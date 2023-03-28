找到了！大谷翔平送這款原味手表 揪努特巴爾再披日本隊戰袍

日本隊逆轉擊敗強敵美國隊，奪得2023世界棒球經典賽冠軍，日前球隊接受訪問時，其中日裔美籍的紅雀隊外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）就提到大谷翔平摘下正在配戴的手表當作信物，約定下一屆再為日本效力、不來打要收回；事後手表主人也透露背後故事，想要贈送的原因，其實是感覺到努特巴爾好像滿喜歡自己所戴的表。

日本隊在這屆世界棒球經典賽中，以七戰皆勝勇奪冠軍，其中關鍵人物就是「二刀流」的大谷翔平，特別是在對上美國的最後一局，宛如漫畫情節感動不少人。而在現實生活中，大谷翔平不僅在經典賽期間時刻的激勵隊員，也絲毫不吝嗇。先前在日本隊凱旋歸國接受訪問時，努特巴爾就透露，大谷翔平把手表送給他，約定好下一屆繼續披上日本隊戰袍。記者後來詢問大谷翔平，則提到當時他們在一起吃飯，努特巴爾看著他所戴的表詢問「這是哪牌？」大谷說「他看起來有點想要，所以我就把它送給他了。」大谷透露，雖是自己用過的表，但還沒有戴很久，也是滿新的表款，「我想他會喜歡的，所以我就送給他了」。而所送出的手表，正是來自大谷翔平所代言品牌Seiko。

大谷翔平（左）在2022年獲選為美國大聯盟MVP之際，當時Seiko社長內藤明夫（右）親自贈送Grand Seiko Evolution 9 Collection系列SLGH005腕表祝賀。圖／摘自Grand Seiko官網

雖然大谷翔平在受訪時沒有提到型號，不過手表是由Seiko集團旗下Grand Seiko所製造，而最有可能款式就是他在2022年獲選為美國大聯盟MVP之際，當時品牌社長內藤明夫親自贈送的Evolution 9 Collection系列SLGH005腕表。這一只以白樺樹林為靈感而設計的手表，透過手工方式在表盤上製作出細膩紋路，同時也是在大谷翔平故鄉岩手縣的「雫石高級時計工坊」打造而成，因此被Seiko認為是最佳禮物。而SLGH005表款，不只是大谷翔平曾配戴過，還在2021年擊敗瑞士高級品牌，獲得當年日內瓦鐘表大賞的最佳男表肯定，只能說努特巴爾相當識貨。

大谷翔平配戴Grand Seiko Evolution 9 Collection系列SLGH005腕表。圖／摘自Grand Seiko官網