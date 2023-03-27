快訊

誰對狒狒開的槍？傳派第四方人士圍捕 新竹縣府急澄清

拳擊／林郁婷事件疑雲！IBA仍被國際奧會停權中 賽事合法性令人質疑

vivo V27 5G人像美拍旗艦機登台 特殊玉質玻璃自帶光環

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
vivo V27 5G跨界時尚與傳統的「顏如玉」、「粉黛金」、「石墨黑」三色搶攻市場，即日起至4月30日於指定通路，最高可享近1.6萬元早鳥好禮。圖／vivo Taiwan提供
vivo V27 5G跨界時尚與傳統的「顏如玉」、「粉黛金」、「石墨黑」三色搶攻市場，即日起至4月30日於指定通路，最高可享近1.6萬元早鳥好禮。圖／vivo Taiwan提供

vivo今在台發表最新V系列美拍手機vivo V27 5G，主打獨創柔光人像系統配置前後5000萬畫素鏡頭，更為全球首款搭載聯發科技天璣7200之人像旗艦手機，外觀採用特殊的玉質玻璃工藝還原玉石色澤紋路，共有「顏如玉」、「粉黛金」及「石墨黑」3種風格色彩，展現科技與傳統融合的時尚新面貌。在台共推出8GB+256GB、12GB+256GB兩款版本，其建議售價分別為16,990元、17,990元。

以人像拍攝受到許多消費者喜愛的vivo V系列，此次新推出的vivo V27 5G首度創新推出獨家柔光人像系統，以時尚後置柔光環設計，打造比擬攝影棚聚光燈的專業補光效果，暗光環境下帶來近30%的清晰度提升。vivo V27 5G更搭載前後5000萬AF超感光相機，後置主鏡頭則搭載較上代感光面積提升59%的SONY IMX766V定製感光元件以及OIS+EIS雙重防手震，前置鏡頭則是配有AF人眼定焦鏡頭，並貼心內建40種以上美妝細節調整、21種人像風格濾鏡、26款美顏、144種姿勢拍照模板，輕鬆拍出網紅級美照。而Vlog微電影功能，內建24種場景範本，想要快速拍短影音也沒問題。

vivo V27 5G 將於3月31日起於各大通路正式開賣，搭配指定電信資費方案V27手機0元起，其中12GB+256GB粉黛金、石墨黑版本由台灣大哥大電信獨家販售。即日起至4月30日於指定通路，最高可享近16,690元早鳥好禮，4月30日前於全通路購機後至官網活動頁完成登錄，還可擁有市價5,500元螢幕意外保固12個月乙次，以及多重電信好禮。

vivo 台灣副總經理陳怡婷表示：「vivo V系列持續以極致人像拍照體驗受到消費者青睞，長期穩坐銷售寶座，是vivo銷售主力及重心。」圖／vivo Taiwan提供
vivo 台灣副總經理陳怡婷表示：「vivo V系列持續以極致人像拍照體驗受到消費者青睞，長期穩坐銷售寶座，是vivo銷售主力及重心。」圖／vivo Taiwan提供
vivo推出全新V27 5G神級旗艦人像手機，自帶光環時尚登場。圖／vivo Taiwan提供
vivo推出全新V27 5G神級旗艦人像手機，自帶光環時尚登場。圖／vivo Taiwan提供
vivo看準傳統時尚融合藝術風潮，大秀時尚設計力推出vivo V27 5G自帶光環神級美拍手機。圖／vivo Taiwan提供
vivo看準傳統時尚融合藝術風潮，大秀時尚設計力推出vivo V27 5G自帶光環神級美拍手機。圖／vivo Taiwan提供
vivo V27 5G首度創新推出獨家柔光人像系統，以時尚後置柔光環打造比擬攝影棚聚光燈的專業補光效果。圖／vivo Taiwan提供
vivo V27 5G首度創新推出獨家柔光人像系統，以時尚後置柔光環打造比擬攝影棚聚光燈的專業補光效果。圖／vivo Taiwan提供

256GB 微電影

延伸閱讀

走不出喪女之痛 余天爆哭「缺席校慶」原因曝：很自責

新北徵選資收短影音 祭出近10萬元獎勵

王建煊／王老先生講故事之264：為自己留一條生路

線上學習平台看好旅遊商機 攜手名模攝影師黃天仁推時尚手機攝影課

相關新聞

怡客咖啡即日起輕食調漲15％ 網友：漲吧！不要倒就好

4月電價上漲在即，國內連鎖咖啡品牌也「漲」聲響起，繼路易莎咖啡後，怡客咖啡也宣告即日起調漲部分商品售價，輕食類平均漲幅1...

vivo V27 5G人像美拍旗艦機登台 特殊玉質玻璃自帶光環

vivo今在台發表最新V系列美拍手機vivo V27 5G，主打獨創柔光人像系統配置前後5000萬畫素鏡頭，更為全球首款...

2023 WW表展／百達翡麗美聲配美色 經典翻新休閒時髦

百達翡麗（Patek Philippe）於3月27日起於日內瓦登場的鐘表與奇蹟表展（Watches and Wonder...

周年慶規格！新光三越母親節首波火力全開優惠歷年最強

歷經三年疫情，今年百貨母親節大戰滿血回歸，加上適逢普發6,000元商機加持，新光三越母親節首波「初夏購物節」將在4月6日...

連假超商優惠快筆記！兒童節限定全家霜淇淋買1送1 哈根達斯雪糕這5天買4送4

清明連假返鄉出遊快筆記！超商再推限時優惠，除了有民眾最愛的霜淇淋指定單日買1送1、多種口味哈根達斯雪糕限時5天買4送4，...

打開只有飯！爭鮮「盲盒便當」再現 「黑色版」更神秘

爭鮮旗下的「爭鮮gogo」，自2020年起以「盲盒」的概念為主題，推出愚人節限定商品「飯裡藏鮮」。今年愚人節前夕，爭鮮g...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