連假逛起來！320坪UNIQLO等10大新櫃進駐宏匯廣場

百貨上半年重頭戲母親節即將啟動，宏匯廣場春季新櫃再添10個流行品牌與美食櫃位，包括引進320坪的UNIQLO、COLD STONE冰淇淋、網路服飾品牌AIR SPACE將在3月31日開幕，瑞典家電伊萊克斯將在4月1日登場。另有歐系選品店「gather拾集」、「酥酥有練過」奶酥、「徹思叔叔起司蛋糕」輕食快閃。適逢連假宏匯廣場即日起至4月19日推出全館(部份專櫃除外)當日累計滿3,000元送200元，化妝品單筆滿2,000元送200元。

UNIQLO宏匯廣場店是品牌在新莊開設第二間店，鄰近的新莊、三重、蘆洲、五股、泰山都是潛在消費客層。慶祝宏匯廣場全新門市開幕，UNIQLO推出5大開幕好禮，像是開幕首三日來店前100名早安消費禮，與新莊人氣輕食品牌「BRUNO不二弄咖啡」攜手合作，來店消費送原味雞蛋仔一份。開幕首七日單筆消費滿2,000元，每日限量前100名送可攜式冰霸杯700ml一個。

另有歐系選品店「gather拾集」進駐宏匯廣場，引進全球各地獨立設計師品牌，透過手作藝術傳遞質感生活的美好，像是英倫The Jacksons編織袋以字母傳達正能量而聞名，親民的價格也受到年輕族群喜愛，這次在宏匯廣場也買得到。