PChome 24h購物「童心節」開跑！「大人系」玩具超夯

本周末即將迎來兒童節、清明5天連假，PChome 24h購物即日起至4月6日開跑「童心節」系列活動，主打迪士尼100周年各式周邊商品，4月1日至4月5日全站更發放限量折價券，包括滿1,500元折100元、滿6,000元折300元、滿15,000元折1,000元等3種不同折價方案；同時掌握出遊商機，推出花蓮遠雄海洋公園、台北寒舍艾美酒店等旅遊住宿及美食餐券，最低下殺不到4折的優惠，力邀全台消費者一同感受4月滿滿童趣氛圍。

PChome 24h購物發現，今年第一季站上玩具業績較去年同期成長10%，又以「卡通電影模型」、「療癒系趣味小物」兩大類玩具最受消費者喜愛，其中樂高積木買氣更較去年同期成長30%，18到34歲為主要消費年齡，願意花錢購買遊戲與拼圖、積木套件、人偶公仔以及車子模型等收藏性商品，成為玩具銷售動能強勁的主因。

歡慶兒童節來臨，為滿足大小朋友的童心，PChome 24h購物「童心節」特別規畫主題樂園周年慶、經典動漫聯名、兒時回憶、大人的玩具倉、減壓療癒坊、來點兒童套餐共6大特區。「主題樂園週年慶」適逢迪士尼歡慶100周年，以「野獸國大型搪膠存錢筒－小熊維尼款」最吸睛，34公分高的大型維尼存錢筒，放在室內超療癒，即日起至5月2日祭出獨家特價1,990元；重現華特迪士尼世界度假區中的招牌景點「樂高迷你迪士尼城堡」，搭配1個復古風米奇人偶，即日起至4月9日特價1,999元；迪士尼正版授權的「InfoThink迪士尼系列暖桌無線充電座－小熊維尼／史迪奇／熊抱哥任選一入」，薄型底座結合可愛暖桌造型，同時也支援Qi無線充電規格的手機及平板，即日起至4月7日特價799元；迪士尼控最愛怪獸電力公司、玩具總動員、美女與野獸等經典卡通人物模型全都有的「DISNEY TOMICA迪士尼遊園列車」，即日起至4月9日全館250元起。

七、八年級生的童年記憶絕對不能缺少的「復古懷舊俄羅斯方塊機」，俄羅斯方塊、方塊賽車、坦克大戰、自由射擊等經典遊戲全都玩得到，即日起至4月30日特價250元；大人的玩具倉裡一定要展示的「LEGO樂高Marvel超級英雄系列76210 Hulkbuster（漫威鋼鐵人復仇者聯盟）」，全新官方新品，多達4,049個零件專為大人粉絲設計，即日起至4月30日特價16,199元。

受到連假出遊與天氣逐漸回暖影響，許多家長開始規畫外出行程，PChome 24h購物推薦爸媽遛娃神器「Jolly Disney系列輕便型摺疊手推車」，收摺後體積小不占空間，更推出米奇、米妮、小熊維尼等3種造型，即日起至3月31日特價3,999元；史努比控必買的「正版授權SNOOPY史努比童趣兒童數位相機」，能拍照和錄影，更具備2,000萬高清畫素，內建多種SNOOPY大頭貼、濾鏡特效甚至多款遊戲，共有5種不同造型，即日起至4月6日狂降909元、特價1,090元。

去年航海王上映最新劇場版電影《ONE PIECE FILM RED》擁有亮眼成績，根據官方最新統計，已成為史上第4高票房的劇場版動畫。PChome網路家庭集團旗下唯一專營日本跨境代標代購電商「Bibian比比昂」，在比比昂隨選即買服務中也推出「ONE PIECE FILM RED預購活動」，其中主打「ONE PIECE海賊王電影版RED初回版4K ULTRA HD BD DVD附限量特典原創立牌＋杯墊」，預購價4,070日圓（換算台幣約977元），同時隨選即買全館也於4月1日至4月30日祭出限時空運費150元／KG、首購滿1,000日圓還能現折500日圓等優惠活動。