捕捉春天的生命力！喬治傑生全新銀飾 翠綠小雛菊綻放

春和日麗，色彩當道，全新銀飾設計引入一抹清新自在，感受春日和煦的陽光。丹麥皇室精品喬治傑生（ GEORG JENSEN）與當代知名時裝設計師STINE GOYA再度攜手合作，推出全新款式與全新配色的DAISY系列珠寶，以925純銀電鍍銠與手繪彩色琺瑯勾勒嬌柔的雛菊花，推出出清新柔美的項鍊、耳環、手鍊、戒指以及髮飾等。Pandora最新的Moments系列春季串飾，則以純銀、水晶、琺瑯、琉璃等材質捕捉季節更替時轉瞬即逝的大自然美態，包括燕子、瓢蟲、蝴蝶、三色堇，迎接充滿生命力的季節。

喬治傑生的DAISY系列珠寶，原始於1940年代品牌歡慶Margrethe II瑪格麗特公主誕生而創作的雛菊胸針，獻給小名為 「DAISY」 的這位丹麥公主。這次喬治傑生繼2022年首次合作後再度攜手知名丹麥設計師STINE GOYA，將她同名服裝品牌豐富的色彩與印花圖騰融入珠寶創作，以925純銀電鍍銠材質打造花形基底，細長花瓣以手繪無鉛的白瓷琺瑯、綠瓷琺瑯釉燒成色，刻畫設計師的童年記憶。全新上市的DAISY全耳式耳環以三朵不同大小的雛菊組成，圈式項鍊則將濃度深淺不一的綠色雛菊組成繞頸花圈，別緻小巧的髮飾及戒指配戴起來也頗具童趣。