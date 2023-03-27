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《教父》導演科波拉是加州酒莊莊主！教父酒莊正式登台

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
教父酒莊在台共發表主要三個系列——「Director's Cut 大導演系列」（左起）、「The Diamond Collection 鑽石系列」與「Prestige Collection 精選系列」。記者高婉珮／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
教父酒莊在台共發表主要三個系列——「Director's Cut 大導演系列」（左起）、「The Diamond Collection 鑽石系列」與「Prestige Collection 精選系列」。記者高婉珮／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

6次獲得奧斯卡金像獎、以執導《教父》三部曲和《現代啟示錄》等史詩級電影揚名國際的義大利裔大導演——法蘭西斯．福特．科波拉 （Francis Ford Coppola）不僅是出色的電影人，同時也是葡萄酒莊莊主。

台灣最大葡萄酒進口商星坊酒業，今年起正式在台總代理法蘭西斯．福特．科波拉所擁有的教父酒莊（FRANCIS FORD COPPOLA WINERY），酒廠亞洲區代表Simone Margheri特別來台，一同進行全台發表活動。

法蘭西斯．福特．科波拉在1972年《教父》電影大獲成功後，在那帕山谷（Napa Valley）意外地買下在加州歷史最悠久的傳奇酒莊Inglenook Vineyard的宅院；自1975年起他花費20年與巨資，將最初構成Inglenook的土地，逐步購買回來，接著也不斷持續收購附近的優秀葡萄園，更將其產業拓展至索諾瑪（Sonoma County）產區，最終在2006年將酒莊正式更名為教父酒莊（Francis Ford Coppola Winery），建立了他龐大的葡萄酒帝國。

這此次教父酒莊在台共發表主要三個系列——展現獨特性與限量的旗艦酒款「Prestige Collection 精選系列」、展現釀酒師以釀造詮釋索諾瑪經典葡萄酒的獨特解讀的「Director's Cut 大導演系列」，以及極受市場歡迎的「The Diamond Collection 鑽石系列」。

其中「The Diamond Collection 鑽石系列」於1997年推出，以高品質、親民、易飲特色廣受歡迎，系列中的「黑鑽卡本內蘇為濃紅酒」可以說是這個系列的精髓所在。

在發表會上最令人印象深刻的酒款，則是來自「Prestige Collection 精選系列」的Eleanor Red Wine愛莉諾紅酒。這款酒是科波拉導演在結婚50年的時候，以太太Eleanor Coppola的名字來命名的酒款，也是對太太愛的展現。酒款採波爾多混釀法，洋溢巧克力、深色莓果的香氣，喝起來溫婉嫵媚，令人欲罷不能。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒莊在2006年正式更名為教父酒莊（Francis Ford Coppola Winery）。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酒莊在2006年正式更名為教父酒莊（Francis Ford Coppola Winery）。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Prestige Collection 精選系列」是展現獨特性與限量的旗艦酒款。記者高婉珮／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Prestige Collection 精選系列」是展現獨特性與限量的旗艦酒款。記者高婉珮／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
教父酒莊亞洲區代表Simone Margheri。記者高婉珮／攝影。
教父酒莊亞洲區代表Simone Margheri。記者高婉珮／攝影。
Eleanor Red Wine愛莉諾紅酒酒標由科波拉夫人親自設計，花卉圖案是她喜愛的刺繡圖騰，而酒標上的字體也是她本人的獨特筆跡。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Eleanor Red Wine愛莉諾紅酒酒標由科波拉夫人親自設計，花卉圖案是她喜愛的刺繡圖騰，而酒標上的字體也是她本人的獨特筆跡。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
教父酒莊 Diamond Claret黑鑽卡本內蘇維濃紅酒，建議零售價1,350元。記者高婉珮／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
教父酒莊 Diamond Claret黑鑽卡本內蘇維濃紅酒，建議零售價1,350元。記者高婉珮／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Director's Cut 大導演系列」展現釀酒師以釀造詮釋索諾瑪經典葡萄酒的獨特解讀。記者高婉珮／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Director's Cut 大導演系列」展現釀酒師以釀造詮釋索諾瑪經典葡萄酒的獨特解讀。記者高婉珮／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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