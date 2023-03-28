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2023 WW表展／香奈兒自由穿梭星際時光 奇幻啟程

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Monsieur陀飛輪隕石腕表，使用了來自瑞典的隕石為面盤，霧面黑色高抗磨陶瓷、精鋼，Caliber 5.1飛行陀飛輪自製機芯，347萬5,000元。圖／香奈兒提供
Monsieur陀飛輪隕石腕表，使用了來自瑞典的隕石為面盤，霧面黑色高抗磨陶瓷、精鋼，Caliber 5.1飛行陀飛輪自製機芯，347萬5,000元。圖／香奈兒提供

2023年的鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展已於3月27日在日內瓦正式開展，香奈兒（CHANEL）發表包含Interstellar（星際）、Lion（獅子）多個系列，透過天馬行空的想像力並結合星形幸運符碼、月蝕與夜光顯示等手法跳脫框架，進而乘坐上空想的科幻船艦，自由穿梭時空。

一踏入香奈兒的黑白二色寬敞展間內，弧形對稱的沙發區上有著或坐、坐立的黑色人台，並全數穿上香奈兒經典時裝，她們時而補妝、時而翻開手上包款或自信站立，而手上全數為2023年度新品，再對照空間中央超大型鏡面裝置，讓現場重現了優雅風格、並兼容簡約高冷的奇幻氛圍。

Interstellar系列以太空、時間之旅為靈感，像科幻船艦般航向浩瀚銀河的無人之境，並細分為X-Ray、Comet（彗星）、Eclipse（月蝕）三個次主題。在「X-Ray」主題中，表款聚焦於將肉眼可見之事物化為永恆無限的想像。例如藉由超過1,600小時的漫長工序，J12 X-Ray Star腕表呈現了專屬飾面的類冰霜霧面藍寶石水晶玻璃，迷濛有如星河蒼穹；Première X-Ray腕表則運用「焰熔法」（the Verneuil Process）重新改造藍寶石水晶，並與經雪花鑲嵌鑽石的白金鏈節組合，創造出迷離視覺，而現場更有一款模擬天文概念的獅子天文座鐘，分別以五芒星、獅子星座指示時間，全球限量5座、目前已銷售出4座，演示了如X-Ray般的星際穿透空靈之美。

「月蝕」主題中，18K白金與高抗磨陶瓷雙重材質在J12 Hyper Cybernetic腕表上展現了複合之美，同時像素圖騰的格狀規律形體，也和七只一套的J12 Eclipse套表一同呼應了「月蝕」主題，分別藉由陶瓷的黑白變化，詠嘆月蝕之美，更可欣賞到香奈兒對陶瓷切割、鑲嵌所展現的完美精準工藝；「彗星」主題中，J12鑽石陀飛輪將品牌自製的Caliber 5飛行陀飛輪機芯結合一顆0.18克拉鑽石，並透過鑽石的65個切面在分秒轉動中具現一幅天文級的奇蹟美景。同屬星際系列亦有不少經典款，例如結合黃金、陶瓷、黑色鈦金屬、瑪瑙與鑽石的Première Robot腕表「擬人化」並搭配類絲絨質感橡膠表帶、小巧可愛，Boy·Friend Cyber data腕表則把漆面表盤打造成鑲嵌鑽石的印刷電路板，搭配可拆換黑色漆皮小牛皮菱格紋表帶，十足酷炫。

而提到香奈兒女子自然少不了自信、高貴的獅子（Lion）元素，Mademoiselle Privé系列將象徵力量、權威的獅首雕刻結合鈕扣推出四款新作：不僅向香奈兒女士致意，黑與金的結合更展現奢華的意念。其中18K黃金搭配黑色搭配黑色圖層鈦金屬的獅子手鐲腕表同時也是銬式手鐲，其獅首經鑄造、拋光與手工鑲嵌鑽石，炯炯有神的雙瞳則鑲嵌了黑瑪瑙，耳朵、鼻子再以手繪黑漆裝飾，展現貴族氣韻，為獨一無二款。

