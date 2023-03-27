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用4支iPhone拍MV 「瘦瘦英雄」李霈瑜把快樂留在影像裡

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
大霈認為，iPhone是每個人每天使用至少6～8小時的物品，選用早已有情感連結、最貼近生活的器材，拍出的作品更顯真誠。圖／蘋果提供
大霈認為，iPhone是每個人每天使用至少6～8小時的物品，選用早已有情感連結、最貼近生活的器材，拍出的作品更顯真誠。圖／蘋果提供

全能女星大霈李霈瑜，模特兒、主持、戲劇、電影多重身份之外，在去年底更與吉他手Victor林以晨自組樂團「瘦瘦英雄」獨立發行專輯《說》，挑戰音樂創作者身份。新歌〈帶我走〉MV更挑戰與團員全用iPhone 14 Pro拍攝與剪輯，特地赴日取景，以Vlog形式將歌曲中歡樂的氛圍傳達給觀眾。

大霈表示，原本與合作的專業平面攝影師嚴鎮坤坤哥討論要出國拍攝時，還在想到底要準備哪些器材，但後來轉念一想，既然專輯都自己創作了，其實可以挑戰看看「全部自己來」，因此萌生用iPhone跟團員互拍製作MV的想法。拍攝前其實只設定好團員、坤哥和側拍助理總共4支iPhone 14 Pro，完全沒腳本就出發，「想拍就拍、走到哪拍到哪」，正也呼應了歌名〈帶我走〉。

iPhone拍攝雖然方便，但整理素材的時候很容易陷入選擇困難，因為太容易取材導致檔案真的太多了。4支iPhone在旅程中拍攝了上萬張、幾千個片段，但也因此發現每個人視角各具特色，而首次從平面跨足拍攝動態作品的坤哥，更是大大讚賞iPhone「體積小機動性佳卻有大器材規格的表現」，像是幾幕從石牆、電線桿後拍攝的畫面，若用攝影機拍攝，因為體積關係藏不住真的很難抓到最自然的表現，尤其「紀錄」性題材，大幅減少距離感，「當被攝者自在， 畫面就會舒服，觀眾看的時候也是。」

坤哥特別推薦iPhone 14 Pro錄影「動作模式」，高穩定性讓他全程都不用三軸穩定器，加上「電影級」模式24fps拍出的4K和「杜比視界」規格，在主要畫面的大光圈表現，刻意的進光或是鎖定對焦後「刻意失焦」像是人眼重新適應不同光線的效果，反而營造出另一番生活感。而「HDR中和度、陰影和曝光的表現變換自然」讓他在製作時甚至完全不需調色，另外像是內建的慢動作拍攝、黑白灰階後製，也讓他不需要另外使用別的App，就能玩出很多拍攝變化。大霈與坤哥已經約好，以後還要繼續用iPhone 14 Pro挑戰更多創意拍攝。

大霈表示，平常就會用「語音備忘錄」隨時記錄靈感、「GarageBand」進行音樂創作、「Logic Pro」編曲，這支MV的初剪也是用「iMovie」，就連MV裡用到的歌詞字體都是拿著Apple Pencil在iPad上用「Procreate」寫下來的。蘋果生態系豐富且強大的軟體功能，讓人人都能當創作者。

全能女星大霈李霈瑜與吉他手Victor林以晨自組樂團「瘦瘦英雄」獨立發行專輯《說》，挑戰音樂創作者身份。圖／蘋果提供
全能女星大霈李霈瑜與吉他手Victor林以晨自組樂團「瘦瘦英雄」獨立發行專輯《說》，挑戰音樂創作者身份。圖／蘋果提供
「瘦瘦英雄」團隊帶著4支iPhone 14 Pro前進日本拍MV，沒有腳本，「想拍就拍、走到哪拍到哪」。圖／蘋果提供（嚴鎮坤攝影）
「瘦瘦英雄」團隊帶著4支iPhone 14 Pro前進日本拍MV，沒有腳本，「想拍就拍、走到哪拍到哪」。圖／蘋果提供（嚴鎮坤攝影）
〈帶我走〉MV不僅全片用iPhone 14 Pro拍攝，歌詞也以iPad搭配Apple Pencil創作專屬字型。圖／蘋果提供
〈帶我走〉MV不僅全片用iPhone 14 Pro拍攝，歌詞也以iPad搭配Apple Pencil創作專屬字型。圖／蘋果提供
「瘦瘦英雄」首張創作專輯《說》已在Apple Music完整上架，〈帶我走〉MV可於瘦瘦英雄官方YouTube觀賞聆聽。圖／蘋果提供
「瘦瘦英雄」首張創作專輯《說》已在Apple Music完整上架，〈帶我走〉MV可於瘦瘦英雄官方YouTube觀賞聆聽。圖／蘋果提供

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