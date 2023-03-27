蝦皮購物「4.4免運狂購節」下單滿額抽價值40萬迪士尼遊輪極光雙人行

迎接兒童節，蝦皮購物「4.4免運狂購節」以大人小孩都超愛的迪士尼為主題，除了集結站上百件迪士尼款商品推優惠，限時推出迪士尼100周年主題限定遊戲互動抽獎之外，4月4日當天全站消費滿999元，還有機會抽中由樂遊人旅行社提供價值近40萬的14日迪士尼奇觀號郵輪極光行，一趟收齊海陸空豪華行程，讓大人透過購物也能享受兒童節的快樂。

呼應兒童節的到來，除了推出超過百件限定款迪士尼系列商品外，蝦皮購物更端出全站299元免運、商城8.5折起、百大熱銷品牌狂降6折起等超殺優惠，即日起開放領取免運券，包含1張全站299元起免運券，限定4月4日凌晨0～2點使用，以及2張全站299元起免運券，4月4日全日皆可使用；即日起至4月3日前早鳥領取免運最高再送1,100元優惠券。