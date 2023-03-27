快訊

中市大智國小學童集體「上吐下瀉」330人請假 校方這麼說

北市少年警察隊兩線三星警官撞車 頭部受創送醫不治

影／狒狒「落網」18天大奔逃畫下句點 最後將送這處安置

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2023 WW表展／卡地亞Baignoire、Tank Normale翻玩幾何

聯合報／ 記者釋俊哲／日內瓦即時報導
Cartier Privé系列Tank Normale腕表，方正筆直的線條，傳遞出勇猛如坦克般的剛強印象。圖／卡地亞提供
Cartier Privé系列Tank Normale腕表，方正筆直的線條，傳遞出勇猛如坦克般的剛強印象。圖／卡地亞提供

2023年的「鐘表與奇蹟」表展已於3月27日（一）正式展開，卡地亞（Cartier）透過Tank Normale、Baignoire、Santos等多個系列展現攸關幾何輪廓的精湛功力，更讓腕表不止精準，再有風格美學的大膽挑釁與越界。

方正的Tank Normale鏤空腕表將是Cartier Privé系列第七款作品，在保留整體比例與斜面藍寶石水晶鏡面的前提下，24小時顯示的鏤空機芯是以太陽與新月圖案顯示時間，同時分鐘指針每一小時轉動一圈，但時鐘指針則為24小時轉動一圈，並搭配深沈到明亮的光澤外圈帶出白晝黑夜的變化，筆直灑落的線條則一如1917年的原型款，勇猛、一往無前。

從法式浴缸得名的Baignoire新表則具有圓弧的橢圓型輪廓，令人聯想到河岸邊的鵝卵石，柔美、寧靜，表款並搭配手環，因此成為一款手鐲式的輕珠寶、同時「附贈」時間功能。同系列的Baignoire高級珠寶表則在幾何造型的基礎下、展現鮮明對比。其中一款表款保留寬闊修長面盤與圓弧結構的特色但大膽突破：半黃金、半白金的表殼再於表圈、面盤上交錯施以黑漆、琺瑯、手工雕刻陽光射線飾紋與鑽石鑲嵌，帶來一幅幾何的超現實畫作、韻味無窮；另一款則像打盤拼圖般，將不規則的珍珠母貝、綠松石、鋯瑪瑙和白K金於面盤拼接，表殼上或圓或方或尖銳的鑽石、灰色尖晶石與藍色碧璽則改寫了表殼「光滑」的唯一標準：耀眼、鋒芒碧露、令人無法忽視。

圓中帶方的Santos de Cartier腕表則嘗試在色彩上大膽實驗，新品的中型款與大型款分別披上了深綠與藍色漸變面盤，並具備QuickSwitch快拆系統。而年度亮點還有新款的Santos Dumont腕表，212個零件組成的全新9629 MC自動上鍊鏤空機芯是由卡地亞La-Chaux-de-fonds腕表工作室歷時兩年研發。表款名稱源起於20世紀的偉大飛行員與發行家Alberto Santos-Dumont致意，因此表款的微型自動盤幻化為一「架」誕生於1907年的La Demoiselle小型飛機、令人不禁會心一笑，也象徵配戴者心中保有的探險之心。表款將有玫瑰金、精鋼與黃金款，黃金款並加以海軍藍真漆裝飾，限量生產。

