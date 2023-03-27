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抗強風超撥水、3秒整收！ROLLS反向瞬間捲收傘募資優惠

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
在台灣、日本創下募資累計超過3千萬的ROLLS 瞬間捲收傘，今年以全新面貌回歸。圖/有你共創提供
在台灣、日本創下募資累計超過3千萬的ROLLS 瞬間捲收傘，今年以全新面貌回歸。圖/有你共創提供

即將迎接梅雨季，在台灣、日本創下募資累計超過3千萬的ROLLS 瞬間捲收傘，今年以全新面貌回歸，首度反向設計搭配最高等級5級超撥水面料與抗12級強風傘骨，讓濕漉漉的傘面一甩即乾後內收，達到不沾濕的效果；而首創熱塑型PET貼片結合傘布，3秒鐘整收傘面，一鍵自動開關的設計，更是解決雨中收傘上車，讓通勤族、開車族使用都能保持乾爽俐落。

ROLLS反向瞬間捲收傘，擁有118公分大傘面，並採用頂級玻璃纖維與抗氧化鋁合金製成傘骨，能抵擋開傘時迎面而來的強風，反向設計即使開花也能快速返回卻不損壞；值得一提的是，ROLLS傘防曬係數UPF50+能阻隔97.8%紫外線，傘下更能降溫5度，是一把晴雨都能使用的萬用傘，ROLLS傘採用摺收方式，長度僅31.5公分，不論放入公事包或帆布包，都輕巧好攜帶。

ROLLS反向瞬間捲收傘，這次共推出五種顏色：經典黑、海軍藍、晨暮紫、迷霧綠、沙漠灰，商品由有.設計團隊募資，已在嘖嘖平台進行預購，民眾快把握限量65折募資優惠，詳細商品資訊請見嘖嘖頁面(https://lihi2.cc/nbskd)與粉絲專頁查詢。

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