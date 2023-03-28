增高顯腿瘦神器！超殺女穿LV Archlight運動鞋變九頭身

精品運動鞋方興未艾！今年春夏一雙搶眼厚又顯腿瘦的精品運的鞋顯然不可或缺。路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在2018年推出LV Archlight運動鞋，以超大鞋舌、波浪狀橡膠鞋底及充滿未來感的輪廓顛覆球鞋設計，今年迎來五週年紀念，邀來「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloë Grace Moretz）、星二代傑登史密斯（Jaden Smith）與中國大陸足球運動員李嗣鎔三位不同領域的名人來演繹本季全新LV Archlight 2.0系列，新作採用獨特材料，例如田園氣息的鉤針編織拉菲草，搭配凸花蕾絲及採用全新實驗性橡膠材質鞋底；另一方面，也有融入哥德風的黑色鞋款，變形後的沙漠靴、新式莫卡辛鞋、高筒靴等，都以叛逆風格展現其獨特廓形。

凡賽斯（Versace）的Trigreca，名字源自點綴鞋頭、中底和鞋底的三個Versace特色希臘迴紋圖案，鞋底為美杜莎頭像，鞋面上的Via Gesù, 12坐標，則是向品牌位於義大利米蘭的總部致敬的細節，是知名鞋履設計師Salehe Bembury為品牌打造的經典。為進一步提升舒適體驗，鞋床採用以水松木為本的獨特「Greca Cushioning System」避震系統。除了既有的白、黑等基本色款，以及深具品牌特色的金色、螢光色設計，本季則推出呼應服裝設計的藍白配色新作，是實穿度相當高的選擇。