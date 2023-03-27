黑色夜光炫翻！寶格麗Octo Roma把傳統工藝美學變潮了

源自羅馬的精品品牌寶格麗（BVLGARI）於日內瓦發表2023春季新品，聚焦品牌男表旗艦的Octo系列旗下最富都會美學特色的Octo Roma。全新Octo Roma Automatic自動三針腕表與Octo Roma Chronograph計時腕表，搭載快拆表帶系統，可輕鬆轉換鍊帶與其他表帶。高階的陀飛輪表款則一口氣推出4款在外觀材質上的創意新作：Octo Roma Striking Papillon Tourbillon蝴蝶中置陀飛輪腕表和Octo Roma Striking Tourbillon Saphir水晶陀飛輪腕表巧玩夜光展現當代潮流魅力；Octo Roma Precious Naturalia腕表和Octo Roma Tourbillon Lumière光之陀飛輪腕表則透過天然寶石與大自然對話。

Octo Roma低調奢華的表殼以八角形為基礎，上部圓形表圈採用緞面拋光，與下部的亮面拋光八角形鮮明對比，堆疊體現非主流的古典美學；流暢整合的表冠與表冠安全機制，使外觀更流線俐落，猶如手腕上的微型義大利建築。專為喜愛變換造型的品味人士所打造的全新Octo Roma，41毫米大三針日期腕表搭載寶格麗自製 BVL 191自動上鍊機械機芯，提供藍色、碳黑和白色三色表盤可選，均裝飾經典的巴黎飾紋；42毫米的Octo Roma Chronograph計時款則推出黑色和藍色兩款，結合中央大三針、30分鐘計時盤和12小時計時盤，由寶格麗自製BVL 399自動上鍊機芯驅動。全新的快拆表帶系統輕按即可自行拆換隨附的精鋼表鍊和橡膠表帶，另推出其他顏色的橡膠表帶和鱷魚皮表帶供選購。

Octo Roma Striking Papillon Tourbillon蝴蝶中置陀飛輪腕表和 Octo Roma Striking Tourbillon Saphir水晶陀飛輪腕表，均以流暢的運動感重新演繹。蝴蝶中置陀飛輪採用黑色DLC類鑽碳高耐磨鍍膜處理的鈦金屬表殼，搭配獨有的鮮綠色調Suer-LumiNova®夜光塗料表盤，搶眼對比洋溢當代都會氣息，為代表傳統鐘表工藝巔峰的中置陀飛輪腕表注入潮流氣息。水晶陀飛輪鈦金屬腕表在表盤配置上以兩枚中央指針、6 點鐘方向陀飛輪和手動上鍊機制體現古典製表的美學與機械特色，不過機芯為100%鏤空，搭配從正面、中層表殼到底蓋全為藍寶石水晶材質的通透設計，使得機芯彷彿漂浮表殼間，視覺效果驚人，表冠更非傳統可拉式的設計，而是透過按鈕方式上鍊調時。