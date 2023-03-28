2023 WW表展／香奈兒自由穿梭星際時光 奇幻啟程

2023年的鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展已於3月27日在日內瓦正式開展，香奈兒（CHANEL）發表包含Interstellar（星際）、Lion（獅子）多個系列，透過天馬行空的想像力並結合星形幸運符碼、月蝕與夜光顯示等手法跳脫框架，進而乘坐上空想的科幻船艦，自由穿梭時空。

一踏入香奈兒的黑白二色寬敞展間內，弧形對稱的沙發區上有著或坐、坐立的黑色人台，並全數穿上香奈兒經典時裝，她們時而補妝、時而翻開手上包款或自信站立，而手上全數為2023年度新品，再對照空間中央超大型鏡面裝置，讓現場重現了優雅風格、並兼容簡約高冷的奇幻氛圍。

Interstellar系列以太空、時間之旅為靈感，像科幻船艦般航向浩瀚銀河的無人之境，並細分為X-Ray、Comet（彗星）、Eclipse（月蝕）三個次主題。在「X-Ray」主題中，表款聚焦於將肉眼可見之事物化為永恆無限的想像。例如藉由超過1,600小時的漫長工序，J12 X-Ray Star腕表呈現了專屬飾面的類冰霜霧面藍寶石水晶玻璃，迷濛有如星河蒼穹；Première X-Ray腕表則運用「焰熔法」（the Verneuil Process）重新改造藍寶石水晶，並與經雪花鑲嵌鑽石的白金鏈節組合，創造出迷離視覺，而現場更有一款模擬天文概念的獅子天文座鐘，分別以五芒星、獅子星座指示時間，全球限量5座、目前已銷售出4座，演示了如X-Ray般的星際穿透空靈之美。

「月蝕」主題中，18K白金與高抗磨陶瓷雙重材質在J12 Hyper Cybernetic腕表上展現了複合之美，同時像素圖騰的格狀規律形體，也和七只一套的J12 Eclipse套表一同呼應了「月蝕」主題，分別藉由陶瓷的黑白變化，詠嘆月蝕之美，更可欣賞到香奈兒對陶瓷切割、鑲嵌所展現的完美精準工藝；「彗星」主題中，J12鑽石陀飛輪將品牌自製的Caliber 5飛行陀飛輪機芯結合一顆0.18克拉鑽石，並透過鑽石的65個切面在分秒轉動中具現一幅天文級的奇蹟美景。同屬星際系列亦有不少經典款，例如結合黃金、陶瓷、黑色鈦金屬、瑪瑙與鑽石的Première Robot腕表「擬人化」並搭配類絲絨質感橡膠表帶、小巧可愛，Boy·Friend Cyber data腕表則把漆面表盤打造成鑲嵌鑽石的印刷電路板，搭配可拆換黑色漆皮小牛皮菱格紋表帶，十足酷炫。

而提到香奈兒女子自然少不了自信、高貴的獅子（Lion）元素，Mademoiselle Privé系列將象徵力量、權威的獅首雕刻結合鈕扣推出四款新作：不僅向香奈兒女士致意，黑與金的結合更展現奢華的意念。其中18K黃金搭配黑色搭配黑色圖層鈦金屬的獅子手鐲腕表同時也是銬式手鐲，其獅首經鑄造、拋光與手工鑲嵌鑽石，炯炯有神的雙瞳則鑲嵌了黑瑪瑙，耳朵、鼻子再以手繪黑漆裝飾，展現貴族氣韻，為獨一無二款。

Mademoiselle Privé獅子長項鍊表則保有獅首的精湛雕工，工匠先以放大四倍的蠟像手工微調獅子神情，再於香奈兒製表廠內進行鑄造、拋光，最後才手工鑲嵌鑽石，並接上搭配刻面黑瑪瑙珠串的18K黃金項鍊，配戴在現場黑色人形模特兒人台上，優雅修長且搖曳生姿、妙趣橫生。