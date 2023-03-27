超療癒的南瓜和笑臉！LV X 草間彌生第二波本週上市

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）與日本藝術家草間彌生（Kusama Yayoi）合作的聯名系列自今年初起席捲全球，第二波（Drop 2）以花朵、臉孔、南瓜、無限的網（INFINITY NET）、無限波點（INFINITY DOTS）為主要設計元素的新品，預計將於3月31日全球上市。系列涵蓋男女成衣、包袋、鞋履、配飾、行李袋、行李箱和香水，探索草間彌生以無限和永恆為核心的藝術概念。

草間彌生長期主題之一的南瓜，是藝術家最撫慰人心的圖案，也是也許是本系列Drop 2的重要角色。為了向2012年雙方首度合作時推出的原版Pumpkin Minaudiere系列包款致敬，此次合作的南瓜以黃色、黑色以及銀色和多色變化呈現，結合路威經典的OnTheGo、Neverfull、Speedy包款甚至硬邊行李箱，在底部將大型「南瓜圖像」對齊和重疊。Weekend Tote、Trio Messenger和Keepalls等男用皮件中，則以深色Monogram經典花紋帆布Eclipse為基礎。南瓜圖案也以抽象化的緹花和丹寧布拔染印花的出現在男裝上，並推出漁夫帽和棒球帽等丹寧布配飾，和飽和色彩的珠寶和眼鏡上。

草間彌生的原生家庭經營種子苗圃，花朵等植物是她藝術創作的重要圖騰。本系列採用草間彌生2004年創作的花朵畫作以精緻刺繡、皮革嵌花和交纏的服裝印花等高難度工藝詮釋成全新的女性時裝配件，這些技術也透過精細鑲嵌出現在皮革包款上，例如Capucines和Monogram Empreinte、OnTheGo以及Speedy包等，亦出現在真絲方巾和Spell on You女香的瓶子和旅行盒上。

草間彌生自2009年開始創作的系列畫作「我永恆的靈魂」中，歡欣洋溢的非寫實臉孔，是次聯名系列的男女裝靈感之一，以超級印花和濃密刺繡的手法，妝點路易威登的新招牌色翠雀藍底色服裝和配飾。女裝結合具有休閒氣息的丹寧布料， 男裝系列則是在日常休閒的服裝款式上裝飾刺繡臉孔或結合Monogram經典花紋。Neverfull、OnTheGo、Speedy、Alma等經典花紋帆布女包，以花色的「臉孔」隨機排列，男用Taurillon皮革經典花紋皮包上的臉孔印花與刺繡，全部以全新招牌藍色呈現，提供多口袋背包、腰包、Hobo Cruiser和Keepall等，還有夏季必備的漁夫帽、頭巾和沙灘巾。