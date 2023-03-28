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增高顯腿瘦神器！超殺女穿LV Archlight運動鞋變九頭身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
美國演員和音樂人傑登史密斯演繹路易威登LV Archlight運動鞋系列。圖／路易威登提供
美國演員和音樂人傑登史密斯演繹路易威登LV Archlight運動鞋系列。圖／路易威登提供

精品運動鞋方興未艾！今年春夏一雙搶眼厚又顯腿瘦的精品運的鞋顯然不可或缺。路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在2018年推出LV Archlight運動鞋，以超大鞋舌、波浪狀橡膠鞋底及充滿未來感的輪廓顛覆球鞋設計，今年迎來五週年紀念，邀來「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloë Grace Moretz）、星二代傑登史密斯（Jaden Smith）與中國大陸足球運動員李嗣鎔三位不同領域的名人來演繹本季全新LV Archlight 2.0系列，新作採用獨特材料，例如田園氣息的鉤針編織拉菲草，搭配凸花蕾絲及採用全新實驗性橡膠材質鞋底；另一方面，也有融入哥德風的黑色鞋款，變形後的沙漠靴、新式莫卡辛鞋、高筒靴等，都以叛逆風格展現其獨特廓形。

 凡賽斯（Versace）的Trigreca，名字源自點綴鞋頭、中底和鞋底的三個Versace特色希臘迴紋圖案，鞋底為美杜莎頭像，鞋面上的Via Gesù, 12坐標，則是向品牌位於義大利米蘭的總部致敬的細節，是知名鞋履設計師Salehe Bembury為品牌打造的經典。為進一步提升舒適體驗，鞋床採用以水松木為本的獨特「Greca Cushioning System」避震系統。除了既有的白、黑等基本色款，以及深具品牌特色的金色、螢光色設計，本季則推出呼應服裝設計的藍白配色新作，是實穿度相當高的選擇。

於2023年夏季系列時裝展首度亮相的紀梵希（Givenchy）TK-MX鞋款，從TK-360的經典外形取材，並結合跑步鞋的視覺元素，網布和添上反光細節的人造皮革等輕巧功能材質，更彰顯獨特的輪廓線條。鞋面匯聚印花和橡膠等豐富細節，結合4G印花標誌和Givenchy字樣的氣泡圖案，辨識度極高。TK-MX女鞋有簡約的純白色，亦有季節限定的粉紅配薄荷綠、以及閃石款式；男款除了基本的純白色、黑色，另外也有4種大膽配色，包括鮮紫/銀、綠/銀、黃/黑、和咖啡/粉紅。

Givenchy全新TK-MX運動鞋男仕款綠銀配色，價格店洽。圖／紀梵希提供
Givenchy全新TK-MX運動鞋男仕款綠銀配色，價格店洽。圖／紀梵希提供
LV ARCHLIGHT 2.0厚底踝靴，59,500元。圖／路易威登提供
LV ARCHLIGHT 2.0厚底踝靴，59,500元。圖／路易威登提供
Givenchy全新TK-MX運動鞋男仕款鮮紫銀配色，價格店洽。圖／紀梵希提供
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Versace Trigreca運動鞋細節裝飾品牌標誌符碼。圖／凡賽斯提供
Versace Trigreca運動鞋細節裝飾品牌標誌符碼。圖／凡賽斯提供
Versace Trigreca運動鞋，鞋底也裝飾品牌標誌符碼。圖／凡賽斯提供
Versace Trigreca運動鞋，鞋底也裝飾品牌標誌符碼。圖／凡賽斯提供
美國演員克蘿伊摩蕾茲演繹路易威登LV Archlight運動鞋系列。圖／路易威登提供
美國演員克蘿伊摩蕾茲演繹路易威登LV Archlight運動鞋系列。圖／路易威登提供
LV ARCHLIGHT 2.0 厚底運動，46,900元。圖／路易威登提供
LV ARCHLIGHT 2.0 厚底運動，46,900元。圖／路易威登提供
LV ARCHLIGHT 2.0 厚底運動，46,900元。圖／路易威登提供
LV ARCHLIGHT 2.0 厚底運動，46,900元。圖／路易威登提供
紀梵希TK-MX鞋款，於2023年夏季系列時裝展首度亮相。圖／紀梵希提供
紀梵希TK-MX鞋款，於2023年夏季系列時裝展首度亮相。圖／紀梵希提供
Versace Trigreca藍白色運動鞋，36,500元。圖／凡賽斯提供
Versace Trigreca藍白色運動鞋，36,500元。圖／凡賽斯提供
足球運動員李嗣鎔演繹路易威登LV Archlight運動鞋系列專屬全新數位形象廣告。圖／路易威登提供
足球運動員李嗣鎔演繹路易威登LV Archlight運動鞋系列專屬全新數位形象廣告。圖／路易威登提供
LV ARCHLIGHT 2.0厚底運動鞋，62,000元。圖／路易威登提供
LV ARCHLIGHT 2.0厚底運動鞋，62,000元。圖／路易威登提供
美國演員克蘿伊摩蕾茲演繹路易威登LV Archlight運動鞋系列。圖／路易威登提供
美國演員克蘿伊摩蕾茲演繹路易威登LV Archlight運動鞋系列。圖／路易威登提供

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