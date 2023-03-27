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金宇彬現身演繹毫不費力的帥氣 網「人間白馬王子不就如此了嗎？」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
男神金宇彬現身時裝品牌Ralph Lauren於南韓舉辦的春夏新品活動。圖／摘自instagram
男神金宇彬現身時裝品牌Ralph Lauren於南韓舉辦的春夏新品活動。圖／摘自instagram

好久不見的男神金宇彬日前現身時裝品牌Ralph Lauren於南韓舉辦的春夏新品活動，身穿白色亞麻材質西裝的他，展現了何謂「毫不費力的帥氣」，舉手投足滿是優雅格調，讓網友看了也說「人間白馬王子不就如此了嗎？」。同場的還有品牌大使Krystal鄭秀晶以率性造型出席、「女神降臨」黃寅燁、「黑暗榮耀」辛叡恩等人，都是以輕鬆方式呈現日常奢華穿搭。

因為Ralph Lauren的春季系列主題為「加州夢」，為了呈現悠閒的氛圍，品牌選在漢江上的Seoul Wave藝術中心，舉辦新品活動。與會的明星，包括了金宇彬、Krystal鄭秀晶、黃寅燁和辛叡恩、柳俊烈等人，都紛紛穿上了Ralph Lauren最新一季的服飾，亮麗出席。而金宇彬不愧是模特兒出身，身穿品牌Purple系列的奶油白亞麻西裝，體現了雋永剪裁與設計，特別是柔和的肩線輪廓，凸顯了輕鬆著裝的特色，有著毫不費力的時髦感。而黃寅燁則是選穿的淺棕色雙排釦西裝現身，搭配雙色拼接皮鞋，展露紳士風範。

Krystal鄭秀晶出席時裝品牌Ralph Lauren於南韓舉辦的春夏新品活動。圖／摘自instagram
Krystal鄭秀晶出席時裝品牌Ralph Lauren於南韓舉辦的春夏新品活動。圖／摘自instagram

另外，Ralph Lauren品牌大使的Krystal鄭秀晶有別於高冷的造型，難得頭戴貝雷帽，內搭條紋上衣與白襯衫，最後套上靈感源自男裝剪裁的Oversized夾克，讓人聯想到加州海岸日落時分的恬靜雅緻。因為演出少女「朴涎鎮」一角而人氣直升的辛叡恩，身穿亞麻色長版外套，以及同色背心與膝上休閒短褲，點綴波卡圓點絲巾，既甜美又可人，完全忘了她在「黑暗榮耀」有多麼讓人恨得牙癢癢。

男神金宇彬現身時裝品牌Ralph Lauren於南韓舉辦的春夏新品活動。圖／摘自instagram
男神金宇彬現身時裝品牌Ralph Lauren於南韓舉辦的春夏新品活動。圖／摘自instagram

男神金宇彬現身時裝品牌Ralph Lauren於南韓舉辦的春夏新品活動。圖／摘自instagram
男神金宇彬現身時裝品牌Ralph Lauren於南韓舉辦的春夏新品活動。圖／摘自instagram

辛叡恩出席時裝品牌Ralph Lauren於南韓舉辦的春夏新品活動。圖／摘自instagram
辛叡恩出席時裝品牌Ralph Lauren於南韓舉辦的春夏新品活動。圖／摘自instagram

辛叡恩出席時裝品牌Ralph Lauren於南韓舉辦的春夏新品活動。圖／摘自instagram
辛叡恩出席時裝品牌Ralph Lauren於南韓舉辦的春夏新品活動。圖／摘自instagram

黃寅燁出席時裝品牌Ralph Lauren於南韓舉辦的春夏新品活動。圖／摘自instagram
黃寅燁出席時裝品牌Ralph Lauren於南韓舉辦的春夏新品活動。圖／摘自instagram

黃寅燁出席時裝品牌Ralph Lauren於南韓舉辦的春夏新品活動。圖／摘自instagram
黃寅燁出席時裝品牌Ralph Lauren於南韓舉辦的春夏新品活動。圖／摘自instagram

品牌 西裝 黑暗榮耀 金宇彬

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