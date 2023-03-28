momo購物網「行李箱金賞」品牌行李箱、旅行配件限時5折起

旅遊熱度持續飆升，加上清明連假即將到來，再掀一波旅遊商機，momo購物網年初至今站上行李箱買氣年增衝破400%，旅用頸枕、行李袋及行李保護套等旅行配件年增更突破680%。鎖定旅遊熱潮，momo購物網推出「行李箱金賞」活動，3月31前集結無印良品、萬國通路、新秀麗、LOJEL、亞諾納等品牌行李箱以及多款旅行配件優惠5折起；4月9日前同場加碼網紅強推行李箱「Deseno笛森諾超級品牌週」，品牌全館限時53折起，消費滿額登記再抽福容飯店住宿券、200元mo幣。

根據momo購物網觀察，報復性出國潮帶動站上「28吋以上大行李箱」熱銷，占整體行李箱銷售占比50%，除了黑色、深藍、銀灰等質感色系為不敗選擇之外，活潑的粉嫩色系行李箱也大受年輕消費者喜愛。超夯爆品如momo購物網獨家「Arowana亞諾納運動款30吋行李箱」，單側加深的超好裝大容積設計，再多戰利品及伴手禮都能輕鬆容納；「Deseno笛森諾30吋胖胖箱」momo購物網獨家開賣2023流行春夏新色櫻花粉、晴空藍；momo購物網獨賣「eminent萬國通路28吋拉鍊行李箱」，國際TSA海關密碼鎖加上360度耐磨飛機輪，單月最高狂賣約700件。

輕量易攜帶且機動性高的「登機箱」同樣熱銷，出國、國內旅遊、商務旅行都適合，人氣首選如熱銷補貨款「MUJI無印良品20吋四輪硬殼止滑拉桿箱」，採用雙輪設計搭配改良式的按壓止滑鈕，不僅旅途中行走安靜順暢，且簡單一按行李箱就安全不亂滑；「Leadming俐德美20吋＋14吋拉鍊子母箱」使用情境多元又便利；momo購物網獨家「eminent萬國通路 X Probeetle雙品牌聯名20吋行李箱」，MIT台灣製2.5g超輕量輕鬆帶著走。

好用的旅行配件也能讓旅途更舒適安心，像是長途旅遊必備「Travel Blue藍旅寧靜頸枕」，人體工學外型加上慢回彈記憶棉、天鵝絨面料等設計，360度環繞支撐頸部；「HH環遊世界行李箱保護套」耐洗耐磨加厚升級，奪目花色展現個人風格；「adidas愛迪達旅行手提袋」、「德國Soehnle Travel行李計重秤」都是採購戰利品的好幫手。