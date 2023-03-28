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2023 WW表展／勞力士擁抱變革 emoji、正能量全入表

聯合報／ 記者釋俊哲／日內瓦即時報導
Day-Date 36「拼圖面」腕表異想天開，將星期與日期視窗分別換上鼓舞詞彙與emoji表情符號，熱烈擁抱次世代。圖／勞力士提供
Day-Date 36「拼圖面」腕表異想天開，將星期與日期視窗分別換上鼓舞詞彙與emoji表情符號，熱烈擁抱次世代。圖／勞力士提供

2023年首個大規模鐘表展會「鐘表與奇蹟」（Watches and Wonders）表展已於3月27日（一）於日內瓦開展，今年參展品牌中，首度參展的勞力士（ROLEX）發表了包含Daytona、Yacht-Master 42、Explorer、GMT-Master II等眾多新品；品牌在保有古典精神中，以新時代的技術、專業與發明，試圖進行變革、穩定前行。

事實上，2023年的勞力士可略歸類為三大趨勢：升級、再出發，以及積極擁抱年輕世代。多個表款的改款都在既有基礎上帶來細微變化，同時也在耐用度、精準度等各方面穩定升級。像是品牌獨家的「RLX鈦金屬」，繼去年底的Deepsea Challenge腕表後、再度出現在Yacht -Master（遊艇名仕型）42腕表上，也是Yacht-Master系列在1992年問世後首款鈦金屬表款，可以預期：RLX鈦金屬在不久的未來將更加活躍。Oyster Perpetual Cosmograph Daytona（蠔式恆動宇宙計型迪通拿）計時碼表60周年，新品推出鉑金表殼、冰藍色面盤、咖啡色陶瓷表圈的組合以及多種配色，其陶瓷表圈具有金屬邊框，推測將提升穩定度與美觀；同時機芯也從前一代的4130升級為使用新款4131機芯。

而所謂的「再出發」則攸關今年的重量級新系列：Perpetual 1908（恆動1908型）。由於勞力士是在1908年時註冊了商標與品牌，因此1908頗有追本溯源之意，展現出鮮明的戰略意義。與原有且確定將停產的Cellini系列高度相似、但略有不同，1908承襲了Cellini較古典斯文的設計語彙，但運用全新Cal.7140機芯，機芯並具備Syloxi矽游絲與66小時動力儲存等特色。表款設計上則具有勞力士經典的三角坑紋表圈、軌道式時標、小秒針與鏤空式指針，39毫米的18K黃金或18K白色黃金表殼搭配白色或黑色面盤。同時整只手表的量體更為纖薄，展現有別於蠔式恆動、蠔式恆動專業的厚重感，相信未來將和西裝、斯文風格穿搭更為匹配。表款再採用透明底蓋，因而將Cal.7140機芯外顯，同時也揭示了「蠔式恆動」、「蠔式恆動專業」之外的勞力士第三個大系列，正式成軍。

也由於歷經三年的疫情影響、人心思變，或無形推動了勞力士積極擁抱改變，做出新嘗試。例如Sky-Dweller（縱航者型）年曆腕表便具備薄荷綠、藍綠色兩種罕見新色，令人耳目一新，而Oyster Perpetual並有一款搭配全新設計「慶典」（Celebration）表面，使用2020年曾發表的糖果粉紅、綠松石藍、黃、珊瑚與綠等五色打造成泡泡，也帶來香檳氣泡、或氣球的歡樂聯想，充滿無限希望。表款分別有31、36與41毫米三種尺寸，可以想像讓男性、女性都輕鬆配戴，並搭配2232型與3230型恆動機芯。

另一款Day-Date 36「拼圖面」腕表更異想天開：除了面盤以內填琺瑯打造出一幅以綠松石藍、紅、紫紅、橙、綠與黃色色塊的拼圖，小時時標也換上10顆方形藍寶石、讓人目眩神迷；但表款最酷炫的則是將12點鐘方向的星期顯示換上鼓舞人心的英文主題詞彙，像是「Gratitude」（感恩）、「Faith」（信仰）、「Hope」（希望）、「Eternity」（永恒）與「Love」（愛）...日期視窗再捨棄了數字，改以各式emoji符號，或將多達31種可能，讓人更加期待31日的來臨，因而擁抱不多見的日常與變化。

