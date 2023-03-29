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全盈+PAY支付場景再擴大 台灣大車隊筆筆回饋20元 微風北車滿額10%回饋
連假出遊全盈+PAY化身旅遊神隊友，與台灣大車隊、微風台北車站Breeze、PChome 24h聯手推出優惠好康，6月15日前搭乘台灣大車隊使用全盈+PAY支付，趟趟皆享回饋，新用戶消費滿額最高回饋70元；若要跨縣市出遊，旅客也可先在微風台北車站滿足吃喝需求，使用全盈+PAY消費滿150元，最高可回饋115元。另外，透過網購準備旅遊用品，全盈+PAY聯手PChome24h再加碼，即日起至4月30日單筆消費滿3,888元即享288 P幣回饋，每筆消費更可累積全家會員點數。綁定信用卡回饋再加碼，全盈+PAY攜手中國信託、玉山銀行推出全家店舖消費滿額回饋活動，即日起至4月5日，綁定中國信託信用卡消費滿488元送好韌真3層抽取式衛生紙1串；4月1日至6月30日期間，綁定玉山星宇聯名卡於全家實體店舖消費，滿200元回饋10%刷卡金，還可享全家會員點數再翻倍。
即日起至6月15日，搭乘台灣大車隊計程車並使用全盈+PAY支付車資，筆筆回饋20元；全盈+PAY更限量加碼，活動期間凡新註冊會員或綁定玉山銀行帳戶，單筆消費滿70元再回饋50元全盈儲值金。此外，全盈+PAY吃吃喝喝也有回饋，即日起至5月22日，在微風台北車站Breeze使用全盈+PAY消費單筆滿150元即回饋10%，單筆回饋上限50元；活動期間註冊全盈+PAY、綁定玉山銀行帳戶消費滿額，再享50元加碼回饋，相當於消費150元，最高回饋115元。全盈+PAY使用場景持續擴大，目前可於全台10萬個特店通路消費，還能同時累積全家會員點數。
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