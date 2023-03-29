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烏克蘭芭蕾盛邀 國際頂尖舞者共同演出

聯合新聞網／ 聯合數位文創
客席舞者Matvienko夫妻檔將來台演出《電台與茱麗葉》。圖／聯合數位文創提供
客席舞者Matvienko夫妻檔將來台演出《電台與茱麗葉》。圖／聯合數位文創提供

烏克蘭聯合芭蕾舞團四月底首度來台，除了匯聚烏克蘭各大劇院的頂尖舞者，更邀請到國際各大舞團的知名烏克蘭舞星擔任客座，前馬林斯基劇院芭蕾舞團的首席舞者Anastasia Matvienko與Denis Matvienko即將共同參與演出。兩位舞者不僅是舞台上的好夥伴，更是人生的伴侶，其職業生涯獲獎無數、常受邀擔任客席為舞團添彩。本次將攜手帶來熱情又放浪不羈經典舞劇《卡門》，還有結合英國搖滾天團Radiohead音樂打造、充滿現代感的《電台與茱麗葉》，將提供台灣觀眾耳目一新的芭蕾體驗，同時透過自身影響力給予烏克蘭芭蕾霧者最重要的支持與鼓舞。

在星光熠熠的舞者陣容之外，烏克蘭芭蕾舞團更準備了一系列芭蕾選粹，展現千錘百鍊的古典芭蕾技巧與絢麗深刻的舞作藝術性。其中包含了浪漫舞劇經典《吉賽兒》與《仙女》，歷久彌新、充滿異國風情的《舞姬》，述說悲淒壯麗古羅馬故事的《斯巴達克斯》，還有挑戰雙人舞最高難度的《海盜》與《唐吉軻德》等。精選舞劇以當代最重要的編舞家之一拉特曼斯基的新舞碼《戰時輓歌》為題，將在四月廿九日至卅日於台北流行音樂中心輪番上演，購買雙人套票還可享九折優惠！購票請至 udn售票網 ，客服專線：(02) 2649-1688（每日09:00-18:00）。

舞團 烏克蘭 羅馬

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