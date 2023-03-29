台北華山超人氣日本雙展 清明連假最終倒數！

烏克蘭聯合芭蕾舞團四月底首度來台，除了匯聚烏克蘭各大劇院的頂尖舞者，更邀請到國際各大舞團的知名烏克蘭舞星擔任客座，前馬林斯基劇院芭蕾舞團的首席舞者Anastasia Matvienko與Denis Matvienko即將共同參與演出。兩位舞者不僅是舞台上的好夥伴，更是人生的伴侶，其職業生涯獲獎無數、常受邀擔任客席為舞團添彩。

2023-03-29 08:37