快訊

前夫家暴還開車撞她 服裝設計家林璟如走過絕望

76歲父欠稅418萬脫產擺爛遭關看守所 陳庭妮被瞞震驚

墨西哥移民拘留所大火吞噬40條人命 警衛「見死不救」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解密寶格麗B.zero1 經典不敗3大關鍵符碼

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗為品牌最蔚為經典的B.zero1系列推出以鑲嵌波型鑽石的款式，重新詮釋永恆經典。圖／寶格麗提供
寶格麗為品牌最蔚為經典的B.zero1系列推出以鑲嵌波型鑽石的款式，重新詮釋永恆經典。圖／寶格麗提供

源自羅馬的珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）從1884年的一家珠寶店到現在象徵義大利美學與精湛工藝的精品翹楚，耐看雋永的設計正是它征服世界、與時俱進的關鍵。而B.zero1就是其中最令人回味再三、人氣始終不敗的傑作。這款珠寶為何能跨越世代、打破性別框架、橫掃全球？正是因為在誕生支出，品牌就將超脫的羅馬美學密碼埋進其設計語彙中！

●命名

1999年問世的B.zero1系列誕生初衷，是要透過創意和想像力翻轉珠寶設計界的美學思維。當時為了歡慶未來、迎接千禧年，因此將這個時充滿希望、邁步向前的時代氛圍納入命名中：「B」代表寶格麗，「zero」代表新的千禧年，數字「1」則代表嶄新且無盡的起始。

●螺旋

這種相信未來，對未來的一切充滿期盼的內涵，也體現在品牌的象徵設計上：無盡的螺旋象徵勇敢走出自己的路，因為過了每個轉角都是契機，任何嶄新的篇章都可能由此開始。 B.zero1代表的是懷抱夢想、設定目標，並充滿自信往前實現願望的大膽決心。

●波浪

隨著時代演變，最新的設計更在獨特的中央螺旋兩側鑲嵌耀眼的波浪形鑽石，以流暢、精雕細琢而鮮明的結構形式模仿雄偉的羅馬競技場，這也是羅馬之所以被稱為永恆之城的具體象徵。新版珠寶流動的設計呼應了積極爭取各種機會、個人成長和正面改變的強大動能。

B.zero1集結品牌歷來突破成規的大膽精神和令人回味無窮的創意於一身。配戴上系列作品，彷彿透過無畏創新的設計，表達出懂得掌握自己的人生、勇於面對挑戰與傳統，能憑著決心大膽成就各種目標的前衛精神。看見B.zero1，就彷彿看見勇於築夢、願意不惜一切代價實現遠大願景的內在渴望。

BVLGARI B.zero1 New Wave系列玫瑰金三環戒指，約13萬7,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 New Wave系列玫瑰金三環戒指，約13萬7,600元。圖／寶格麗提供
寶格麗為品牌最蔚為經典的B.zero1系列推出以鑲嵌波型鑽石的款式，重新詮釋永恆經典。圖／寶格麗提供
寶格麗為品牌最蔚為經典的B.zero1系列推出以鑲嵌波型鑽石的款式，重新詮釋永恆經典。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Logo系列黃K金戒指，約53,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Logo系列黃K金戒指，約53,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Logo系列白K金手環，約15萬5,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Logo系列白K金手環，約15萬5,600元。圖／寶格麗提供
寶格麗為品牌最蔚為經典的B.zero1系列推出以鑲嵌波型鑽石的款式，重新詮釋永恆經典。圖／寶格麗提供
寶格麗為品牌最蔚為經典的B.zero1系列推出以鑲嵌波型鑽石的款式，重新詮釋永恆經典。圖／寶格麗提供
寶格麗為品牌最蔚為經典的B.zero1系列推出以鑲嵌波型鑽石的款式，重新詮釋永恆經典。圖／寶格麗提供
寶格麗為品牌最蔚為經典的B.zero1系列推出以鑲嵌波型鑽石的款式，重新詮釋永恆經典。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 New Wave系列白K金三環戒指，約14萬8,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 New Wave系列白K金三環戒指，約14萬8,800元。圖／寶格麗提供
寶格麗為品牌最蔚為經典的B.zero1系列推出以鑲嵌波型鑽石的款式，重新詮釋永恆經典。圖／寶格麗提供
寶格麗為品牌最蔚為經典的B.zero1系列推出以鑲嵌波型鑽石的款式，重新詮釋永恆經典。圖／寶格麗提供

延伸閱讀

2023 WW表展／55歲鳳凰女瀏海有點萌！攜手蕭邦做環保

精品業務賣500萬珠寶中飽私囊 詐欺、侵占起訴

劉亦菲也加入寶格麗家族！期待同框舒淇、LISA三美競豔

又辣又帥！金晨、艾莉西亞薇坎德戴LV VOLT中性風珠寶

相關新聞

從「素食」到「蔬食」！素得夠味 歡迎蒞臨素食大國

「呷飽未？」台灣坊間一聲尋常的問候，就已傳神地表達出台灣人以食為天的精神。

庶民的頂級盛宴！來去迺夜市 濃情台灣流動的饗宴

台灣這座島嶼擁有超過300座夜市，攤開台灣地圖，三分之二以上的鄉鎮，起碼都有一座夜市，夜市的密度之高，反映出台灣人對美食文化的熱忱。

還沒開幕就結束！「東京醬油拉麵蘭丸林森店」頂讓

拉麵迷們恐怕要失望了！已經裝潢完成的「鷹流東京醬油拉麵 蘭丸 林森南路店」，原被拉麵迷們充滿期待等候，但是近日店家於租屋...

一杯飲品的講究 台灣手搖飲風靡世界

日前Google在首頁推出一款製作珍珠奶茶的互動遊戲，讓這杯來自台灣的飲品，受到國際注目，珍珠奶茶儼然成為世界共通語言。

獨／中山商圈人氣餐廳「赤鐵廣島燒」熄燈！開幕才2年

位於台北中山商圈巷弄內的「赤鐵廣島燒 赤峰店」，主打日式廣島燒料理，一直是商圈內的人氣選擇，常可見到排隊人潮。但是官方近...

瓦城泰統集團搶攻6000元商機 推「雙倍奉還」

政府普發現金6000元已於近日開放民眾上網登記，最快4月6日就能入帳，瓦城泰統集團搶攻6000元商機，集結8大品牌推雙倍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