Cartier Privé系列Tank Normale鏤空腕表，價格店洽。圖／卡地亞提供
Cartier Privé系列Tank Normale鏤空腕表，價格店洽。圖／卡地亞提供
Baignoire黃金腕表具有圓弧的橢圓型輪廓，令人聯想到河岸邊的鵝卵石，永恆、悠長、柔美。圖／卡地亞提供
Baignoire黃金腕表具有圓弧的橢圓型輪廓，令人聯想到河岸邊的鵝卵石，永恆、悠長、柔美。圖／卡地亞提供
新款Santos Dumont鏤空腕表，使用全新9629 MC自動上鍊鏤空機芯、並由卡地亞La-Chaux-de-fonds腕表工作室歷時兩年研發。圖／卡地亞提供
新款Santos Dumont鏤空腕表，使用全新9629 MC自動上鍊鏤空機芯、並由卡地亞La-Chaux-de-fonds腕表工作室歷時兩年研發。圖／卡地亞提供
9629 MC自動上鍊鏤空機芯的微型自動盤幻化為一「架」La Demoiselle小型飛機，也象徵配戴者心中保有的探險之心。圖／卡地亞提供
9629 MC自動上鍊鏤空機芯的微型自動盤幻化為一「架」La Demoiselle小型飛機，也象徵配戴者心中保有的探險之心。圖／卡地亞提供
Baignoire Allongée高級珠寶表使用了半黃金、半白金的表殼，表圈、面盤上再交錯施以黑漆、琺瑯、手工雕刻陽光射線飾紋與鑽石鑲嵌，是一幅手上的超現實畫作。圖／卡地亞提供
Baignoire Allongée高級珠寶表使用了半黃金、半白金的表殼，表圈、面盤上再交錯施以黑漆、琺瑯、手工雕刻陽光射線飾紋與鑽石鑲嵌，是一幅手上的超現實畫作。圖／卡地亞提供
Baignoire Allongée高級珠寶表，白金表殼鑲嵌了或圓或方或尖銳的鑽石、灰色尖晶石與藍色碧璽，鋒芒碧露、無法忽視，價格店洽。圖／卡地亞提供
Baignoire Allongée高級珠寶表，白金表殼鑲嵌了或圓或方或尖銳的鑽石、灰色尖晶石與藍色碧璽，鋒芒碧露、無法忽視，價格店洽。圖／卡地亞提供

腕表 鑽石 珠寶

延伸閱讀

Seiko新表秀日本4大傳統工藝、行家瞄準首款兩地時間潛水表

直上勞好遙遠！Bape推出平民版「沙士圈」、「雪花針」表款

相關新聞

怡客咖啡即日起輕食調漲15％ 網友：漲吧！不要倒就好

4月電價上漲在即，國內連鎖咖啡品牌也「漲」聲響起，繼路易莎咖啡後，怡客咖啡也宣告即日起調漲部分商品售價，輕食類平均漲幅1...

必勝客「8款大比薩199」！紙包義大利麵「第2份半價」

即日起至3月31日期間，必勝客再度推出「外帶大比薩199元」的平日限時優惠，共有8款口味可供選擇。同時透過必勝客PK雙饗...

台南在地食材融合異國料理 飯店業者推出春季旬料理

台南市安平區飯店雅樂軒推出40道全新現代歐亞大陸創意料理，其中近20道融合台南在地特色食材與西式料理手法，另外也推出10...

肯德基「8塊雞＋蛋撻＋可樂」現省368！1元吃咔啦脆雞

清明連假將至，「肯德基」自4月1日起，連續5天推出連假限時組合，「8塊咔啦脆雞、6顆原味蛋撻、1瓶可樂」優惠價499元，...

2023 WW表展／卡地亞Baignoire、Tank Normale翻玩幾何

2023年的「鐘表與奇蹟」表展已於3月27日（一）正式展開，卡地亞（Cartier）透過Tank Normale、Bai...

聯名帥鞋「周董」搶先穿給你看！PHANTACi睽違七年再攜手PUMA

睽違七年由「周董」周杰倫創立的潮牌PHANTACi再度攜手PUMA，打造全新限定聯名鞋款，而他更親自在instagram示範搭配，還標注「pink is my color」字眼，讓鞋迷都很期待。3月26日是Nike經典鞋款Air Max的誕生日，每年到這一天品牌都會舉辦特別紀念活動，今年台灣則由潮流選品店juice store主辦，並首賣元祖Air Max 1 ’86 OG復刻鞋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