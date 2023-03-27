越簡單其實最不簡單！Lacoste經典Polo衫再進化 五大新款重現高端運動時尚

看起來越簡單的服裝單品，其實蘊含了更多值得關注的細節。如同以高端運動服裝起家的Lacoste，旗下招牌Polo衫就不斷進化，更在品牌慶祝成立90周年時，推出5大新款，再度呈現如何聯結時尚與運動。而屬於H&M集團下高級定位的COS則以迷你系列白T恤，展現了剪裁與用料的細膩工藝，把雋永單品質感再提升。

Polo衫幾乎可以說是法國品牌Lacoste的代名詞，這也是創立者René Lacoste先生，在90年前挑戰了標準化的著裝規範，把長袖襯衫裁短袖子而來的創意。René Lacoste透過突破邊界和跨越時代的創新精神，引領運動時尚進入變革時代，並持續至今，讓Polo衫從網球場上，到成為人人不可或缺的單品。而在Lacoste成立90周年之際，也帶來五大Polo系列的全新呈現與潮搭演示，包括經典款L.12.12、法式精選款Paris Polo、悅動款Movemet Polo、網球款Tennis Polo以及高爾夫款Golf Polo。而其中的Paris Polo系列，則有著合身剪裁，並發揮平針小凸紋布料特性，採用隱藏式紐扣門襟設計，飾有與服裝布料同色的鱷魚Logo，讓每個穿著者都可以展現獨特的自信丰采。

這一季COS探索構成完美T恤基本元素，透過打褶、解構與裝飾等變形服飾結構，讓這項百搭單品傳達徹底翻新概念。圖／COS提供

雖是H&M的姐妹品牌，但COS定位更高端，這一季品牌探索構成完美T恤基本元素，透過打褶、解構與裝飾等變形服飾結構，讓這項百搭單品傳達徹底翻新概念，推出一共9款的迷你系列。COS以符合人體工學剪裁，使用柔軟有機棉織品製作圓領款式，並利用落肩與五分衣袖凸顯大尺碼的寬鬆輪廓。經典羅紋領修身T恤是COS的常銷基本款，寬鬆輪廓顯得低調自在，可不分場合隨時穿著，且適合層次搭配。

Lacoste Paris Polo系列，有著合身剪裁，並發揮平針小凸紋布料特性，採用隱藏式紐扣門襟設計，飾有與服裝布料同色的鱷魚Logo。圖／Lacoste提供

COS白T恤迷你系列提供個性化線條的後綁帶設計。圖／COS提供

COS推出白T恤迷你系列，展現剪裁與用料的細膩工藝。圖／COS提供