用4支iPhone拍MV 「瘦瘦英雄」李霈瑜把快樂留在影像裡

全能女星大霈李霈瑜，模特兒、主持、戲劇、電影多重身份之外，在去年底更與吉他手Victor林以晨自組樂團「瘦瘦英雄」獨立發行專輯《說》，挑戰音樂創作者身份。新歌〈帶我走〉MV更挑戰與團員全用iPhone 14 Pro拍攝與剪輯，特地赴日取景，以Vlog形式將歌曲中歡樂的氛圍傳達給觀眾。

大霈表示，原本與合作的專業平面攝影師嚴鎮坤坤哥討論要出國拍攝時，還在想到底要準備哪些器材，但後來轉念一想，既然專輯都自己創作了，其實可以挑戰看看「全部自己來」，因此萌生用iPhone跟團員互拍製作MV的想法。拍攝前其實只設定好團員、坤哥和側拍助理總共4支iPhone 14 Pro，完全沒腳本就出發，「想拍就拍、走到哪拍到哪」，正也呼應了歌名〈帶我走〉。

iPhone拍攝雖然方便，但整理素材的時候很容易陷入選擇困難，因為太容易取材導致檔案真的太多了。4支iPhone在旅程中拍攝了上萬張、幾千個片段，但也因此發現每個人視角各具特色，而首次從平面跨足拍攝動態作品的坤哥，更是大大讚賞iPhone「體積小機動性佳卻有大器材規格的表現」，像是幾幕從石牆、電線桿後拍攝的畫面，若用攝影機拍攝，因為體積關係藏不住真的很難抓到最自然的表現，尤其「紀錄」性題材，大幅減少距離感，「當被攝者自在， 畫面就會舒服，觀眾看的時候也是。」

坤哥特別推薦iPhone 14 Pro錄影「動作模式」，高穩定性讓他全程都不用三軸穩定器，加上「電影級」模式24fps拍出的4K和「杜比視界」規格，在主要畫面的大光圈表現，刻意的進光或是鎖定對焦後「刻意失焦」像是人眼重新適應不同光線的效果，反而營造出另一番生活感。而「HDR中和度、陰影和曝光的表現變換自然」讓他在製作時甚至完全不需調色，另外像是內建的慢動作拍攝、黑白灰階後製，也讓他不需要另外使用別的App，就能玩出很多拍攝變化。大霈與坤哥已經約好，以後還要繼續用iPhone 14 Pro挑戰更多創意拍攝。