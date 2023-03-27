捷克眾議長訪國科會 建構雙邊科技合作夥伴關係

國科會主委吳政忠今天接見捷克眾議長艾達莫娃 （Markéta Pekarová Adamová）及科技部次長哈利科娃 （Jana Havliková）等科技相關團員一行30餘人。兩國廣泛討論未來雙邊科技合作、半導體相關領域科技合作與人才培育。

國科會指出，艾達莫娃眾議長此次率團訪台，來訪團員中包括去年9月曾訪問國科會的科技部次長哈利科娃 (Jana Havliková)，與貿工部總司長Petr Očko及查理大學副校長與捷克理工大學副校長等多位產官學人士，顯示捷克高層對於與台灣科技雙邊合作的重視。

吳政忠致詞表示，國科會未來將分享推動半導體設計經驗，協助捷克發展晶片設計研究能力。並以跨部會協力，提供捷克專案獎學金及種子師資培育，國科會及國研院台灣半導體中心將協助捷克建立實體晶片設計研究中心，以建立捷方晶片設計能力以及培訓相關晶片設計人才。

艾達莫娃表示，感謝國科會長久以來在台捷科技合作的支持，也表達眾議院樂意支持未來雙方加強半導體科技合作。