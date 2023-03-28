華航皮卡丘彩繪機即起飛大馬檳城 7月起派飛日韓

皮卡丘迷看過來，中華航空表示，原本主要航行日本東京、沖繩的華航「皮卡丘彩繪機 CI」，即日起至6月30日飛航馬來西亞檳城，7月起派飛日本高松、韓國釜山。

華航指出，「皮卡丘彩繪機 CI」由華航最新客機 A321neo 擔綱，全機配有 4K 高畫質個人影音設備，可支援自用藍牙耳機及智慧型手機與影視系統配對，在後疫情時代，提供嚮往零接觸服務的旅客更貼心體驗。

華航表示，「皮卡丘彩繪機 CI」今年1月至3月25日已陪伴旅客暢遊「飛翔皮卡丘計畫」重點城市沖繩；即日起至 6 月底前將主要飛航桃園 - 檳城航線，體驗馬來西亞南洋風情，一窺娘惹文化習俗與傳統、壁畫與鐵線畫的街頭藝術，同時品嚐道地肉骨茶與海南雞飯，享受東南亞的熱情魅力。

華航表示，今年是華航高松航線開航10週年，「皮卡丘彩繪機 CI」 7 月起飛航日本香川縣的高松，烏龍麵是日本香川縣特產，寶可夢的呆呆獸因日文發音近似烏龍麵「Udon」而成為香川縣觀光大使，當地無論是人孔蓋、郵筒、海陸交通，隨處可見呆呆獸的身影，更打造呆呆獸公園，預計今年開園。

華航表示，暑假搭乘華航「皮卡丘彩繪機 CI」直飛高松，一登機即投入寶可夢的懷抱，抵達後由觀光大使呆呆獸迎接，享受可愛度滿點的寶可夢之旅。

另外，華航 3月26日起復飛韓國第二大城市釜山，7 月起將由「皮卡丘彩繪機 CI」飛航，在充滿海港風情的釜山，乘著海雲台的天空膠囊列車，絕美大海景色盡收眼底。