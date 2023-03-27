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黑色夜光炫翻！寶格麗Octo Roma把傳統工藝美學變潮了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI OCTO ROMA STRIKING TOURBILLON SAPHIR水晶陀飛輪腕表，44毫米鈦金屬表殼、藍寶石水晶中層表殼、寶格麗自製BVL 206手動上鍊飛行陀飛輪機芯。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA STRIKING TOURBILLON SAPHIR水晶陀飛輪腕表，44毫米鈦金屬表殼、藍寶石水晶中層表殼、寶格麗自製BVL 206手動上鍊飛行陀飛輪機芯。圖／寶格麗提供

源自羅馬的精品品牌寶格麗（BVLGARI）於日內瓦發表2023春季新品，聚焦品牌男表旗艦的Octo系列旗下最富都會美學特色的Octo Roma。全新Octo Roma Automatic自動三針腕表與Octo Roma Chronograph計時腕表，搭載快拆表帶系統，可輕鬆轉換鍊帶與其他表帶。高階的陀飛輪表款則一口氣推出4款在外觀材質上的創意新作：Octo Roma Striking Papillon Tourbillon蝴蝶中置陀飛輪腕表和Octo Roma Striking Tourbillon Saphir水晶陀飛輪腕表巧玩夜光展現當代潮流魅力；Octo Roma Precious Naturalia腕表和Octo Roma Tourbillon Lumière光之陀飛輪腕表則透過天然寶石與大自然對話。

Octo Roma低調奢華的表殼以八角形為基礎，上部圓形表圈採用緞面拋光，與下部的亮面拋光八角形鮮明對比，堆疊體現非主流的古典美學；流暢整合的表冠與表冠安全機制，使外觀更流線俐落，猶如手腕上的微型義大利建築。專為喜愛變換造型的品味人士所打造的全新Octo Roma，41毫米大三針日期腕表搭載寶格麗自製 BVL 191自動上鍊機械機芯，提供藍色、碳黑和白色三色表盤可選，均裝飾經典的巴黎飾紋；42毫米的Octo Roma Chronograph計時款則推出黑色和藍色兩款，結合中央大三針、30分鐘計時盤和12小時計時盤，由寶格麗自製BVL 399自動上鍊機芯驅動。全新的快拆表帶系統輕按即可自行拆換隨附的精鋼表鍊和橡膠表帶，另推出其他顏色的橡膠表帶和鱷魚皮表帶供選購。

Octo Roma Striking Papillon Tourbillon蝴蝶中置陀飛輪腕表和 Octo Roma Striking Tourbillon Saphir水晶陀飛輪腕表，均以流暢的運動感重新演繹。蝴蝶中置陀飛輪採用黑色DLC類鑽碳高耐磨鍍膜處理的鈦金屬表殼，搭配獨有的鮮綠色調Suer-LumiNova®夜光塗料表盤，搶眼對比洋溢當代都會氣息，為代表傳統鐘表工藝巔峰的中置陀飛輪腕表注入潮流氣息。水晶陀飛輪鈦金屬腕表在表盤配置上以兩枚中央指針、6 點鐘方向陀飛輪和手動上鍊機制體現古典製表的美學與機械特色，不過機芯為100%鏤空，搭配從正面、中層表殼到底蓋全為藍寶石水晶材質的通透設計，使得機芯彷彿漂浮表殼間，視覺效果驚人，表冠更非傳統可拉式的設計，而是透過按鈕方式上鍊調時。

Octo Roma Precious Naturalia腕表則如其名，表盤側的機芯基板裝飾棕色與金黃色的虎眼石，展現迷人的淺色礦物紋理。頂級珠寶工藝精湛的寶格麗將虎眼石切割為僅為分毫的纖薄片狀，完整覆蓋12個時標，搭載鏤空機芯，完美展演6點鐘位置飛行陀飛輪與天然礦石之美的精彩對話。配備38毫米全新小表殼的Octo Roma Precious Tourbillon Lumière光之陀飛輪，是Octo Roma系列唯一且極為限量的女性腕表，無表盤的鏤空設計清楚呈現細緻如蕾絲的玫瑰金鏤空機芯，以璀璨鑽石作為分鐘刻度、每五分鐘鑲嵌一枚紅寶石，在全鋪鑲滿鑽的表殼包覆內，營造出流光溢彩的效果。

