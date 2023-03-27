2023 WW表展／卡地亞Baignoire、Tank Normale翻玩幾何

2023年的「鐘表與奇蹟」表展已於3月27日（一）正式展開，卡地亞（Cartier）透過Tank Normale、Baignoire、Santos等多個系列展現攸關幾何輪廓的精湛功力，更讓腕表不止精準，再有風格美學的大膽挑釁與越界。

方正的Tank Normale鏤空腕表將是Cartier Privé系列第七款作品，在保留整體比例與斜面藍寶石水晶鏡面的前提下，24小時顯示的鏤空機芯是以太陽與新月圖案顯示時間，同時分鐘指針每一小時轉動一圈，但時鐘指針則為24小時轉動一圈，並搭配深沈到明亮的光澤外圈帶出白晝黑夜的變化，筆直灑落的線條則一如1917年的原型款，勇猛、一往無前。

從法式浴缸得名的Baignoire新表則具有圓弧的橢圓型輪廓，令人聯想到河岸邊的鵝卵石，柔美、寧靜，表款並搭配手環，因此成為一款手鐲式的輕珠寶、同時「附贈」時間功能。同系列的Baignoire高級珠寶表則在幾何造型的基礎下、展現鮮明對比。其中一款表款保留寬闊修長面盤與圓弧結構的特色但大膽突破：半黃金、半白金的表殼再於表圈、面盤上交錯施以黑漆、琺瑯、手工雕刻陽光射線飾紋與鑽石鑲嵌，帶來一幅幾何的超現實畫作、韻味無窮；另一款則像打盤拼圖般，將不規則的珍珠母貝、綠松石、鋯瑪瑙和白K金於面盤拼接，表殼上或圓或方或尖銳的鑽石、灰色尖晶石與藍色碧璽則改寫了表殼「光滑」的唯一標準：耀眼、鋒芒碧露、令人無法忽視。