2023 WW表展／卡地亞Baignoire、Tank Normale翻玩幾何
2023年的「鐘表與奇蹟」表展已於3月27日（一）正式展開，卡地亞（Cartier）透過Tank Normale、Baignoire、Santos等多個系列展現攸關幾何輪廓的精湛功力，更讓腕表不止精準，再有風格美學的大膽挑釁與越界。
方正的Tank Normale鏤空腕表將是Cartier Privé系列第七款作品，在保留整體比例與斜面藍寶石水晶鏡面的前提下，24小時顯示的鏤空機芯是以太陽與新月圖案顯示時間，同時分鐘指針每一小時轉動一圈，但時鐘指針則為24小時轉動一圈，並搭配深沈到明亮的光澤外圈帶出白晝黑夜的變化，筆直灑落的線條則一如1917年的原型款，勇猛、一往無前。
從法式浴缸得名的Baignoire新表則具有圓弧的橢圓型輪廓，令人聯想到河岸邊的鵝卵石，柔美、寧靜，表款並搭配手環，因此成為一款手鐲式的輕珠寶、同時「附贈」時間功能。同系列的Baignoire高級珠寶表則在幾何造型的基礎下、展現鮮明對比。其中一款表款保留寬闊修長面盤與圓弧結構的特色但大膽突破：半黃金、半白金的表殼再於表圈、面盤上交錯施以黑漆、琺瑯、手工雕刻陽光射線飾紋與鑽石鑲嵌，帶來一幅幾何的超現實畫作、韻味無窮；另一款則像打盤拼圖般，將不規則的珍珠母貝、綠松石、鋯瑪瑙和白K金於面盤拼接，表殼上或圓或方或尖銳的鑽石、灰色尖晶石與藍色碧璽則改寫了表殼「光滑」的唯一標準：耀眼、鋒芒碧露、令人無法忽視。
圓中帶方的Santos de Cartier腕表則嘗試在色彩上大膽實驗，新品的中型款與大型款分別披上了深綠與藍色漸變面盤，並具備QuickSwitch快拆系統。而年度亮點還有新款的Santos Dumont腕表，212個零件組成的全新9629 MC自動上鍊鏤空機芯是由卡地亞La-Chaux-de-fonds腕表工作室歷時兩年研發。表款名稱源起於20世紀的偉大飛行員與發行家Alberto Santos-Dumont致意，因此表款的微型自動盤幻化為一「架」誕生於1907年的La Demoiselle小型飛機、令人不禁會心一笑，也象徵配戴者心中保有的探險之心。表款將有玫瑰金、精鋼與黃金款，黃金款並加以海軍藍真漆裝飾，限量生產。
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