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打開只有飯！爭鮮「盲盒便當」再現 「黑色版」更神秘

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
爭鮮gogo推出2款「飯裡藏鮮」盲盒餐點，共有「謎の九宮格」與「謎味大海賊」兩種版本，每份120元。圖／爭鮮提供
爭鮮gogo推出2款「飯裡藏鮮」盲盒餐點，共有「謎の九宮格」與「謎味大海賊」兩種版本，每份120元。圖／爭鮮提供

爭鮮旗下的「爭鮮gogo」，自2020年起以「盲盒」的概念為主題，推出愚人節限定商品「飯裡藏鮮」。今年愚人節前夕，爭鮮gogo全新推出2款盲盒系餐點，分別是白色版的「謎の九宮格」與黑色版的「謎味大海賊」。在只能看到整盒白米飯、黑米飯的情況下，享受驚喜的樂趣。同時爭鮮新推出寵物零食「鮪魚丁凍乾」，搶攻毛孩市場。

「飯裡藏鮮」系列最大的特色，就是民眾打開蓋子後，只能看見滿滿的米飯，看不見任何配料。只有將米飯撥開之後，才能知道配料是什麼。由於概念充滿趣味，因此推出後就引起熱烈討論。今年「爭鮮gogo」推出全新的2款商品，其中「謎の九宮格」鋪滿白米飯，底層配料則有鳳尾蝦、鮑魚、蟹風味棒、蛋絲、稻荷、燻鮭、夏夷貝、韓式海瓜子；黑色版的「謎味大海賊」，則是鋪滿蒜香奶油墨魚飯，並搭配一整隻的鹽燒魷魚，還有夏夷貝、鳳尾蝦、鮭魚等配料，每盒均為120元，自3月28日起開始販售。

除此之外，爭鮮也搶攻毛小孩市場，推出寵物零食「鮪魚丁凍乾」，選用生食級鮪魚原肉製作，標榜無添加調味料與防腐劑，可直接餵食，或是添加在食物或罐頭中，每包40公克，單包200元、2包360元、3包500元，亦可以會員點數200點兌換1包。包括爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、定食8、MAGiC TOUCH。均有販售。

爭鮮推出寵物零食「鮪魚丁凍乾」。圖／爭鮮提供
爭鮮推出寵物零食「鮪魚丁凍乾」。圖／爭鮮提供

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