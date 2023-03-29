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台北華山超人氣日本雙展 清明連假最終倒數！

聯合新聞網／ 聯合數位文創
台北華山超人氣「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」及「咒術迴戰展」雙展，進入最終閉展倒數。圖／聯合數位文創提供
台北華山超人氣「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」及「咒術迴戰展」雙展，進入最終閉展倒數。圖／聯合數位文創提供

2023年華山超人氣熱門展「咒術迴戰展」及「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」，自去年12月底開展至今好評不斷，超豐富展出內容讓看過的觀眾都大嘆超值回票價。兩大人氣展出將於4月5日清明連假最後一天閉展，紛紛推出許多限量商品優惠，及台灣獨家限定商品，還沒看過的民眾敬請把握最後機會！

台北華山超人氣「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」及「咒術迴戰展」雙展，進入最終閉展倒數 圖／聯合數位文創提供
台北華山超人氣「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」及「咒術迴戰展」雙展，進入最終閉展倒數 圖／聯合數位文創提供

「咒術迴戰展」內容以動畫第一季四大篇章為主，近四百件動畫原畫、設定資料、分鏡稿與幕後訪談影片，一窺席捲全球的超人氣作品「咒術迴戰」動畫的製作過程。這次官方更推出多項台灣限定場景還原區，包含最讓粉絲暴動絕對是虎杖悠仁、五條悟以及兩面宿儺三大人氣角色的等身模型區，除了可以近距離合影之外，模型周邊同步設計了動態光影特效，襯托角色的強大氣場。

而「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展由日本妖怪博士水木茂老師筆下的「鬼太郎」帶領100隻日本經典妖怪親臨台灣，全新打造的沉浸式妖怪展，除了高度還原水木老師筆下的妖怪世界，展場內還有許多與妖怪互動的裝置、更有讓你意想不到的驚喜，恐怖又好玩。

「咒術迴戰展」及「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展更多活動內容請見 瘋活動官網查詢。

咒術迴戰 動畫 日本

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