勞力士多個表款如的改款都在既有基礎上帶來細微變化，同時也在耐用度、精準度等各方面穩定升級。圖／勞力士提供
勞力士多個表款如的改款都在既有基礎上帶來細微變化，同時也在耐用度、精準度等各方面穩定升級。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual腕表上的泡泡一如歡樂時光稍縱即逝，但只要感知當下，便能時刻覺查。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual腕表上的泡泡一如歡樂時光稍縱即逝，但只要感知當下，便能時刻覺查。圖／勞力士提供
勞力士積極擁抱改變，Sky-Dweller（縱航者型）年曆腕表便具備薄荷綠、藍綠色兩種新色，令人耳目一新。圖／勞力士提供
勞力士積極擁抱改變，Sky-Dweller（縱航者型）年曆腕表便具備薄荷綠、藍綠色兩種新色，令人耳目一新。圖／勞力士提供
纖薄的Perpetual 1908表款，保有勞力士經演的三角坑紋表圈與古典精神，但更為纖薄、斯文。圖／勞力士提供
纖薄的Perpetual 1908表款，保有勞力士經演的三角坑紋表圈與古典精神，但更為纖薄、斯文。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual 41腕表，綠松石藍色表面、搭配「慶典」（Celebration）圖案，21萬2,500元。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual 41腕表，綠松石藍色表面、搭配「慶典」（Celebration）圖案，21萬2,500元。圖／勞力士提供
Perpetual 1908腕表，39毫米、白色黃金、時間顯示，77萬3,500元。圖／勞力士提供
Perpetual 1908腕表，39毫米、白色黃金、時間顯示，77萬3,500元。圖／勞力士提供
Perpetual 1908透明的藍寶石水晶底蓋，將可欣賞Cal.7140機芯的佈局配置。圖／勞力士提供
Perpetual 1908透明的藍寶石水晶底蓋，將可欣賞Cal.7140機芯的佈局配置。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual腕表使用五色泡泡的「慶典」圖案帶來無限希望想像，並有31、36與41毫米三種尺寸。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual腕表使用五色泡泡的「慶典」圖案帶來無限希望想像，並有31、36與41毫米三種尺寸。圖／勞力士提供
品牌在保有古典精神中，以新時代的技術、專業與發明，試圖進行變革、穩定前行。圖／勞力士提供（合成圖）
品牌在保有古典精神中，以新時代的技術、專業與發明，試圖進行變革、穩定前行。圖／勞力士提供（合成圖）
Sky-Dweller（縱航者型）年曆腕表，42毫米、白色黃金鋼、薄荷綠色面盤、時間顯示、年曆功能，51萬9,500元。圖／勞力士提供
Sky-Dweller（縱航者型）年曆腕表，42毫米、白色黃金鋼、薄荷綠色面盤、時間顯示、年曆功能，51萬9,500元。圖／勞力士提供
Cosmograph Daytona（蠔式恆動宇宙計型迪通拿）計時碼表，40毫米、一體成型栗棕色Cerachrom陶質外圈連鑄模數字與刻度、計時碼表功能、蠔式鋼，50萬1,500元。圖／勞力士提供
Cosmograph Daytona（蠔式恆動宇宙計型迪通拿）計時碼表，40毫米、一體成型栗棕色Cerachrom陶質外圈連鑄模數字與刻度、計時碼表功能、蠔式鋼，50萬1,500元。圖／勞力士提供
Day-Date 36腕表，18K黃金、鑲嵌10顆方形藍寶石、綠松石藍色、琺瑯、拼圖圖案，182萬9,000元。圖／勞力士提供
Day-Date 36腕表，18K黃金、鑲嵌10顆方形藍寶石、綠松石藍色、琺瑯、拼圖圖案，182萬9,000元。圖／勞力士提供

勞力士 品牌 腕表

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