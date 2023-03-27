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陳冠希改當設計師攜手Timberland打造首個聯名系列

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
陳冠希首度以設計師身份與Timberland合作，推出聯名系列。圖／Timberland提供
陳冠希首度以設計師身份與Timberland合作，推出聯名系列。圖／Timberland提供

和名模老婆過著幸福家庭生活的陳冠希（Edison Chen），雖近年沒有新戲劇作品，但在潮流界卻是十分活躍。在過去都是他一手打造的潮牌CLOT和其他品牌跨界合作，但此次卻是以個人身份攜手Timberland推出聯名系列服飾和鞋履，讓更多人看到陳冠希對於設計的想法。

由Timberland與潮牌CLOT的創意總監及其創始人陳冠希共同合作的首個Future73迷你系列正式曝光！當中最受到關注就是經典6吋靴款，以基於循環再造的概念來設計，因此鞋底和鞋面採用特殊縫合方式，在靴款使用壽命結束後能夠被拆解回收。鞋身以致敬叢林之王的虎紋圖案和迷彩為點綴，鞋面接縫處亦印刻著古諺「此有故彼有，此生故彼生；此無故彼無，此滅故彼滅」作為本次可持續設計的連貫。而服飾部分則發揮了陳冠希一貫作風，將東方剪裁與西方工裝元素結合，體現CLOT凝結東西文化理念；整體配色源自軍裝啟發，陳冠希也稱其是為「都市忍者」打造的服裝。

Dr. Martens與BT21首次合作，讓KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA和COOKY等角色，都成為限量版系列鞋款和袋包的主角。Dr. Martens與BT21跨界聯手的鞋款1460八孔馬汀靴、1461 三孔馬汀鞋、2976切爾西靴，利用經典Smooth皮革和Arcadia皮革混搭；鞋面特殊用料會隨著磨損改變顏色、塑造個性，並運用紫色點綴黃色標誌，而BT21的角色穿梭於鞋身並配有紫色鞋墊。此次還特別推出了由Kiev黑色皮革製成的盒形後背包，呈現風格與藝術結合能量。

Timberland X Edison Chen Future73迷你系列經典6吋靴款，9,200元。圖／Timberland提供
Timberland X Edison Chen Future73迷你系列經典6吋靴款，9,200元。圖／Timberland提供

Dr. Martens X BT21聯名系列後背包，8,280元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens X BT21聯名系列後背包，8,280元。圖／Dr. Martens提供

Timberland X Edison Chen Future73迷你系列背心，5,500元。圖／Timberland提供
Timberland X Edison Chen Future73迷你系列背心，5,500元。圖／Timberland提供

Dr. Martens X BT21聯名系列461 三孔馬汀鞋，7,880元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens X BT21聯名系列461 三孔馬汀鞋，7,880元。圖／Dr. Martens提供

Timberland X Edison Chen Future73迷你系列襯衫，4,900元。圖／Timberland提供
Timberland X Edison Chen Future73迷你系列襯衫，4,900元。圖／Timberland提供

Dr. Martens X BT21聯名系列1460八孔馬汀靴，8,800元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens X BT21聯名系列1460八孔馬汀靴，8,800元。圖／Dr. Martens提供

Timberland X Edison Chen Future73迷你系列T恤，2,200元。圖／Timberland提供
Timberland X Edison Chen Future73迷你系列T恤，2,200元。圖／Timberland提供

陳冠希

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