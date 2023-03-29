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要顏值也要效果！曾之喬愛上「醉象」15%維他命C夠有用
提到保養，大家的需求越來越高，除了要有效果，保養品更要講求顏值，受到巨星如Selena Gomez、Lady Gaga喜愛的Drunk Elephant醉象，推出眾多產品都受到大家喜愛，新推出的維他命C活膚精華，有著特調果昔保養法，讓品牌首位品牌摯友曾之喬也愛上，直呼保養就是要顏值兼顧，包括自己的臉與保養品的顏值。
曾之喬日前出席品牌活動，與六名粉絲化身致敏六大嫌疑犯，分別代表：精油、矽靈、化學防曬成分、SLS 十二烷基硫酸鈉、香精及人工色素、酒精等面對面，特別揪出，也強調Drunk Elephant醉象不含上述產品，不讓肌膚產生過敏。
新推出的維他命C活膚精華，有著超高濃的15%維他命C，曾之喬自己也用過，表示之前使用保養品測試時，每次要4到5道程序，等吸收玩至少20分鐘，但使用完Drunk Elephant醉象的維他命C活膚精華後，發現保養很簡單，只需要一道程序就可，減少很多時間。
她表示，醉象維他命C活膚精華具有高濃度15%維他命C，可以解決膚色不均、色素沈澱等困擾，還有獨家粉末科技，開封後混合搖出最新鮮的維他命C精華，也分享可著「早C晚A」的公式，早上使用醉象維他命C活膚精華，保護肌膚淨白，晚上選最高濃度醉象A醇精華乳緊緻撫紋及代謝老舊角質，擁有光滑又有彈性的蛋白嫩肌。
曾之喬坦言，第一眼看到醉象，吸引大是超吸睛繽紛鮮明高顏值包裝，然後試用後直接愛上，只能說內外都很重要，從3月30日到6月14日期間，最低折扣6折起，必到新光三越A11店將這組醉象保養CP收入囊中。
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