更是伯爵想透過Swinging Sautoir 18K玫瑰金孔雀石面盤祖母綠項鍊表強調的自主與自由。圖／PIAGET提供
承襲1970年代以高級訂製服為靈感的垂墜式項鍊，結合了寶石鑲嵌與多重金工工藝，展現出配戴的服貼感與身體的自由流動。圖／PIAGET提供
承襲1970年代以高級訂製服為靈感的垂墜式項鍊，結合了寶石鑲嵌與多重金工工藝，展現出配戴的服貼感與身體的自由流動。圖／PIAGET提供

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