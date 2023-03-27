兒童專屬優惠！MoMo壽喜燒現折44元、天吉屋送炸蝦丼

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
MO-MO-PARADISE推出「兒童現折44元」優惠。圖／三澧餐飲提供
MO-MO-PARADISE推出「兒童現折44元」優惠。圖／三澧餐飲提供

為慶祝4月4日兒童節，三澧餐飲集團集結旗下品牌，自4月1日至4月5日期間，針對12歲以下小朋友，推出「兒童我最大 好禮1+1」活動。包括有「兒童現折44元」、招待「炸蝦玉子小天丼」、免費送「小份義大利麵」等不同優惠，而且還加送「三澧兒童套票」，加碼享折扣。

自4月1日起連續5天，三澧餐飲各品牌、共計43間門市均推出兒童節專屬優惠。主打日式壽喜燒的「MO-MO-PARADISE」推出「兒童現折44元」的限時優惠；成人至「天吉屋」點購天丼/雙品/御膳/定食系列任一套餐，即可招待兒童「炸蝦玉子小天丼」1份。至於至「BELLINI Pasta Pasta」或「MOLINO」，成人點購任一口味義大利麵，兒童即可獲贈「同口味小份義大利麵」1份。

除此之外，活動期間消費，即可獲贈「三澧兒童套票」，內含MO-MO-PARADISE美食抵用金44元1張、BELLINI Pasta Pasta同口味小份義大利麵券1張、MOLINO同口味小份義大利麵券1張、天吉屋炸蝦玉子小天丼券1張，可於4月6日至5月31日期間使用。

天吉屋指定套餐，招待兒童「炸蝦玉子小天丼」1份。圖／三澧餐飲提供
天吉屋指定套餐，招待兒童「炸蝦玉子小天丼」1份。圖／三澧餐飲提供
成人於BELLINI Pasta Pasta點購任一口味義大利麵，兒童即可獲贈「同口味小份義大利麵」1份。圖／三澧餐飲提供
成人於BELLINI Pasta Pasta點購任一口味義大利麵，兒童即可獲贈「同口味小份義大利麵」1份。圖／三澧餐飲提供
成人於MOLINO點購任一口味義大利麵，兒童即可獲贈「同口味小份義大利麵」1份。圖／三澧餐飲提供
成人於MOLINO點購任一口味義大利麵，兒童即可獲贈「同口味小份義大利麵」1份。圖／三澧餐飲提供

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