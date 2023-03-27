抗強風超撥水、3秒整收！ROLLS反向瞬間捲收傘募資優惠

和名模老婆過著幸福家庭生活的陳冠希（Edison Chen），雖近年沒有新戲劇作品，但在潮流界卻是十分活躍。在過去都是他一手打造的潮牌CLOT和其他品牌跨界合作，但此次卻是以個人身份攜手Timberland推出聯名系列服飾和鞋履，讓更多人看到陳冠希對於設計的想法。

2023-03-27 14:34