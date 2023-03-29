快訊

前夫家暴還開車撞她 服裝設計家林璟如走過絕望

76歲父欠稅418萬脫產擺爛遭關看守所 陳庭妮被瞞震驚

墨西哥移民拘留所大火吞噬40條人命 警衛「見死不救」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

要顏值也要效果！曾之喬愛上「醉象」15%維他命C夠有用

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
曾之喬是Drunk Elephant醉象首位品牌摯友。圖／Drunk Elephant醉象提供
曾之喬是Drunk Elephant醉象首位品牌摯友。圖／Drunk Elephant醉象提供

提到保養，大家的需求越來越高，除了要有效果，保養品更要講求顏值，受到巨星如Selena Gomez、Lady Gaga喜愛的Drunk Elephant醉象，推出眾多產品都受到大家喜愛，新推出的維他命C活膚精華，有著特調果昔保養法，讓品牌首位品牌摯友曾之喬也愛上，直呼保養就是要顏值兼顧，包括自己的臉與保養品的顏值。

曾之喬日前出席品牌活動，與六名粉絲化身致敏六大嫌疑犯，分別代表：精油、矽靈、化學防曬成分、SLS 十二烷基硫酸鈉、香精及人工色素、酒精等面對面，特別揪出，也強調Drunk Elephant醉象不含上述產品，不讓肌膚產生過敏。

新推出的維他命C活膚精華，有著超高濃的15%維他命C，曾之喬自己也用過，表示之前使用保養品測試時，每次要4到5道程序，等吸收玩至少20分鐘，但使用完Drunk Elephant醉象的維他命C活膚精華後，發現保養很簡單，只需要一道程序就可，減少很多時間。

她表示，醉象維他命C活膚精華具有高濃度15%維他命C，可以解決膚色不均、色素沈澱等困擾，還有獨家粉末科技，開封後混合搖出最新鮮的維他命C精華，也分享可著「早C晚A」的公式，早上使用醉象維他命C活膚精華，保護肌膚淨白，晚上選最高濃度醉象A醇精華乳緊緻撫紋及代謝老舊角質，擁有光滑又有彈性的蛋白嫩肌。

曾之喬坦言，第一眼看到醉象，吸引大是超吸睛繽紛鮮明高顏值包裝，然後試用後直接愛上，只能說內外都很重要，從3月30日到6月14日期間，最低折扣6折起，必到新光三越A11店將這組醉象保養CP收入囊中。

Drunk Elephant醉象抗老美白CP組，原價6,850元，母親節檔期優惠4,900元。圖／Drunk Elephant醉象提供
Drunk Elephant醉象抗老美白CP組，原價6,850元，母親節檔期優惠4,900元。圖／Drunk Elephant醉象提供
曾之喬是Drunk Elephant醉象首位品牌摯友。圖／Drunk Elephant醉象提供
曾之喬是Drunk Elephant醉象首位品牌摯友。圖／Drunk Elephant醉象提供

延伸閱讀

維生素B群有哪些？營養師告訴你富含B群的8種食物及8大功效

對女同學下藥讓男友性侵、惡女鑑定時竟想裝白癡 這對情侶被判7年刑

曾之喬「拈花惹草」有成 創立自有綠色品牌

喝碳酸飲會肝硬化！生活中「習以為常」的不當飲食 這款維他命也別亂吃

相關新聞

從「素食」到「蔬食」！素得夠味 歡迎蒞臨素食大國

「呷飽未？」台灣坊間一聲尋常的問候，就已傳神地表達出台灣人以食為天的精神。

庶民的頂級盛宴！來去迺夜市 濃情台灣流動的饗宴

台灣這座島嶼擁有超過300座夜市，攤開台灣地圖，三分之二以上的鄉鎮，起碼都有一座夜市，夜市的密度之高，反映出台灣人對美食文化的熱忱。

還沒開幕就結束！「東京醬油拉麵蘭丸林森店」頂讓

拉麵迷們恐怕要失望了！已經裝潢完成的「鷹流東京醬油拉麵 蘭丸 林森南路店」，原被拉麵迷們充滿期待等候，但是近日店家於租屋...

一杯飲品的講究 台灣手搖飲風靡世界

日前Google在首頁推出一款製作珍珠奶茶的互動遊戲，讓這杯來自台灣的飲品，受到國際注目，珍珠奶茶儼然成為世界共通語言。

獨／中山商圈人氣餐廳「赤鐵廣島燒」熄燈！開幕才2年

位於台北中山商圈巷弄內的「赤鐵廣島燒 赤峰店」，主打日式廣島燒料理，一直是商圈內的人氣選擇，常可見到排隊人潮。但是官方近...

瓦城泰統集團搶攻6000元商機 推「雙倍奉還」

政府普發現金6000元已於近日開放民眾上網登記，最快4月6日就能入帳，瓦城泰統集團搶攻6000元商機，集結8大品牌推雙倍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