吉比鮮釀餐廳春季新菜登場 會員滿額贈限量春季啤酒杯

在台耕耘14年的吉比鮮釀餐廳即日起至5月21日，推出季節限定春日繽紛饗宴，並同時推出適合春日飲用的「春季博克拉格」啤酒。春季推薦套餐包含開胃菜、沙拉、主菜和甜點四道菜共1910元起；吉比鮮釀餐廳會員，可享套餐均一優惠價1800元，消費達2500元再贈限量春季啤酒杯一個。

「春季博克拉格」啤酒通常於晚冬釀造，一到春天時就可以享用。深棕色且未經過濾的啤酒，口感濃郁且滑順，富含濃厚的麥芽風味，微苦中帶有一絲甜味，是絕對不能錯過的高人氣季節啤酒。

套餐開胃菜可選擇「梅爾森起司雲吞脆片」或「照燒檸檬雞力丁」。

「梅爾森起司雲吞脆片」使用餛飩皮取代玉米餅皮，口感更加薄脆好咀嚼，並搭配梅爾森啤酒熬煮的梅爾森起司醬，濃郁墨西哥 風味配料和啤酒香氣，讓人一口接一口。「照燒檸檬雞力丁」以酥炸雞力丁拌上和風照燒醬、乾辣椒碎和檸檬凝露，甜鹹口味搭配畫龍點睛的芝麻葉，口感更豐富。

主菜可選擇「伏特加海鮮筆管麵」或「香煎檸檬比目魚」。

「伏特加海鮮筆管麵」麵體口感厚實有嚼勁，搭配淡菜、干貝和鮮蝦三種海鮮，及多 種香料製成的粉紅醬，一入口到最後尾韻都能感受豐滿的醬汁與味覺層次。另一個酸中帶鹹香的主菜選擇「香煎檸檬比目魚」，先煎後烘烤的比目魚，肉質細嫩綿密且脂肪量低，搭配檸檬油醋醬和碳烤蘆筍及玄米飯，味道清新又具營養價值。