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PChome 24h購物「童心節」開跑！「大人系」玩具超夯

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物「童心節」規畫6大特區，主打迪士尼百周年各式周邊商品，祭出期間限定獨家優惠。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「童心節」規畫6大特區，主打迪士尼百周年各式周邊商品，祭出期間限定獨家優惠。圖／PChome 24h購物提供

本周末即將迎來兒童節、清明5天連假，PChome 24h購物即日起至4月6日開跑「童心節」系列活動，主打迪士尼100周年各式周邊商品，4月1日至4月5日全站更發放限量折價券，包括滿1,500元折100元、滿6,000元折300元、滿15,000元折1,000元等3種不同折價方案；同時掌握出遊商機，推出花蓮遠雄海洋公園、台北寒舍艾美酒店等旅遊住宿及美食餐券，最低下殺不到4折的優惠，力邀全台消費者一同感受4月滿滿童趣氛圍。

PChome 24h購物發現，今年第一季站上玩具業績較去年同期成長10%，又以「卡通電影模型」、「療癒系趣味小物」兩大類玩具最受消費者喜愛，其中樂高積木買氣更較去年同期成長30%，18到34歲為主要消費年齡，願意花錢購買遊戲與拼圖、積木套件、人偶公仔以及車子模型等收藏性商品，成為玩具銷售動能強勁的主因。

歡慶兒童節來臨，為滿足大小朋友的童心，PChome 24h購物「童心節」特別規畫主題樂園周年慶、經典動漫聯名、兒時回憶、大人的玩具倉、減壓療癒坊、來點兒童套餐共6大特區。「主題樂園週年慶」適逢迪士尼歡慶100周年，以「野獸國大型搪膠存錢筒－小熊維尼款」最吸睛，34公分高的大型維尼存錢筒，放在室內超療癒，即日起至5月2日祭出獨家特價1,990元；重現華特迪士尼世界度假區中的招牌景點「樂高迷你迪士尼城堡」，搭配1個復古風米奇人偶，即日起至4月9日特價1,999元；迪士尼正版授權的「InfoThink迪士尼系列暖桌無線充電座－小熊維尼／史迪奇／熊抱哥任選一入」，薄型底座結合可愛暖桌造型，同時也支援Qi無線充電規格的手機及平板，即日起至4月7日特價799元；迪士尼控最愛怪獸電力公司、玩具總動員、美女與野獸等經典卡通人物模型全都有的「DISNEY TOMICA迪士尼遊園列車」，即日起至4月9日全館250元起。

七、八年級生的童年記憶絕對不能缺少的「復古懷舊俄羅斯方塊機」，俄羅斯方塊、方塊賽車、坦克大戰、自由射擊等經典遊戲全都玩得到，即日起至4月30日特價250元；大人的玩具倉裡一定要展示的「LEGO樂高Marvel超級英雄系列76210 Hulkbuster（漫威鋼鐵人復仇者聯盟）」，全新官方新品，多達4,049個零件專為大人粉絲設計，即日起至4月30日特價16,199元。

受到連假出遊與天氣逐漸回暖影響，許多家長開始規畫外出行程，PChome 24h購物推薦爸媽遛娃神器「Jolly Disney系列輕便型摺疊手推車」，收摺後體積小不占空間，更推出米奇、米妮、小熊維尼等3種造型，即日起至3月31日特價3,999元；史努比控必買的「正版授權SNOOPY史努比童趣兒童數位相機」，能拍照和錄影，更具備2,000萬高清畫素，內建多種SNOOPY大頭貼、濾鏡特效甚至多款遊戲，共有5種不同造型，即日起至4月6日狂降909元、特價1,090元。

去年航海王上映最新劇場版電影《ONE PIECE FILM RED》擁有亮眼成績，根據官方最新統計，已成為史上第4高票房的劇場版動畫。PChome網路家庭集團旗下唯一專營日本跨境代標代購電商「Bibian比比昂」，在比比昂隨選即買服務中也推出「ONE PIECE FILM RED預購活動」，其中主打「ONE PIECE海賊王電影版RED初回版4K ULTRA HD BD DVD附限量特典原創立牌＋杯墊」，預購價4,070日圓（換算台幣約977元），同時隨選即買全館也於4月1日至4月30日祭出限時空運費150元／KG、首購滿1,000日圓還能現折500日圓等優惠活動。

