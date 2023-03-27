連假超商優惠快筆記！兒童節限定全家霜淇淋買1送1 哈根達斯雪糕這5天買4送4

清明連假返鄉出遊快筆記！超商再推限時優惠，除了有民眾最愛的霜淇淋指定單日買1送1、多種口味哈根達斯雪糕限時5天買4送4，還有滿額贈點、咖啡買1送1，線上優惠組合寄杯等優惠，讓大家線上線下都買得超過癮。

7-ELEVEN

7-ELEVEN全店自3月30日起至4月5日，限時7天推出「春遊開心價」活動，全店CITY系列指定飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、糖果、泡麵、甜點、精補、寵物等10大類別指定商品，滿額222元贈送OPEN POINT點數25點，滿888元除贈送OPEN POINT點數100點外，加碼再送一匙靈洗衣精、濕紙巾70抽（3入組）或五月花舒敏厚棒衛生紙（3擇1）；人氣冰品哈根達斯雪糕全系列自3月31日起至4月4日，也推出7-ELEVEN官方LINE好友買4送4優惠，不論出遊或居家用品補給免煩惱。

另外，7-ELEVEN於4月4日前推出CITY PRIMA精品美式、精品拿鐵同品項第2杯10元優惠（冰熱可任選），CITY TEA多款水果風味茶飲任選2杯99元、珍珠奶茶則享第2杯10元優惠；OPEN POINT APP串聯線上線下自3月30日起至4月7日推出9款CITY系列指定品項，多杯組合優惠價只要888元，其中推薦CITY CAFE大杯美式35杯，單組最高現省687元，還能轉贈給親友超划算。

而因應清明節祭拜祖先的習俗，7-ELEVEN預購即日起至4月5日止，規劃「春賞祭祖」專區，包括清明祭祖常見的「大嬸婆三牲組」、「祭祀水果組」、「關北古早味草仔粿」等供品外，另在指定門市首度限量販售「清明祭祀鮮花花束」，讓民眾清明祭祀採買免奔波，就近一站購齊超方便。

全家便利商店

連假期間推出4重優惠，4月1日至4月5日連5天，消費者最愛Let’s Café推出特大杯經典美式、拿鐵同品項買1送1優惠，另有4月4日兒童節單日限定，Fami!ce全家霜淇淋買1送1。3月29日至4月5日更推出百大夯品第2件4折超值好康，包含飲料、冰品、餅乾等豐富品項，為連假旅行預備好零食，帶來旅遊好心情，推薦可搭配全盈+PAY綁定中信卡付款，單筆消費滿488元即可贈送好韌真3層抽取式衛生紙6入1串。

線上部分則於4月1日至4月4日限時4天，會員APP「隨買跨店取」推出多款飲品組合特價199元（約7.5折）優惠，包含Let’s Café大杯經典美式6杯、大杯經典拿鐵5杯、私品茶仙女紅茶7杯、仙女奶茶5杯、酷繽沙全品項4杯，通通特價199元；4月2日至4月4日還有Fami!ce全家霜淇淋5支168元超值好康。全家於3月31日至4月4日同步推出哈根達斯雪糕系列買4送4優惠活動，包含藍莓塔脆皮雪糕、草莓冰淇淋雪糕、淇淋巧酥雪糕等9種口味，同步開放實體店舖與會員APP「隨買跨店取」購買，趕快囤貨囤起來。

萊爾富

自3月31日至4月6日於門市及Hi-Life VIP APP整買零取，同步推出Hi Café現煮檸檬咖啡系列同品項及炭焙鐵觀音拿鐵買6送4優惠活動；4月1日至4月5日還有限時5天的「春日童樂會」活動，多款人氣飲品、糖果等享5折起優惠。此外，因應掃墓祭祖需求，萊爾富於4月4日前另有多款濕紙巾、面紙、礦泉水等商品祭出買1送1、第2件10元優惠，最低下殺4.9折起。