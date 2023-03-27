台南在地食材融合異國料理 飯店業者推出春季旬料理

台南市安平區飯店雅樂軒推出40道全新現代歐亞大陸創意料理，其中近20道融合台南在地特色食材與西式料理手法，另外也推出10道蔬食料理，推廣環保永續概念，今舉辦新菜發表會，副市長葉澤山稱許每道菜都有故事，不只嘗到台南的美味，也了解安平的歷史文化。

副市長葉澤山表示，台灣最早的異國料理從安平開始，過往迄今有不同國家的人聚集在此，也把異國飲食文化帶到安平來。因此台南不僅是小吃美食之都，異國創意料理在台南也不乏少見。

葉澤山說，從今天的新菜發表會，看到主廚開發的創意料理結合許多台南在地食材，不僅減少碳足跡，也有助於台南農產的產銷；感謝飯店的用心，所創作出來的料理不只好吃，味覺上具有多層次，在文化也是多層次，每道菜都有故事，讓遊客不只嘗到台南的美味，也了解安平的歷史文化。

觀光旅遊局表示，去年在台南安平區新開幕的雅樂軒，是台南觀光產業的生力軍，今日的發表會，飯店的主廚推出40道新菜色，特別選用台南在地食材，例如關廟鳳梨、下營黑豆豉、麻豆柚香沾醬、新化地瓜及毛豆等，運用西式烹調手法融合在地食材，從產地到餐桌新鮮直達，美好風味完整保留。

同時，安平區有漁光島、安平漁人碼頭、安平古堡等知名景點，各地遊客來安平住宿，也可順遊安平老街，還有蚵仔煎、蝦捲、牛肉湯等美食小吃不容錯過，還可購買布丁、蝦餅、椪餅等伴手禮分送給親朋好友。