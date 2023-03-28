2023 WW表展／55歲鳳凰女瀏海有點萌！ 攜手蕭邦做環保

瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）在2023年3月27日於日內瓦舉行的鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders Geneva）上宣布，將於2023年底成為首家將可回收再利用鋼材含量達80%的精鋼材質推廣至其所有精鋼腕表作品的高級腕表珠寶品牌，為品牌長期投入可持續奢侈品之旅（Journey to Sustainable Luxury）的新里程碑。品牌大使、奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）特地出席記者會，表達對品牌環保理念與努力的認同。

蕭邦品牌大使茱莉亞羅勃茲現身2023年3月27日於日內瓦舉行的鐘表與奇蹟表展。圖／摘自藝人IG

由舍費爾（Scheufele）家族經營的蕭邦，自2013年展開可持續奢侈品之旅的計畫，並在於2018年成為首個實現採用100%符合可持續發展與社會責任理念的金原料製造的珠寶腕表品牌。品牌更耗時4年研發全新的Lucent Steel™環保鋼材，是一種迴圈再造鋼材含量不低於80%的合金材質，用於2019年時推出的全新休閒運動表款Alpine Eagle系列上。當時的Lucent Steel™是由由70%再生鋼製成，如今蕭邦更承諾將Lucent Steel™中的再造精鋼比例至少提升至90%。

（由左至右）男演員Alexandre Kouchner、蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich與Caroline Scheufele、蕭邦品牌大使茱莉亞羅勃茲，出席2023年3月27日於日內瓦舉行的鐘表與奇蹟表展。圖／蕭邦提供

除此之外，蕭邦是首家加入氣候組織Climate Group SteelZero的高級腕表珠寶品牌，希望能更近一步降低品牌珠寶腕表作品的碳足跡：若從從標準的50%迴圈再造精鋼含量增加至80%，就能使碳排放量減少30%；如果迴圈再造精鋼含量提升至90%，則排放量將降低40%（根據來自國際不銹鋼論壇（International Steel Forum，ISSF）提供資料）。