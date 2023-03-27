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怡客咖啡即日起輕食調漲15％ 網友：漲吧！不要倒就好

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
怡客咖啡創立於1994年。圖／怡客咖啡提供。
怡客咖啡創立於1994年。圖／怡客咖啡提供。

4月電價上漲在即，國內連鎖咖啡品牌也「漲」聲響起，繼路易莎咖啡後，怡客咖啡也宣告即日起調漲部分商品售價，輕食類平均漲幅15%，拼盤類平均漲幅11%，主廚特選系列也調漲11%，引發網友於臉書粉絲團熱烈留言，「不要又漲價又縮水就好，適度漲價可接受」、「漲吧！不要倒就好。丹堤一間間關了，怡客再沒的話，就沒地方跟朋友喝咖啡聊是非了。」

怡客咖啡透過聲明稿表示，「自2019 年底疫情爆發至今，因各項大環境的變動及影響，過去三年間不僅原物料成本不斷飆升，各項營業成本諸如電費及人力薪資也有不可逆的上漲趨勢。為堅守當初怡客咖啡創辦時的精神及承諾，希望持續帶給顧容好的服務及餐點品質，為主要此次怡客咖啡決定調漲價格主因。」

三年疫情下來，「看似無盡頭的疫情，導致成本價格不僅沒有回落的趨勢，反而日漸增漲。怡客咖啡指出，「此波數項原物料的再次調漲，讓我們做出這個艱難的決定，以換取微薄的生存利潤。」

咖啡 疫情 漲價

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