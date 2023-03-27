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周年慶規格！新光三越母親節首波火力全開優惠歷年最強

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越母親節首波「初夏購物節」將在4月6日啟動，不只有化妝品回饋，首度在該檔期納入百貨服飾、家用家電、3C回饋。記者吳致碩／攝影
新光三越母親節首波「初夏購物節」將在4月6日啟動，不只有化妝品回饋，首度在該檔期納入百貨服飾、家用家電、3C回饋。記者吳致碩／攝影

歷經三年疫情，今年百貨母親節大戰滿血回歸，加上適逢普發6,000元商機加持，新光三越母親節首波「初夏購物節」將在4月6日啟動，並以「夏天的周年慶」為號召，不只有化妝品回饋，首度在該檔期納入百貨服飾、家用家電、3C回饋，幾乎全館納入回饋陣容可說是促銷火力全開，要在疫情解封後第一個母親節讓消費者買個過癮。

新光三越販促部協理彭緒箴指出，第一季至今全台新光三越有近2位數成長，1、2月觀光客退稅金額也較去年大幅成長16倍，在社交生活全面回歸、觀光客消費逐漸攀升下，以及普發6千帶動消費力，今年初夏購物節為歷年最大規模、優惠火力最猛的一回。

針對這檔必買的化妝品新光三越推出百萬特惠組，4月6日至4月19日會員享單筆滿3,000元送3,000點（相當於300元）之外，首度擴大服飾、家用家電、3C回饋。首周4月6日至4月12日skm pay享服飾家用單筆滿5,000元送3,000點；大家電、法雅客、iStore單筆滿1萬送5,000點。像是在周年慶不納入回饋的iPhone 14系列、Ｍac新機，這次都列入回饋行列，想買新機可趁這檔入手。

同時還有普發6,000元即將入帳，新光三越也特別規畫3,000元／6,000元超值組、家電買1送1等抗漲特惠，讓消費者以5折起入手萬項優惠商品，4月15日至4月30日還可憑5大指定銀行普發6,000元ATM兌換憑證，享刷6,000元送200元電子禮券。4月起電價將調漲，新光三越觀察有不少民眾詢問、關注節能家電，都可趁這波優惠大檔入手最划算，另外，像是美妝、服飾都必須換季，也是新光三越看好消費者運用普發6千、為自己帶來小確幸的入手項目。

會員卡友禮是購物優惠外的額外驚喜，新光三越首度與時尚插畫家Abei合作，在初夏購物節推出一系列潮流好物，讓會員滿額或扣點兌換。不只實體百貨，新光三越skm online線上初夏購物節在3月28日至4月26日搶先登場，會員同樣獨享化妝品單筆3,000元送3,000點，全站也加碼滿6,000元送6,000點。

iPhone 14新色亮麗黃推薦價27,900元起，並納入初夏購物節首周3C回饋行列。圖／新光三越提供
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ESTEE LAUDER一秒修護小棕組價值9,100元，特價4,250元，skm online 3月28日首日必搶。圖／新光三越提供
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新光三越初夏購物節首度與時尚插畫家Abei合作推出獨家卡友禮，4月8日、4月9日單筆刷3,000元可兌換「元氣滿滿透明傘」。圖／新光三越提供
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化妝品 母親節

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