此外，近期Bibian比比昂日本代標服務的熱門商品推薦「一番賞《航海王》EX 挑戰！百花撩亂鬼島－A賞桃之助大龍變化－魂豪示像」，代標價11,500日圓（換算台幣約2,751元），「限量版BE@RBRICK KAWS TENSION 1000%庫柏力克熊」代標價120,000日圓（換算台幣約28,704元），下單即可直送到門口，讓代購日常化。

LEGO樂高 Marvel超級英雄系列－76210 Hulkbuster（漫威鋼鐵人復仇者聯盟），PChome 24h購物即日起至4月30日特價16,199元。圖／PChome 24h購物提供
LEGO樂高 Marvel超級英雄系列－76210 Hulkbuster（漫威鋼鐵人復仇者聯盟），PChome 24h購物即日起至4月30日特價16,199元。圖／PChome 24h購物提供
復古懷舊俄羅斯方塊機，PChome 24h購物即日起至4月30日特價250元。圖／PChome 24h購物提供
復古懷舊俄羅斯方塊機，PChome 24h購物即日起至4月30日特價250元。圖／PChome 24h購物提供
野獸國大型搪膠存錢筒（小熊維尼款），PChome 24h購物即日起至5月2日獨家特價1,990元。圖／PChome 24h購物提供
野獸國大型搪膠存錢筒（小熊維尼款），PChome 24h購物即日起至5月2日獨家特價1,990元。圖／PChome 24h購物提供
LEGO樂高迷你迪士尼城堡，PChome 24h購物即日起至4月9日特價1,999元。圖／PChome 24h購物提供
LEGO樂高迷你迪士尼城堡，PChome 24h購物即日起至4月9日特價1,999元。圖／PChome 24h購物提供
Jolly Disney系列輕便型摺疊手推車，PChome 24h購物即日起至3月31日特價3,999元。圖／PChome 24h購物提供
Jolly Disney系列輕便型摺疊手推車，PChome 24h購物即日起至3月31日特價3,999元。圖／PChome 24h購物提供
InfoThink迪士尼系列暖桌無線充電座（小熊維尼、史迪奇、熊抱哥任選一入），PChome 24h購物即日起至4月7日特價799元。圖／PChome 24h購物提供
InfoThink迪士尼系列暖桌無線充電座（小熊維尼、史迪奇、熊抱哥任選一入），PChome 24h購物即日起至4月7日特價799元。圖／PChome 24h購物提供
SNOOPY史努比童趣兒童數位相機，PChome 24h購物即日起至4月6日狂降909元、特價1,090元。圖／PChome 24h購物提供
SNOOPY史努比童趣兒童數位相機，PChome 24h購物即日起至4月6日狂降909元、特價1,090元。圖／PChome 24h購物提供
DISNEY TOMICA迪士尼遊園列車（米奇），PChome 24h購物即日起至4月9日全館250元起。圖／PChome 24h購物提供
DISNEY TOMICA迪士尼遊園列車（米奇），PChome 24h購物即日起至4月9日全館250元起。圖／PChome 24h購物提供
Bibian比比昂日本代標服務推出「限量版BE@RBRICK KAWS TENSION 1000%庫柏力克熊」，代標價120,000日圓（換算台幣約28,704元）。圖／Bibian比比昂提供
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DISNEY TOMICA迪士尼遊園列車（小飛象），PChome 24h購物即日起至4月9日全館250元起。圖／PChome 24h購物提供
DISNEY TOMICA迪士尼遊園列車（小飛象），PChome 24h購物即日起至4月9日全館250元起。圖／PChome 24h購物提供
野獸國大型搪膠存錢筒（小熊維尼款），PChome 24h購物即日起至5月2日獨家特價1,990元。圖／PChome 24h購物提供
野獸國大型搪膠存錢筒（小熊維尼款），PChome 24h購物即日起至5月2日獨家特價1,990元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起至4月6日推出「童心節」活動，精選大人小孩熱愛玩具搭配限量折價券，還有玩樂美食票券最低下殺不到4折。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起至4月6日推出「童心節」活動，精選大人小孩熱愛玩具搭配限量折價券，還有玩樂美食票券最低下殺不到4折。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「童心節」規畫6大特區，主打迪士尼百周年各式周邊商品，祭出期間限定獨家優惠。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「童心節」規畫6大特區，主打迪士尼百周年各式周邊商品，祭出期間限定獨家優惠。圖／PChome 24h購物提供

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