聽新聞
test
0:00 / 0:00
抗強風超撥水、3秒整收！ROLLS反向瞬間捲收傘募資優惠
即將迎接梅雨季，在台灣、日本創下募資累計超過3千萬的ROLLS 瞬間捲收傘，今年以全新面貌回歸，首度反向設計搭配最高等級5級超撥水面料與抗12級強風傘骨，讓濕漉漉的傘面一甩即乾後內收，達到不沾濕的效果；而首創熱塑型PET貼片結合傘布，3秒鐘整收傘面，一鍵自動開關的設計，更是解決雨中收傘上車，讓通勤族、開車族使用都能保持乾爽俐落。
ROLLS反向瞬間捲收傘，擁有118公分大傘面，並採用頂級玻璃纖維與抗氧化鋁合金製成傘骨，能抵擋開傘時迎面而來的強風，反向設計即使開花也能快速返回卻不損壞；值得一提的是，ROLLS傘防曬係數UPF50+能阻隔97.8%紫外線，傘下更能降溫5度，是一把晴雨都能使用的萬用傘，ROLLS傘採用摺收方式，長度僅31.5公分，不論放入公事包或帆布包，都輕巧好攜帶。
ROLLS反向瞬間捲收傘，這次共推出五種顏色：經典黑、海軍藍、晨暮紫、迷霧綠、沙漠灰，商品由有.設計團隊募資，已在嘖嘖平台進行預購，民眾快把握限量65折募資優惠，詳細商品資訊請見嘖嘖頁面(https://lihi2.cc/nbskd)與粉絲專頁查詢。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言