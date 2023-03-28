天后宮出手！SOGO美妝特惠組獨家再送600元商品券

遠東SOGO百貨台北店母親節化妝品檔期將在3月30日至4月28日登場，由於迎來歷經三年疫情解封後的第一個母親節檔期，以及年初開始消費力上揚，加上5天連假對人潮、買氣都有大挹注，SOGO認為經過了三年辛苦的母親節，看好今年母檔買氣，有機會重返2019年母親節業績水準，且今年品牌新品齊發，離周年慶還有半年時間，現在趁百貨回饋是很好的採買、補貨時間點。

SOGO忠孝館店長賴必昌指出，今年市場消費力表現好，像是忠孝館正在進行中的日本展，開跑7天已做到2,700萬業績，目標達成率已達6成，原訂整檔業績4,500萬，現在有機會超標做到5,200萬，較去年日本展成長3成。口罩解封後，今年母檔化妝品預期彩妝、底妝、唇彩為買氣三大指標，忠孝館推出近10萬組特惠組，還有全國獨家買再加送600元商品券特惠組、滿額贈等回饋，預計忠孝館在母親節這檔化妝品可衝刺到5億業績。

SOGO台北店3月30日起至4月5日推出化妝品單筆滿5,000元送500元電子禮券；香氛、彩妝單筆滿3,000元送300元。或可選擇指定6大銀行信用卡單日單卡累積消費滿5,000元，可兌換SOGO 4％電子抵用券。

化妝品最齊全的忠孝館主打全國獨賣、居家類醫美，首推必買囤貨組合，像是SHISEIDO國際櫃百優超值組價值11,600元，優惠價5,040元，前100名購買可再加贈SOGO禮券600元，相當於3.8折，還可再兌換化妝品500元電子禮券，相當於1,100元禮券到手。居家類醫美保養推薦Kiehl’s A醇抗痕新生精華組價值9,090元，優惠價6,000元，限量100組，獨家再加贈冰河保濕無油化妝水40ml。