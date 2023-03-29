外食族必吃！韓式料理阿喜豆釜堂慶開幕 「限時贈千元禮券」

據統計台灣人口外食族比例高達7成之多，而韓式料理更是近年來消費者的熱門選擇，在這競爭激烈的餐飲市場中，位於內湖、大坪林的知名韓式餐廳「輪流請客」，以及外帶餐盒「輪流請客 TOGO」老闆創立第三支全新品牌「阿喜豆釜堂」，於今年4月正式開幕，超萌韓風Logo設計令人過目不忘，”阿喜”原為韓國流行感嘆詞，從朝鮮時代大小姐春香阿喜之名延伸，阿喜個性嚴謹只有好的餐點才能端上桌，為了讓飢腸轆轆的民眾吃到最道地美味的料理，特別空運迷你高壓鍋來台灣，讓每一款令人垂涎三尺的豆腐鍋，都能搭配高壓鍋蒸煮出來的香Ｑ紫米釜飯，超高CP值的餐點還有小菜吃到飽自助吧，不論你是ㄧ個人用餐或是三五好友聚會共食，想吃就走，因此在眾多韓式料理中脫穎而出，懂吃的民眾紛紛聞香而來。

圖/有你共創 提供(阿喜豆釜堂 美味餐點)

圖/有你共創 提供(阿喜豆釜堂 美味餐點)

阿喜豆釜堂光是豆腐鍋就有八種選擇:經典部隊豆釜鍋、豐盛海陸豆釜鍋、貼心蔬食豆釜鍋…等等，口味更是韓國主廚細心烹調，看著高壓鍋紫米釜飯洩氣，煙霧迷漫像是在為眼前的美食提高一層用餐境界，值得一提的是生菜包豬腳，柔軟的膠原蛋白與豬肉搭配清爽生菜，一口塞入嘴中，忍不住說出「馬西搜呦 맛있어요」，而炸物、甜點、小食系列應有盡有，令人讚不絕口，且用餐環境也相當舒適，橘色系通透的內潢，阿喜模樣穿梭在店內各處，就像陪伴你用餐一樣，更凸顯歡樂舒適的氛圍。

圖/有你共創 提供(阿喜豆釜堂 韓國歐爸主廚烹調)

最道地的味道源於韓國老闆與韓國大廚攜手創造，投入大量精力於阿喜豆釜堂，為了讓繁忙疲累的外食族，能快速品嘗餐點且不犧牲享受美食的儀式感，特地將店面開立在七張捷運站二樓美食街，出站不用1分鐘即可步行抵達店面。更於開幕期間推出優惠活動，即日起至4/30消費滿千元按讚打卡，留下Google5星好評就送1,000元抵用券，吸引眾多人搶先預約訂位，想品嚐最韓的歐爸親手豆腐鍋料理，那就相約親朋好友來阿喜豆釜堂用餐吧。