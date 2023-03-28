2023 WW表展／雙逆跳「鉑金鮭」！江詩丹頓經典再升級

今日於瑞士日內瓦展開的鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）表展中，共有近50品牌參展，是近年最大規模、最有影響力的實體精品展會。高級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）則發表多款逆跳（Retrograde）功能表款，展現了200多年老廠的堅強實力與古典底蘊。

向來斯文、雅緻的江詩丹頓，新款Overseas月相逆跳日曆腕表是品牌首款逆跳顯示運動腕表，41毫米面盤上半部180度的數字日期將以一只藍色指針指示、並在月底後逆跳回到9點鐘方向，恰與六點鐘方向的月相顯示，形成上與下、大與小、日與月的對比。動力來源的2460 R31L/2機芯則具有精密月相顯示功能，每122年僅需調整一次、非一般精準。

Patrimony逆跳星期日曆腕表是品牌經典設計，但新品則以鉑金表殼搭配鮭魚色面盤，並以精鋼與藍鋼指針、藍色的星期與日期字體，展現了色彩的對比與和諧，表款使用具備日內瓦印記認證的2460 R31R7/3自動上鍊機芯，每年限量生產；而面盤上下方的藍鋼日期指針、下方的星期指針都將在星期日與31日後自動逆跳回原位，「雙飛返」的瞬間，是配戴者才能獨享的神奇一瞬。

年度壓軸、最複雜也最具收藏話題的則有一只Traditionnelle陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕表。江詩丹頓結合鏤空與雕刻的表款，近代先後有2002年的47247逆跳日曆鏤雕鉑金腕表、以及2019年的Traditionnelle系列Twin Beat萬年曆腕表，而2162 R31陀飛輪機芯繼承了此一鏤雕美學，機芯採取部分鏤空、部分雕刻的半透視覺，從正、反兩面展示出經NAC電鍍處理後242個零件兼容古典與現代風格的時代新美學。

41毫米的5N粉紅金腕表保留了階梯式圓形表殼和表耳、凹槽底蓋、軌道式分鐘刻度、雙刻面太妃針和金質棒狀時標等特色，並僅於江詩丹頓專賣店中販售。 Traditionnelle陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕表，5N粉紅金、41毫米、時間顯示與陀飛輪、逆跳日曆顯示。圖／江詩丹頓提供 Les Cabinotier閣樓工匠雙月超卓複雜功能腕表使用全新自製機芯，並具備11項複雜功能。圖 / PIAGET提供 以白金打造的Les Cabinotier閣樓工匠雙月超卓複雜功能腕表，2755TMRCCQP手動上鏈機芯具備774個零件，為全世界獨一無二款。記者釋俊哲／攝影 由242個零件組成的2162 R31機芯並具備日內瓦印記認證與22K金的環形自動盤。圖／江詩丹頓提供 Patrimony逆跳星期日曆腕表面盤上的兩根藍鋼指針，將以雙飛返形式，展現時間的優雅樣態。圖／江詩丹頓提供 Overseas自動上鍊腕表推出34.5與35毫米兩種尺寸，讓男性、女性都能輕鬆配戴，並使用品牌自製機芯，搭配22K金自動盤。圖／江詩丹頓提供 以白金打造的Les Cabinotier閣樓工匠雙月超卓複雜功能腕表，2755TMRCCQP手動上鏈機芯具備774個零件，為全世界獨一無二款。

圖 / PIAGET提供 Patrimony逆跳星期日曆腕表以鉑金表殼搭配鮭魚色面盤，並以精鋼與藍鋼指針、藍色的星期與日期字體，展現了色彩的對比與和諧，