BVLGARI OCTO ROMA CHRONOGRAPH 42毫米精鋼計時腕表，黑色與藍色表盤飾以巴黎飾紋，精鋼表鍊配置快拆表帶系統，隨附橡膠表帶。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA CHRONOGRAPH 42毫米精鋼計時腕表，黑色與藍色表盤飾以巴黎飾紋，精鋼表鍊配置快拆表帶系統，隨附橡膠表帶。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI OCTO ROMA STRIKING PAPILLON TOURBILLON蝴蝶中置陀飛輪腕表與BVLGARI OCTO ROMA STRIKING TOURBILLON SAPHIR水晶陀飛輪腕表。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI OCTO ROMA STRIKING PAPILLON TOURBILLON蝴蝶中置陀飛輪腕表與BVLGARI OCTO ROMA STRIKING TOURBILLON SAPHIR水晶陀飛輪腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA STRIKING TOURBILLON SAPHIR水晶陀飛輪腕表，44毫米鈦金屬表殼、藍寶石水晶中層表殼、寶格麗自製BVL 206手動上鍊飛行陀飛輪機芯。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA STRIKING TOURBILLON SAPHIR水晶陀飛輪腕表，44毫米鈦金屬表殼、藍寶石水晶中層表殼、寶格麗自製BVL 206手動上鍊飛行陀飛輪機芯。圖／寶格麗提供
寶格麗全球腕表代言人LORENZO VIOTTI演繹BVLGARI OCTO ROMA AUTOMATIC自動腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗全球腕表代言人LORENZO VIOTTI演繹BVLGARI OCTO ROMA AUTOMATIC自動腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA PRECIOUS TOURBILLON LUMIÈRE光之陀飛輪腕表；BVLGARI OCTO ROMA PRECIOUS NATURALIA腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA PRECIOUS TOURBILLON LUMIÈRE光之陀飛輪腕表；BVLGARI OCTO ROMA PRECIOUS NATURALIA腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA PRECIOUS NATURALIA腕表，44毫米玫瑰金表殼、機芯表橋與基板上方鑲飾虎眼石時標、寶格麗自製BVL 206手上鍊飛行陀飛輪機芯。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA PRECIOUS NATURALIA腕表，44毫米玫瑰金表殼、機芯表橋與基板上方鑲飾虎眼石時標、寶格麗自製BVL 206手上鍊飛行陀飛輪機芯。圖／寶格麗提供
寶格麗全球腕表代言人LORENZO VIOTTI 演繹BVLGARI OCTO ROMA CHRONOGRAPH計時腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗全球腕表代言人LORENZO VIOTTI 演繹BVLGARI OCTO ROMA CHRONOGRAPH計時腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA PRECIOUS TOURBILLON LUMIÈRE光之陀飛輪腕表，38毫米玫瑰金鑲嵌鑽石與紅寶石、BVL 208手動上鍊鏤空陀飛輪機芯。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA PRECIOUS TOURBILLON LUMIÈRE光之陀飛輪腕表，38毫米玫瑰金鑲嵌鑽石與紅寶石、BVL 208手動上鍊鏤空陀飛輪機芯。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA STRIKING TOURBILLON SAPHIR蝴蝶中置陀飛輪腕表，44毫米黑色DLC類鑽碳處理鈦金屬表殼與Suer-LumiNova®夜光塗料表盤。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA STRIKING TOURBILLON SAPHIR蝴蝶中置陀飛輪腕表，44毫米黑色DLC類鑽碳處理鈦金屬表殼與Suer-LumiNova®夜光塗料表盤。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA STRIKING TOURBILLON SAPHIR蝴蝶中置陀飛輪腕表，44毫米黑色DLC類鑽碳處理鈦金屬表殼與Suer-LumiNova®夜光塗料表盤。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA STRIKING TOURBILLON SAPHIR蝴蝶中置陀飛輪腕表，44毫米黑色DLC類鑽碳處理鈦金屬表殼與Suer-LumiNova®夜光塗料表盤。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA AUTOMATIC 41毫米精鋼自動腕表，藍色、碳黑或白色表盤飾以巴黎飾紋，精鋼表鍊配置快拆表帶系統，隨附橡膠表帶。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA AUTOMATIC 41毫米精鋼自動腕表，藍色、碳黑或白色表盤飾以巴黎飾紋，精鋼表鍊配置快拆表帶系統，隨附橡膠表帶。圖／寶格麗提供

腕表 蝴蝶

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