長榮航空推出全新機上米其林餐點　新菜色4月1日上線

為迎接春季到來，長榮航空將於4月1日推出全新機上米其林餐點，由米其林三星餐廳主廚中村元計、米其林一星餐廳主廚Paul Lee李皞、中餐廚界教父黃清標大師，為長榮航空皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙設計新餐點。

長榮航空表示，新季度菜色於台北出發之航班上提供，搭乘皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙的旅客，於洛杉磯、紐約及米蘭航線可享用四度獲得米其林一星餐廳榮譽的Paul Lee李皞主廚所打造的創新義式料理；舊金山、多倫多航線可品嚐中餐廚界教父黃清標大師以台灣在地食材元素設計的中式譚府官宴餐點；東京(成田)、大阪、巴黎及慕尼黑航線則可體驗連續十三年獲得米其林三星餐廳主廚中村元計推出的全新京懷石料理。

四度獲得米其林一星餐廳榮耀的李皞主廚新一季創新料理，以義大利家喻戶曉的傳統燉肉為靈感，推出主菜「義式燉牛肉 紅椒 黑蒜 鯷魚青醬」，選用牛腱、牛小排、牛舌以及牛尾做搭配，除透過長時間的燉煮，再加上長達8小時的湯汁浸泡，賦予牛肉最佳的風味；此外，透過精心設計的擺盤，把義大利傳統美食化身為創新藝術品。

李皞主廚在餐前小品也別具用心，設計講究烹調溫度及時間的「帝王蟹茴香蒸蛋」、口感清爽層次豐厚的「龍蝦茵陳蒿沙拉」，以及名副其實澄清雞湯底的「松茸伊比利火腿澄清雞湯」，為了讓餐點更具風采並延續大獲好評調酒，旅客可選擇搭配具有酸度及氣泡的「威尼斯泡泡」，以及富有細緻木桶酒香的「獨特奈格羅尼」調酒，甜點的部分則採用法國傳統甜點「歌劇院蛋糕」。

李皞主廚自美國返台深耕餐飲業，即是一股鄉愁使然，為了讓旅客們在長途旅程中，也可於機上享用傳統又懷念的家鄉美味，因此特別在這一季的機上點心服務，推出Impromptu by Paul Lee隱藏版招牌餐點「Impromptu主廚特製豬油拌麵」，希望藉此也帶給旅客一種客艙即家鄉的感動時刻。

中餐廚界教父黃清標大師為機上新一季菜單加入在地、永續的元素，特別挑選許多臺灣在地特產食材作餐點設計的搭配，開胃美饌「譚府鮮蝦水果塔塔」以台灣特產芒果搭配鮮蝦，果香濃郁口感清爽；而「譚府鹿茸菇燉烏雞湯」，特別選用台灣在地烏骨雞加入紅棗、枸杞及鹿茸菇燜燉，將所有精華濃縮於一碗湯盅內，是一道溫補的初夏湯品。

主菜「譚府紅酒煨牛肋拚陽春麵」，則是精選上等牛肋排，以特殊工法醃製過油炸香，再與台灣番茄、蘿蔔、紅酒等食材一起以溫火長時間燉煮，肉質酥軟、醬香濃郁，再與台灣特製陽春麵搭配，是道譚府菜系的經典菜色。甜點則是「譚府紅豆糕佐覆盆子醬」，醬汁富有果香的微酸，甜酸搭配的口感激發出美好滋味。

米其林三星餐廳主廚中村 元計所設計的新一季京懷石料理，前菜八吋以漬櫻花葉包裹不同口味的手毯壽司，四月份限定之主菜「酒蒸春鮭鮮貝 溫野菜」以清酒為引，將鮭魚、鮮貝與春季時蔬，用溫野菜慢火烹調的概念，帶出食物的原味與鮮脆。為了保有主菜的口感，中村主廚與長榮空廚日本主廚經過三天的測試，克服機上加熱設備之限制，在一定的覆熱時間下，終於呈現中村主廚所要求的食材色澤與口味。而五月份推出的主菜「牛肉壽喜燒」，則以京都最具代表性的黑七味粉調味，讓主菜提升濃郁香氣。

另外，此次中村元計主廚將獨門的白味噌與紅味噌以黃金比例烹製，調配成適合春季飲用的紅白味噌湯，此道家傳百年獨門配方的味噌一直是中村主廚引以為傲的食材，也是無法複製或相較的獨門料理。