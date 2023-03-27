2023 WW表展／百達翡麗美聲配美色 經典翻新休閒時髦

百達翡麗（Patek Philippe）於3月27日起於日內瓦登場的鐘表與奇蹟表展（Watches and Wonders）發表17款今年新作，「聲」「色」俱全：除了一口氣推出5款頂級複雜功能的打簧報時表，經典雋永的Calatrava系列則擴大增添各種以日常使用目的的實用複雜功能；休閒運動風的海底探險家Aquanaut系列迎來女表的複雜功能新作。眾多款式在配色細節上煥然一新，印證品牌總裁德諾斯特恩（Thierry Stern）所言：「為何百達翡麗提供形形色色的時計系列？只因每款時計各具個性，以不同的方式促進我們創新和表達自我。」

●Calatrava以實用功能與迷人配色 為日常增添新風采

經典的圓形表殼Calatrava系列，自1932年至今已延伸出豐富功能與設計。百達翡麗近年來著重於旅行時計的研發，例如今年最新款Calatrava編號5224R-001，就備有兩地時間雙時區及原創24小時顯示功能。品牌以兩枚中央時針用來顯示第二時區的獨家兩地時間系統，可以操作按把前後調校 、讀時操作都相當便利，備受歡迎；而透過兩枚中央指針，沿24小時環展示當地及原居地時間的設計，更早在1905年就出現在百達翡麗的懷表設計中。編號5224R-001以直覺方式將正午設計在表盤的12點位置，（通常24小時顯示的正午12點會出現在6點鐘位置），重新演繹經典設計。

所搭載的31-260 PS FUS 24H新款自動上鍊機芯則是以31-260自動上鍊超薄基本機芯為基礎，並採用2022年品牌推出編號5224R-001年曆兩地時間腕表時所申請的三項專利提升機芯效能，採用能減少厚度的鉑金迷你自動盤、並以表冠專利校正系統取代傳統的表殼左側的快調按鈕，保持外觀流暢優雅。腕表配深藍色表面、與裝飾淡黃色縫線的同色磨砂絨面小牛皮表帶。

2015年以來就風靡市場的Calatrava飛行員兩地時間腕表，今年首度推出兩款計時碼表：藍灰色放射狀表面與深藍色小牛皮粒紋表帶的編號5924G-001腕表，以及配卡其綠色塗漆表面和橄欖綠色小牛皮表帶的編號5924G-010。兩枚新作皆搭載具有自動回位計時秒、兩地時間雙時區，以及指針顯示日期的CH 28-520 C FUS自動上鍊機芯。

2020年百達翡麗為歡慶廠房竣工而推出編號6007A的精鋼紀念表款，摩登動感的表盤設計備受喜愛；今年一口氣推出黃色、紅色、天藍色款的白金款Calatrava編號6007G-001、編號6007G-010和編號6007G-011三款設計，黑檀木色表面同樣以三種加工效果裝飾，中央部分亦為「碳纖風格」凸紋裝飾，具備日期顯示和停秒功能，配色活潑年輕。女表則推出玫瑰金表殼配紫色表面與表帶的4997/200R-001自動上鍊新作，大膽優雅令人驚艷，表面同心波浪凸紋圖案更上了多達50層的透明塗漆，效果深邃迷人。

●運動休閒當道！Aquanaut系列實用又時髦

百達翡麗1997年推出的海底探險家Aquanaut系列，饒富動感的設計，至今魅力不減。今年全新推出年曆功能的編號5261R-001 Aquanaut Luce女表，採用26-330 S QA LU新款自動上鍊機芯，而有別他牌的年曆倒置模組，讓日期顯示於6點位置、月相顯示於12點位置、星期和月份附屬顯示盤則位於3點及9點位置。配玫瑰金表殼與藍灰色表面與表帶，表圈特地捨棄鑲鑽裝飾，提供當代都會女性更為俐落爽颯的選擇。

Aquanaut系列另外推出編號5268/200R-010 Aquanaut Luce新款玫瑰金自動上鍊鑲鑽女表，配介於棕色與灰色之間的灰棕色表面，氣質獨特優雅。男則以棕色漸變黑色放射面盤配玫瑰金材質的編號5968R-001自動上鍊計時碼表，為既有的精鋼和白金款之外提供新的選擇。

結合自動回位計時秒表與年曆兩大功能的新款男表編號5905R-010，玫瑰金表殼搭配藍色放射狀表面，將取代原來的編號5905R-001，與編號5905/1A-001精鋼表殼橄欖綠色放射面一同成為最新計時秒表系列的代表作。由百達翡麗多款「形狀時計」組成的Gondolo時計系列，編號4962/200R-001 Gondolo Serata腕表則是在玫瑰金表殼上鑲嵌雙色漸變效果的錳鋁榴石，凸顯棕色塗漆表面的花卉圖案，流露典雅的藝術氣息。

●登峰造極的鳴表 微型工藝成就視聽雙重饗宴

打簧報時技術一直是百達翡麗創立以來最受肯定的特色，也是所有鐘表藏家心目中不能或缺的夢幻逸品，是今年表展的一大重點。2014年時品牌曾限量推出匯聚20項複雜功能的大師報時腕表，共具備5種響音模式，包括按照預設時間打簧報時、以及打簧報示日期等。今年百達翡麗以兩種全新的外觀和專利旋轉裝置重新演繹這款雙面可翻轉腕表：首度結合白金與玫瑰金的雙色調編號6300GR-001，配棕色乳光表面與古雅深栗棕色鱷魚皮表帶、雙色調折疊扣。另一款延續2022年曾推出的寶石款（有純白鑽和白鑽配藍寶石兩款），今年推出編號6300/403G-001的高級珠寶款，鑲嵌長方形綠寶石和長方形鑽石，配兩枚乳光黑檀木色表面和裝飾綠寶石色縫線的黑色鱷魚皮表帶。