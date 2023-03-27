vivo V27 5G人像美拍旗艦機登台 特殊玉質玻璃自帶光環

vivo今在台發表最新V系列美拍手機vivo V27 5G，主打獨創柔光人像系統配置前後5000萬畫素鏡頭，更為全球首款搭載聯發科技天璣7200之人像旗艦手機，外觀採用特殊的玉質玻璃工藝還原玉石色澤紋路，共有「顏如玉」、「粉黛金」及「石墨黑」3種風格色彩，展現科技與傳統融合的時尚新面貌。在台共推出8GB+256GB、12GB+256GB兩款版本，其建議售價分別為16,990元、17,990元。

以人像拍攝受到許多消費者喜愛的vivo V系列，此次新推出的vivo V27 5G首度創新推出獨家柔光人像系統，以時尚後置柔光環設計，打造比擬攝影棚聚光燈的專業補光效果，暗光環境下帶來近30%的清晰度提升。vivo V27 5G更搭載前後5000萬AF超感光相機，後置主鏡頭則搭載較上代感光面積提升59%的SONY IMX766V定製感光元件以及OIS+EIS雙重防手震，前置鏡頭則是配有AF人眼定焦鏡頭，並貼心內建40種以上美妝細節調整、21種人像風格濾鏡、26款美顏、144種姿勢拍照模板，輕鬆拍出網紅級美照。而Vlog微電影功能，內建24種場景範本，想要快速拍短影音也沒問題。