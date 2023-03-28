捕捉春天的生命力！喬治傑生全新銀飾 翠綠小雛菊綻放
春和日麗，色彩當道，全新銀飾設計引入一抹清新自在，感受春日和煦的陽光。丹麥皇室精品喬治傑生（ GEORG JENSEN）與當代知名時裝設計師STINE GOYA再度攜手合作，推出全新款式與全新配色的DAISY系列珠寶，以925純銀電鍍銠與手繪彩色琺瑯勾勒嬌柔的雛菊花，推出出清新柔美的項鍊、耳環、手鍊、戒指以及髮飾等。Pandora最新的Moments系列春季串飾，則以純銀、水晶、琺瑯、琉璃等材質捕捉季節更替時轉瞬即逝的大自然美態，包括燕子、瓢蟲、蝴蝶、三色堇，迎接充滿生命力的季節。
喬治傑生的DAISY系列珠寶，原始於1940年代品牌歡慶Margrethe II瑪格麗特公主誕生而創作的雛菊胸針，獻給小名為 「DAISY」 的這位丹麥公主。這次喬治傑生繼2022年首次合作後再度攜手知名丹麥設計師STINE GOYA，將她同名服裝品牌豐富的色彩與印花圖騰融入珠寶創作，以925純銀電鍍銠材質打造花形基底，細長花瓣以手繪無鉛的白瓷琺瑯、綠瓷琺瑯釉燒成色，刻畫設計師的童年記憶。全新上市的DAISY全耳式耳環以三朵不同大小的雛菊組成，圈式項鍊則將濃度深淺不一的綠色雛菊組成繞頸花圈，別緻小巧的髮飾及戒指配戴起來也頗具童趣。
春季的Pandora Moments將象徵希望和幸運的瓢蟲化身925銀吊飾，甲殼上獨有斑點以鮮紅色人造水晶配黑色琺瑯，鏤空翅膀從半透明的紅色寶石後展露光芒，是品牌首度運用琺瑯點綴寶石的創作，效果生動逼真。最新鍍14k玫瑰金的飄逸羽毛系列，共推出雙色金屬弧形羽毛短項鍊、針式耳環及吊飾等作品，造型線條柔美的羽毛更密鑲明亮式切割透明立方氧化鋯石，隨身體擺動更顯靈動璀璨，混搭裝飾扁平的心形飾釦的Pandora Moments粒紋手鍊，以有別以往的粒紋質感和光影讓春日造型煥然一新。
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