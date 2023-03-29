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解密寶格麗B.zero1 經典不敗3大關鍵符碼
源自羅馬的珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）從1884年的一家珠寶店到現在象徵義大利美學與精湛工藝的精品翹楚，耐看雋永的設計正是它征服世界、與時俱進的關鍵。而B.zero1就是其中最令人回味再三、人氣始終不敗的傑作。這款珠寶為何能跨越世代、打破性別框架、橫掃全球？正是因為在誕生支出，品牌就將超脫的羅馬美學密碼埋進其設計語彙中！
●命名
1999年問世的B.zero1系列誕生初衷，是要透過創意和想像力翻轉珠寶設計界的美學思維。當時為了歡慶未來、迎接千禧年，因此將這個時充滿希望、邁步向前的時代氛圍納入命名中：「B」代表寶格麗，「zero」代表新的千禧年，數字「1」則代表嶄新且無盡的起始。
●螺旋
這種相信未來，對未來的一切充滿期盼的內涵，也體現在品牌的象徵設計上：無盡的螺旋象徵勇敢走出自己的路，因為過了每個轉角都是契機，任何嶄新的篇章都可能由此開始。 B.zero1代表的是懷抱夢想、設定目標，並充滿自信往前實現願望的大膽決心。
●波浪
隨著時代演變，最新的設計更在獨特的中央螺旋兩側鑲嵌耀眼的波浪形鑽石，以流暢、精雕細琢而鮮明的結構形式模仿雄偉的羅馬競技場，這也是羅馬之所以被稱為永恆之城的具體象徵。新版珠寶流動的設計呼應了積極爭取各種機會、個人成長和正面改變的強大動能。
B.zero1集結品牌歷來突破成規的大膽精神和令人回味無窮的創意於一身。配戴上系列作品，彷彿透過無畏創新的設計，表達出懂得掌握自己的人生、勇於面對挑戰與傳統，能憑著決心大膽成就各種目標的前衛精神。看見B.zero1，就彷彿看見勇於築夢、願意不惜一切代價實現遠大願景的內在渴望。
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