蝦皮購物「4.4免運狂購節」下單滿額抽價值40萬迪士尼遊輪極光雙人行

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
蝦皮購物「4.4免運狂購節」祭全站299元免運、商城85折起、百大熱銷品牌狂降6折起等超殺優惠。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「4.4免運狂購節」祭全站299元免運、商城85折起、百大熱銷品牌狂降6折起等超殺優惠。圖／蝦皮購物提供

迎接兒童節蝦皮購物「4.4免運狂購節」以大人小孩都超愛的迪士尼為主題，除了集結站上百件迪士尼款商品推優惠，限時推出迪士尼100周年主題限定遊戲互動抽獎之外，4月4日當天全站消費滿999元，還有機會抽中由樂遊人旅行社提供價值近40萬的14日迪士尼奇觀號郵輪極光行，一趟收齊海陸空豪華行程，讓大人透過購物也能享受兒童節的快樂。

呼應兒童節的到來，除了推出超過百件限定款迪士尼系列商品外，蝦皮購物更端出全站299元免運、商城8.5折起、百大熱銷品牌狂降6折起等超殺優惠，即日起開放領取免運券，包含1張全站299元起免運券，限定4月4日凌晨0～2點使用，以及2張全站299元起免運券，4月4日全日皆可使用；即日起至4月3日前早鳥領取免運最高再送1,100元優惠券。

蝦皮購物更推出全新迪士尼100周年限定寶箱，可愛的迪士尼、皮克斯、星際大戰、漫威角色扭蛋任你抽，還能天天抽100蝦幣，4月4日當天開寶箱再加碼抽大同電鍋迪士尼100周年慶典款；玩蝦皮夾夾樂兌換蝦幣外，更有機會抽中迪士尼主題商品，包含價值7,980元輝葉Star Wars原力按摩槍、TSUMTSUM豪華繞圈音樂盒2,200元、頂級迪士尼100%天絲床包枕套組2,080元起，與舒潔迪士尼棉柔舒適衛生紙共60包輕柔價1,139元等，總價值超過65,000元等多款商品。

蝦皮購物「4.4免運狂購節」替大人過兒童節，百件迪士尼款商品，優惠價格不必擔心荷包失守。記者黃筱晴／攝影
蝦皮購物「4.4免運狂購節」替大人過兒童節，百件迪士尼款商品，優惠價格不必擔心荷包失守。記者黃筱晴／攝影
蝦皮購物「4.4免運狂購節」替大人過兒童節，百件迪士尼款商品，優惠價格不必擔心荷包失守。記者黃筱晴／攝影
蝦皮購物「4.4免運狂購節」替大人過兒童節，百件迪士尼款商品，優惠價格不必擔心荷包失守。記者黃筱晴／攝影
蝦皮購物「4.4免運狂購節」遊戲再加碼，首度推出迪士尼100周年主題限定遊戲，復刻經典就趁現在。記者黃筱晴／攝影
蝦皮購物「4.4免運狂購節」遊戲再加碼，首度推出迪士尼100周年主題限定遊戲，復刻經典就趁現在。記者黃筱晴／攝影
蝦皮購物「4.4免運狂購節」替大人過兒童節，百件迪士尼款商品，優惠價格不必擔心荷包失守。記者黃筱晴／攝影
蝦皮購物「4.4免運狂購節」替大人過兒童節，百件迪士尼款商品，優惠價格不必擔心荷包失守。記者黃筱晴／攝影
蝦皮購物「4.4免運狂購節」推多款超童趣迪士尼系列商品，邀用戶一起慶祝迪士尼100周年。記者黃筱晴／攝影
蝦皮購物「4.4免運狂購節」推多款超童趣迪士尼系列商品，邀用戶一起慶祝迪士尼100周年。記者黃筱晴／攝影
蝦皮購物「4.4免運狂購節」Grace Gift迪士尼壓紋掀蓋相機包，優惠價999元。記者黃筱晴／攝影
蝦皮購物「4.4免運狂購節」Grace Gift迪士尼壓紋掀蓋相機包，優惠價999元。記者黃筱晴／攝影
蝦皮購物「4.4免運狂購節」精選線上逾百件迪士尼款商品，玩主題限定遊戲再加碼抽系列商品。記者黃筱晴／攝影
蝦皮購物「4.4免運狂購節」精選線上逾百件迪士尼款商品，玩主題限定遊戲再加碼抽系列商品。記者黃筱晴／攝影
蝦皮購物「4.4免運狂購節」首度聯合樂遊人旅行社，送出14日迪士尼奇觀號郵輪極光行。記者黃筱晴／攝影
蝦皮購物「4.4免運狂購節」首度聯合樂遊人旅行社，送出14日迪士尼奇觀號郵輪極光行。記者黃筱晴／攝影

迪士尼 蝦皮購物 兒童節

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