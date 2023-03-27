聯名帥鞋「周董」搶先穿給你看！PHANTACi睽違七年再攜手PUMA

睽違七年由「周董」周杰倫創立的潮牌PHANTACi再度攜手PUMA，打造全新限定聯名鞋款，而他更親自在instagram示範搭配，還標注「pink is my color」字眼，讓鞋迷都很期待。3月26日是Nike經典鞋款Air Max的誕生日，每年到這一天品牌都會舉辦特別紀念活動，今年台灣則由潮流選品店juice store主辦，並首賣元祖Air Max 1 ’86 OG復刻鞋。

Suede是PUMA的經典鞋款，潮牌PHANTACi便以此為基礎，用拼接設計結合粒面皮革與麂皮搭配上優雅皇家藍，構築出鞋款精緻質感。而且以絨面皮革的PUMA Logo搭配PHANTACi品牌DNA的粉紅配色，搭配米白與皇家藍雙色鞋帶，為聯名鞋注入玩味的潮流精神。而且，鞋舌與鞋墊更有PHANTACi x PUMA燙金徽標點綴，鞋側邊的金屬拉鍊、加上鞋後跟鑲嶔金色立體PUMA（美洲獅），在增加華麗亮點同時，展現復古格調與經典氣質。不免俗地身為PHANTACi經營者、創意總監的周杰倫更是第一時間就分享了聯名鞋的穿搭，讓粉絲也很期待上市日期的到來。

消費者排隊搶買在juice store限定發售的Air Max 1 ’86 OG「Big Bubble」復刻鞋款。圖／JUICE Taiwan提供

另外，每年的3月26日被Nike訂為Air Max Day作為紀念經典鞋款的誕生，今年則由juice store主辦相關活動，於店中打造了「Workshop 326」在Air Max Day當天可製作鞋盒造型的氣泡錠與果凍蠟裝飾罐的手作體驗課程。不過對於玩家而言， 還是那雙限定在juice store發售的Air Max 1 ’86 OG「Big Bubble」復刻鞋款最吸睛。Nike揭露1987年推出的Air Max 1並非第一雙系列鞋款，而是前一年上市的「Big Bubble」，於是品牌決定將最原始設計再實現，讓所有人認識正港「元祖」Air Max鞋，果然吸引了不少人在開店前就等著要入手。

PHANTACi X PUMA Suede VTG鞋，4,680元。圖／PHANTACi提供

Nike Air Max 1 ’86 OG「Big Bubble」復刻鞋款，4,500元。圖／JUICE Taiwan提供