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首批限量1萬張！7-ELEVEN推「6000元放大隨取卡」加碼送1000元購物金

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN限量推出「2,000元／6,000元放大隨取卡」，最高加碼送1,000元購物金。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限量推出「2,000元／6,000元放大隨取卡」，最高加碼送1,000元購物金。圖／7-ELEVEN提供

響應政府普發6,000元政策，7-ELEVEN線上線下自4月6日起陸續祭出5大加碼回饋方案，包括「2,000元／6,000元放大隨取卡」、「500／1,000元商品優惠組」、「行動隨時取／訂閱制優惠」、「i預購指定商品加贈點」、「ibon售票網優惠碼大方送」，挑戰零售最強優惠；此外，更號召全民捐出愛心，自4月10日起完成OPEN POINT App捐款訂閱制指定活動，有機會讓7-ELEVEN請喝免費咖啡1個月。

看準民眾就近買日常購物需求，7-ELEVEN自4月6日起限量推出預購「2,000元放大隨取卡」，加碼送200元，等同可使用2,200元面額，放大10%，首批限量5萬張；另自4月10日起再推出「6,000元放大隨取卡」預購（限持「ATM領現」小白單預購），加碼送1,000元，等同可使用7,000元面額，首批限量1萬張。

7-ELEVEN自4月6日起祭出飲料、健美機能、日用品等多樣商品指定優惠，包括高露潔全效牙齦護理專家牙膏、好奇迪士尼純水濕巾、舒潔棉柔抽取、金頂鹼性電池等，最低33折起；門市預購另推出Soundcore真無線藍牙耳機、韓國ANEEKIM音波擺震牙刷、義大利Mama Cook粉漾梅森果汁機等生活小家電，爆殺價1,000元就能帶回家。7-ELEVEN也提供小資族超省方案，可先購買「2,000元／6000元放大隨取卡」，放大購物金面額，再選購「商品優惠組」，雙重優惠輕鬆省更多。

OPEN POINT行動隨時取及訂閱制同步祭出限時優惠，包括CITY系列4四大品牌， CITY CAFE濃萃拿鐵／濃萃美式咖啡、CITY TEA一顆檸檬青茶／紅茶、CITY PEARL珍珠奶茶、CITY PRIMA精品美式咖啡／拿鐵、風味飲系列任選等超值組合，另有零食、冷藏、冰品、健美機能、日用品、寵物罐頭等多款指定組合優惠價，可分批取貨、跨店領取。

「i預購」平台則自4月6日至4月10日限時5天針對3C家電、美妝保養祭出超殺優惠，購買指定品項加贈5% OPEN POINT點數；包括vivo Y55s（6GB／128GB）6.58吋5G智慧手機（贈自拍棒＋傳輸線＋指環扣）優惠價6,850元、美國AOC 43吋薄邊框液晶顯示器＋視訊盒43M3396（無安裝）優惠價6,490元、海洋拉娜經典乳霜30ml 2入組（航版）優惠價6,711元，多款夯品限時優惠再享點數回饋。

ibon機台自4月17日至5月31日加碼推出購買指定訂房住宿、主題樂園與展覽票券，超過36種選擇可於購票流程中使用折扣碼，輸入「ibon6000」立即享有95折優惠 ，還有機會再抽6,000元夏日露營金，活動詳情請上ibon售票網查詢。

OPEN POINT App捐款訂閱制鼓勵全民捐出6,000元，有機會讓7-ELEVEN請喝免費咖啡1個月。4月10日至6月30日開啟OPEN POINT App慈善捐款服務，當月完成2期以上捐款訂閱、每期設定捐款3,000元以上，完成愛心任務、當月扣款成功即可獲得免費30杯CITY CAFE中杯熱拿鐵（限量20組、送完為止）。若有預算考量，小額捐款訂閱也有好康招待，當月完成2期以上捐款訂閱、每期設定捐款100元以上，當月扣款成功，7-ELEVEN將招待1杯CITY CAFE中杯熱拿鐵（限量500杯，送完為止）。

7-ELEVEN也提醒，尚未決定普發現金領取方式的民眾，自4月10日起到全台超過6,400家7-ELEVEN門市內的中國信託ATM領取，將再享指定CITY CAFE飲品、冰品、飲料、零食、日用品等十餘款熱門商品買1送1起優惠。

7-ELEVEN自4月10日起再推出「6,000元放大隨取卡」限量預購（限持「ATM領現」小白單預購），加碼送1,000元，等同可使用7,000元面額，讓民眾可慢慢折抵消費，輕鬆購物。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月10日起再推出「6,000元放大隨取卡」限量預購（限持「ATM領現」小白單預購），加碼送1,000元，等同可使用7,000元面額，讓民眾可慢慢折抵消費，輕鬆購物。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN號召全民捐出愛心，自4月10日起完成OPEN POINT App捐款訂閱制指定活動，有機會讓7-ELEVEN請喝免費咖啡1個月。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN號召全民捐出愛心，自4月10日起完成OPEN POINT App捐款訂閱制指定活動，有機會讓7-ELEVEN請喝免費咖啡1個月。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN號召全民捐出愛心，自4月10日起完成OPEN POINT App捐款訂閱制指定活動，有機會讓7-ELEVEN請喝免費咖啡1個月。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN號召全民捐出愛心，自4月10日起完成OPEN POINT App捐款訂閱制指定活動，有機會讓7-ELEVEN請喝免費咖啡1個月。圖／7-ELEVEN提供
全民共享普發現金6,000元，「i預購」指定品項加贈OPEN POINT點數，點數可折抵當現金花。圖／7-ELEVEN提供
全民共享普發現金6,000元，「i預購」指定品項加贈OPEN POINT點數，點數可折抵當現金花。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限量推出「2,000元／6,000元放大隨取卡」，最高加碼送1,000元購物金。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限量推出「2,000元／6,000元放大隨取卡」，最高加碼送1,000元購物金。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市自4月6日起推出指定商品500元及1,000元商品優惠組。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市自4月6日起推出指定商品500元及1,000元商品優惠組。圖／7-ELEVEN提供

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