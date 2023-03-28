臭豆腐雪茄、佛跳牆生煎包！樂天皇朝新品「買3送1」

來自新加坡、以「八色小籠包」著稱的「樂天皇朝」，近期針對邁入第8年的信義店重新裝潢，並將於3月29日重新開幕，4月6日起，也將限時推出以中華八大菜系為主的一系列新料理，包括「佛跳牆生煎包」、「剁椒臭豆腐雪茄卷」等創意料理。4月6日至4月30日期間，還有「買3送1」的平日優惠。

樂天皇朝新推出的「八大珍品」系列，是由川、湘、粵、閩、蘇、浙、徽和魯等八大菜系的經典料理轉化而成的創意點心。八種菜系各有不同特色，也激發出不同的嶄新滋味。限時於4月6日至5月31日期間供應。

匯聚山珍海味的「佛跳牆」乃是閩菜的代表菜色，因此主廚特別將海參、素魚翅、蹄筋、花膠等8種材料切丁製成內餡，結合生煎包的概念，創作出「佛跳牆生煎包」，每份288元。「剁椒臭豆腐雪茄卷」則是由湖南的剁椒臭豆腐概念而生，使用本地臭豆腐拌入剁椒、蒜泥與料酒調製餡料，並捲入可可調色的春捲皮內油炸，並透過標籤紙、蜂蜜椰絲、雪茄盒等元素，擬真出雪茄造型，帶有臭豆腐獨有的香氣，每份328元。

是循著

徽菜中「臭鱖魚」的傳統作法，是將鱖魚先醃再煎後燒，有著特殊的氣味與妙趣。樂天皇朝本次以鱸魚取代鱖魚，並重新調配成適合台灣人的口味調理，最後再夾入芝麻餅中，創造出「臭鱖魚芝麻餅」，風味十分特別，每份268元。此外，另還有「酸菜魚灌湯餃」、「宋嫂魚羹春捲」、「外婆紅燒肉包」、「牛肉滑蛋腸粉」與「蔥燒海參窩窩頭」等菜餚上桌，每份188～298不等。

除了新菜登場外，位於微風信義百貨內的樂天皇朝信義店也重新改裝硬體，裝潢色彩改為典雅溫暖，並且以八色小籠包為設計主題，透過幾何地磚、迎賓波浪飾板、花鳥壁紙、茶鏡等元素，創造出不同的用餐氛圍。此外全台門市也重新調整，新添醃鳳梨蒸鮮鱸魚、鮮蝦豆腐煲、酒釀蛋黑芝麻湯圓、黑糖香草奶凍等品項，部份菜色也新增大、小份選項，更添靈活性。