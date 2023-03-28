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momo購物網「行李箱金賞」品牌行李箱、旅行配件限時5折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
迎接出遊潮，momo購物網推出「行李箱金賞」活動，品牌行李箱、旅行配件5折起。圖／momo購物網提供
迎接出遊潮，momo購物網推出「行李箱金賞」活動，品牌行李箱、旅行配件5折起。圖／momo購物網提供

旅遊熱度持續飆升，加上清明連假即將到來，再掀一波旅遊商機，momo購物網年初至今站上行李箱買氣年增衝破400%，旅用頸枕、行李袋及行李保護套等旅行配件年增更突破680%。鎖定旅遊熱潮，momo購物網推出「行李箱金賞」活動，3月31前集結無印良品、萬國通路、新秀麗、LOJEL、亞諾納等品牌行李箱以及多款旅行配件優惠5折起；4月9日前同場加碼網紅強推行李箱「Deseno笛森諾超級品牌週」，品牌全館限時53折起，消費滿額登記再抽福容飯店住宿券、200元mo幣。

根據momo購物網觀察，報復性出國潮帶動站上「28吋以上大行李箱」熱銷，占整體行李箱銷售占比50%，除了黑色、深藍、銀灰等質感色系為不敗選擇之外，活潑的粉嫩色系行李箱也大受年輕消費者喜愛。超夯爆品如momo購物網獨家「Arowana亞諾納運動款30吋行李箱」，單側加深的超好裝大容積設計，再多戰利品及伴手禮都能輕鬆容納；「Deseno笛森諾30吋胖胖箱」momo購物網獨家開賣2023流行春夏新色櫻花粉、晴空藍；momo購物網獨賣「eminent萬國通路28吋拉鍊行李箱」，國際TSA海關密碼鎖加上360度耐磨飛機輪，單月最高狂賣約700件。

輕量易攜帶且機動性高的「登機箱」同樣熱銷，出國、國內旅遊、商務旅行都適合，人氣首選如熱銷補貨款「MUJI無印良品20吋四輪硬殼止滑拉桿箱」，採用雙輪設計搭配改良式的按壓止滑鈕，不僅旅途中行走安靜順暢，且簡單一按行李箱就安全不亂滑；「Leadming俐德美20吋＋14吋拉鍊子母箱」使用情境多元又便利；momo購物網獨家「eminent萬國通路 X Probeetle雙品牌聯名20吋行李箱」，MIT台灣製2.5g超輕量輕鬆帶著走。

好用的旅行配件也能讓旅途更舒適安心，像是長途旅遊必備「Travel Blue藍旅寧靜頸枕」，人體工學外型加上慢回彈記憶棉、天鵝絨面料等設計，360度環繞支撐頸部；「HH環遊世界行李箱保護套」耐洗耐磨加厚升級，奪目花色展現個人風格；「adidas愛迪達旅行手提袋」、「德國Soehnle Travel行李計重秤」都是採購戰利品的好幫手。

迎接清明連假旅遊潮，momo購物網即日起至3月31日推出「行李箱金賞」活動，全館超過萬件行李箱、旅行袋、配件限時下殺5折起，無印良品、萬國通路、新秀麗、LOJEL、亞諾納等品牌夯品一應俱全，3月31日前指定商品刷momo卡再享最高10%回饋。即日起至4月9日還有「Deseno笛森諾超級品牌週」助陣，品牌新品、話題夯品、經典熱銷等行李箱53折起，活動期間內消費滿8,888元登記再抽福容飯店住宿券（市價12,800元）、滿5,888元登記抽200元mo幣。

MUJI無印良品20吋四輪硬殼止滑拉桿箱，售價4,300元。圖／momo購物網提供
MUJI無印良品20吋四輪硬殼止滑拉桿箱，售價4,300元。圖／momo購物網提供
德國Soehnle行李計重秤，原價1,980元、momo購物網活動價1,680元。圖／momo購物網提供
德國Soehnle行李計重秤，原價1,980元、momo購物網活動價1,680元。圖／momo購物網提供
eminent 28吋拉鍊行李箱，原價7,980元、momo購物網活動價4,280元。圖／momo購物網提供
eminent 28吋拉鍊行李箱，原價7,980元、momo購物網活動價4,280元。圖／momo購物網提供
Leadming 20吋＋14吋拉鍊子母箱，原價1,999元、momo購物網活動價1,288元。圖／momo購物網提供
Leadming 20吋＋14吋拉鍊子母箱，原價1,999元、momo購物網活動價1,288元。圖／momo購物網提供
adidas旅行手提袋，原價990元、momo購物網活動價599元。圖／momo購物網提供
adidas旅行手提袋，原價990元、momo購物網活動價599元。圖／momo購物網提供
eminent X Probeetle 20吋行李箱，原價4,580元、momo購物網活動價1,980元。圖／momo購物網提供
eminent X Probeetle 20吋行李箱，原價4,580元、momo購物網活動價1,980元。圖／momo購物網提供
Deseno 30吋胖胖箱，原價10,320元、momo購物網活動價6,580元。圖／momo購物網提供
Deseno 30吋胖胖箱，原價10,320元、momo購物網活動價6,580元。圖／momo購物網提供
Travel Blue寧靜頸枕，原價1,300元、momo購物網活動價1,250元。圖／momo購物網提供
Travel Blue寧靜頸枕，原價1,300元、momo購物網活動價1,250元。圖／momo購物網提供
HH環遊世界行李箱保護套，原價1,290元，momo購物網活動價659元。圖／momo購物網提供
HH環遊世界行李箱保護套，原價1,290元，momo購物網活動價659元。圖／momo購物網提供
Arowana運動款30吋行李箱，原價4,580元、momo購物網活動價1,880元。圖／momo購物網提供
Arowana運動款30吋行李箱，原價4,580元、momo購物網活動價1,880元。圖／momo購物網提供

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