Mademoiselle Privé獅子長項鍊表則保有獅首的精湛雕工，工匠先以放大四倍的蠟像手工微調獅子神情，再於香奈兒製表廠內進行鑄造、拋光，最後才手工鑲嵌鑽石，並接上搭配刻面黑瑪瑙珠串的18K黃金項鍊，配戴在現場黑色人形模特兒人台上，優雅修長且搖曳生姿、妙趣橫生。

Mademoiselle J12 Cosmic腕表，黑色高抗磨陶瓷、18K白金、Caliber 12.1自動上鍊機芯、鑲嵌鑽石與香奈兒女士人像，限量55只，463萬3,000元。圖／香奈兒提供
Mademoiselle J12 Cosmic腕表，黑色高抗磨陶瓷、18K白金、Caliber 12.1自動上鍊機芯、鑲嵌鑽石與香奈兒女士人像，限量55只，463萬3,000元。圖／香奈兒提供
Boy·Friend Cyberdata腕表黑色漆面表盤上的類鑽碳顆粒工序耗時長達五天，並鑲嵌54顆鑽石，呈現出鮮明的未來風格，30萬2,000元。圖／香奈兒提供
Boy·Friend Cyberdata腕表黑色漆面表盤上的類鑽碳顆粒工序耗時長達五天，並鑲嵌54顆鑽石，呈現出鮮明的未來風格，30萬2,000元。圖／香奈兒提供
具有強烈圖像化設計風格的J12 Hyper Cybernetic腕表，充滿科技意念。白金、鑲鑽、Caliber 12.1自動上鍊瑞士天文台認證機芯，限量55只，217萬2,000元。圖／香奈兒提供
具有強烈圖像化設計風格的J12 Hyper Cybernetic腕表，充滿科技意念。白金、鑲鑽、Caliber 12.1自動上鍊瑞士天文台認證機芯，限量55只，217萬2,000元。圖／香奈兒提供
Premiere Robot腕表，18K黃金、黑化鈦合金、黑色漆面、瑪瑙、鑽石，高精準石英機芯，限量發行，84萬5,000元。圖／香奈兒提供
Premiere Robot腕表，18K黃金、黑化鈦合金、黑色漆面、瑪瑙、鑽石，高精準石英機芯，限量發行，84萬5,000元。圖／香奈兒提供
猶如穿上白色陶瓷與鑽石裙裝的J12 Star Light腕表，屬於Interstellar中的「月蝕」次系列，結合香奈兒自製Caliber 12.1自動上鍊機芯與完美的鑲嵌工匠巧藝，限量20只，752萬9,000元。圖／香奈兒提供
猶如穿上白色陶瓷與鑽石裙裝的J12 Star Light腕表，屬於Interstellar中的「月蝕」次系列，結合香奈兒自製Caliber 12.1自動上鍊機芯與完美的鑲嵌工匠巧藝，限量20只，752萬9,000元。圖／香奈兒提供
具備「Rivière de Diamants」表帶的Première Hyper Lucky Star腕表，將五芒星結合銀河，宛如星星般穿梭時空，呈現無拘束的自由律動。限量55只，石英機芯，鑲嵌284顆總重約5.91克拉明亮式切割鑽石，376萬4,000元。圖／香奈兒提供
具備「Rivière de Diamants」表帶的Première Hyper Lucky Star腕表，將五芒星結合銀河，宛如星星般穿梭時空，呈現無拘束的自由律動。限量55只，石英機芯，鑲嵌284顆總重約5.91克拉明亮式切割鑽石，376萬4,000元。圖／香奈兒提供
Mademoiselle Privé獅子長項鍊表，石英機芯、鑲嵌336顆總重約7.90克拉明亮式切割鑽石，限量20只，1,129萬3,000元。記者釋俊哲／攝影
Mademoiselle Privé獅子長項鍊表，石英機芯、鑲嵌336顆總重約7.90克拉明亮式切割鑽石，限量20只，1,129萬3,000元。記者釋俊哲／攝影
7只一套的J12 Eclipse套表，以霧面黑色和白色陶瓷。巧妙訴說了月蝕的漸變與浪漫。混合黑白雙色的陶瓷表帶，更展現了完美切割的精準工藝。圖／香奈兒提供
7只一套的J12 Eclipse套表，以霧面黑色和白色陶瓷。巧妙訴說了月蝕的漸變與浪漫。混合黑白雙色的陶瓷表帶，更展現了完美切割的精準工藝。圖／香奈兒提供
香奈兒位於日內瓦「鐘表與奇蹟」表展現場的黑白二色寬敞展間內，呈現優雅並兼容簡約、高冷的奇幻氛圍。記者釋俊哲／攝影
香奈兒位於日內瓦「鐘表與奇蹟」表展現場的黑白二色寬敞展間內，呈現優雅並兼容簡約、高冷的奇幻氛圍。記者釋俊哲／攝影
J12 X-Ray Star腕表，18K白金、霧面藍寶石水晶、共鑲嵌196顆總重約15.99克拉長階梯形切割鑽石與1顆約0.17克拉明亮式切割鑽石、限量12只，2,606萬1,000元。圖／香奈兒提供
J12 X-Ray Star腕表，18K白金、霧面藍寶石水晶、共鑲嵌196顆總重約15.99克拉長階梯形切割鑽石與1顆約0.17克拉明亮式切割鑽石、限量12只，2,606萬1,000元。圖／香奈兒提供
J12 Night Star 33毫米腕表的面盤混合數以千計的閃亮清漆，在手腕上呈現隨身隨行的一片小宇宙。Caliber 12.2自動上鍊瑞士天文台認證機芯，限量55只，304萬1,000元。圖／香奈兒提供
J12 Night Star 33毫米腕表的面盤混合數以千計的閃亮清漆，在手腕上呈現隨身隨行的一片小宇宙。Caliber 12.2自動上鍊瑞士天文台認證機芯，限量55只，304萬1,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒女士原本就鍾意以長項鍊搭配半寶石、貴重珠寶，而Mademoiselle Privé獅子長項鍊表正是一次珠寶、風格符碼與時計的完美結合，18K黃金、黑瑪瑙、336顆總重約7.90克拉明亮式切割鑽石，1,129萬3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒女士原本就鍾意以長項鍊搭配半寶石、貴重珠寶，而Mademoiselle Privé獅子長項鍊表正是一次珠寶、風格符碼與時計的完美結合，18K黃金、黑瑪瑙、336顆總重約7.90克拉明亮式切割鑽石，1,129萬3,000元。圖／香奈兒提供
Mademoiselle Privé獅子手鐲鈕扣腕表，18K黃金雕刻獅首，高精準石英機芯、鈕扣裝置可同時開啟可鐲與表盤、194顆總重約0.98克拉明亮式切割鑽石，191萬1,000元。圖／香奈兒提供
Mademoiselle Privé獅子手鐲鈕扣腕表，18K黃金雕刻獅首，高精準石英機芯、鈕扣裝置可同時開啟可鐲與表盤、194顆總重約0.98克拉明亮式切割鑽石，191萬1,000元。圖／香奈兒提供
J12鑽石陀飛輪腕表在陀飛輪框架上使用了前所未見的0.18克拉鑽石，並搭配類絲絨白色高抗磨陶瓷表殼與象徵高級自製機芯的獅子印記，限量55只，608萬1,000元。圖／香奈兒提供
J12鑽石陀飛輪腕表在陀飛輪框架上使用了前所未見的0.18克拉鑽石，並搭配類絲絨白色高抗磨陶瓷表殼與象徵高級自製機芯的獅子印記，限量55只，608萬1,000元。圖／香奈兒提供

鑽石 獅子 香奈兒

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